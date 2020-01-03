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Все про:адвокат (1230) Италия (952) Маркив (91)

 Труднее защищать невиновного. Я убежден, что Маркив не виноват, - адвокат Делла Валле

Адвокат украинского военнослужащего Виталия Маркива, осужденного в Италии до 24 лет, Делла Валле убежден в невиновности своего подзащитного.

Об этом он рассказал в интервью итальянской газете "Corriere della Sera", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение украинского активиста в Италии Алексея Городецкого в Facebook.

"Труднее защищать убийцу или невиновного? Значительно труднее защищать невиновного. Для меня это каждый раз трагедия. В настоящее время я защищаю Виталия Маркива, этого итало-украинской сержанта, осужденного за убийство итальянского журналиста во время войны в Донбассе. Я убежден, что он не виноват. для меня это страдание. Иногда существуют обстоятельства, приводящие к ошибочным выводам и, если ты убежден в невиновности того, что тебе доверили, для тебя это отчаяние. Особенно, если бы тебе не удалось (защитить. - Ред.)", - заявил адвокат.

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Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

Источник: https://censor.net.ua/n3168262
 
 
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Его было бы легче защищать если бы он не нарушал законы, а именно законы Украины о двойном гражданстве!!!
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Закон есть, наказания за его нарушение в законодательстве нет.
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іноді уявляю, скільки було би спалено на італійщині судів та потрощено автівок, якби за такими "звинувачеваннями" було засудили скажемо палестинця..що скажете, діаспоро..?
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і не кажіть..баранів легко по одному різати..
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с какого хрена украинская диаспора должна за итальянца идти и палить чужое имущество???
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Палестинской диаспоре проще - им работать не нужно и из страны не вышлют, ибо геноцид...
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так..а гречкосії кожен сам за себе..так і живемо..
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У адвоката "вирвалось" - "невинного важче захищати" бо він бідний... А злочинців легко, приємно, прикольно і вигідно...
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"Труднее защищать убийцу или невиновного? Значительно труднее защищать невиновного. Для меня это каждый раз трагедия.
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Зато намного выгоднее "защищать" виновного. Почему? Потому что виновный всегда больше платит! Всегда! И это всем тоже известно и причём никакой, тем более личной, трагедии для адвокатов.
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Заголовок заметки похож на тупой развод.
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Як її розуміти,ту адвокатшу?..Шо всі невинні,яких вона захищала пішли за грати,а всі винні - на свободу?..
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