 Труднее защищать невиновного. Я убежден, что Маркив не виноват, - адвокат Делла Валле

Об этом он рассказал в интервью итальянской газете "Corriere della Sera", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение украинского активиста в Италии Алексея Городецкого в Facebook.

"Труднее защищать убийцу или невиновного? Значительно труднее защищать невиновного. Для меня это каждый раз трагедия. В настоящее время я защищаю Виталия Маркива, этого итало-украинской сержанта, осужденного за убийство итальянского журналиста во время войны в Донбассе. Я убежден, что он не виноват. для меня это страдание. Иногда существуют обстоятельства, приводящие к ошибочным выводам и, если ты убежден в невиновности того, что тебе доверили, для тебя это отчаяние. Особенно, если бы тебе не удалось (защитить. - Ред.)", - заявил адвокат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Приговор Маркиву был основан в том числе на материалах российской пропаганды, - New York Times

Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.