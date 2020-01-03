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 Политика Украины
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Все про:Елисеев (292) Зеленский (4167) Порошенко (17967)

 Украина в 2019-м имела победы в международных судах и трибуналах против РФ, но были и поражения, - Елисеев

В прошлом году из-за недальновидной и дилетантской политики действующего президента Владимира Зеленского Украина существенно ослабила свои позиции в международной сфере, а те положительные результаты, которые присутствуют, связаны с деятельностью команды пятого президента Петра Порошенко.

Об этом в интервью журналистам заявил дипломат, советник пятого Президента Украины Константин Елисеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"В 2019 году Украина имела победы в международных судах и трибуналах против России. Также есть положительные предписания Международного трибунала по международному праву по освобождению моряков и трех украинских судов. Есть важные решения Международного суда ООН по делам Украины против РФ. Это вообще уникальные и беспрецедентные решения.

Наши партнеры обращаются к нам за опытом, ведь впервые в истории Международного суда ООН слушается дело против постоянного члена Совета безопасности ООН", - отметил дипломат.

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Он подчеркнул, что важным стратегическим достижением 2019-го стало окончательное закрепление в Конституции Украины курса в ЕС и НАТО. А среди негативных итогов, по мнению дипломата, является согласование "формулы Штайнмайера", на которое пошел Зеленский.

"Эта формула нам навязывалась уже несколько лет, но мы не могли согласиться на нее без видения всего процесса урегулирования ситуации в Донбассе.

Согласование этой формулы фактически означало согласие на российский сценарий урегулирования ситуации в Донбассе. И это при том, что упустили такие вещи, как дорожная карта имплементации Минска и размещения миротворцев ООН на Донбассе", - сказал Елисеев.

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Кроме этого, по его мнению, новая власть не отреагировала должным образом на возвращение России в ПАСЕ и, по сути, не противодействовала принятию такого решения. Подобные действия команды Зеленского привели к тому, что сегодня заблокировать участие россиян в работе ПАСЕ практически невозможно, отмечает Елисеев.

Источник: https://censor.net.ua/n3168261
 
   
 Топ комментарии
 
С приходом зелёных началось одно сплошное поражение.
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С приходом зелёных началось одно сплошное поражение.
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да вот что бывает когда еврей с бородкой решил поиграть в Папу Карло и постругать полено.... Україна в 2019-му мала перемоги в міжнародних судах і трибуналах проти РФ, але були і поразки, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 4383
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Зеленые говорят: А какая разница.
А такая: Променяли атамана на дебила наркомана.
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В каденцию нынешнего президента победы Украине, мягко говоря, маловероятны.
Буду только рад, если ошибаюсь. (((
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Не помиляєтесь. Малюська виправив.
Мін'юст вирішив відмовитися від закупівлі юридичних послуг для міжнародних судів

"...За його словами, кошти, які виділялися для юридичного представництва України в міжнародних судових процесах, витрачалися надмірно.За його словами, ідея в тому, аби не купувати більше аутсорс, тобто юридичні послуги у зарубіжних і українських компаній, а виконувати цю роботу силами внутрішніх юристів Мінюсту..."
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Найбільш прикрим буде те, як зіллють справу проти ворога в Гаазі; навіть в тому, щоб визнати касапію "стороною конфлікту". Я вже не кажу про відповідальність, про відшкодування... Але ж в Стокгольмі - змогли же захистити наші інтереси! (але то була команда Клімкіна і Зеркаль. Ну, і Коболєв з Вітренко, як профільні...)
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Ну а что, свидетелей и участников "неучастия парашки" в конфликте с Украиной отпустили, даже не вынеся им приговор.
Осталось, как говорят кацапы, "признать многочисленные ошибки, допущенные всеми сторонами" и дело в шляпе!
Добро пожаловать в Таежный Союз!
Ведь в самом деле, какая разница кто ты: солдат, который с оружием в руках, защищает Украину, или сепаратист на службе у кацапов?
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Этот бред про суды уже задолбал..... Ну выиграем мы все суды во всех странах плюс все международные. Что это изменит? Что? Ура! Мы все выиграли! Ура, ура, ура! Руские уйдут из Крыма? Уйдут с Донецка?
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$2,9 млрд. для бюджета Вы считаете лишними?
А там еще были 7 и/или 9 таких же миллиардов... Но наш Президент, очевидно, послушал Вашего совета и от них отказался.
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Ага. Руские открыто предлагали 100 000 000 000 зеленых за признание Крыма руским. Так что, по решению суда возьмем? Хорошо, взяли бы еще 12 000 000 000 баксов за газ. Чтобы это изменило? Ну вот что? рф рухнула бы? Крым вернулся бы? Все эти виртуальные победы не заменят и одного квадратного метра украинской земли.
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Задолбал тупизм таких долбодятлов как ты! Давайте все суды проигрывать, и о нас будут все ноги вытирать! Ни разу не палишься , кремлевская шавка! Вода камень точит. Только у зеленодрысных долдонов все должно быть быстро и сейчас! Быстро вы будете рачки становится перед пуйлом, а суды идут годами. И Украина имеет уважение всего мира за отстаивание своих интересов! А вам, гниды, как у зхелемойского- какая разница- мы имеем или нас имеют!
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Короче поток словесного поноса в монитор и все. Ну выиграем суд и так суд в решении и запишет - "Вернуть Крым Украине, точка." И что? Думаешь вот так просто обосрутся и вернут? Кого ты хочешь обмануть такой постановкой вопроса? Себя?
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інтересні вони долбодятли...
Та ні, навіть не долбодятли; зокрема оцей Андрей Дидовик; я вже давно помічаю, що воно сере касапськими побрехеньками. Навіть в цьому випадку... не визнає, що коли-не-коли настає момент, коли боржник мусить повернути не те що визначений судом борг, а й вкрадене. Більше того, зваж, як оце провокатор-бот з касапії (таки воно є!) нічого не хоче говорити про нематеріальний актив в разі виграшу судової справи в Гаазському трибуналі, а саме: визнання касапії стороною конфлікту, агресором і окупантом частини українських земель. А ця нематеріальна частина - куди важливіша за матеріальну...
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это грамотное изложение ситуации во внешней политике
доступно и понятно
а вот зелебобы могут и не понять
где хайп ? где *** на рояль?
НЕПОНЯТНО?
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Пока Зе президент, забудьте о ЛЮБЫХ победах!! Как внутренних так и внешних. Сейчас у власти лузеры «А какая разница» И дай Бог когда закончиться этот ужас еще будет существовать Украина.
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Володенька, над тобой уже твои мышибратья в Москве стебутся

Зеленский, перестань унижаться перед оккупантами! Коленолоктевая позиция еще никого не спасала. Наоборот, своей униженной позой ты еще больше подзадориваешь агрессоров, которые тебя уже за пугала держат. Не будь трусом и лохом, Володенька! Украинцам за тебя стыдно!

Україна в 2019-му мала перемоги в міжнародних судах і трибуналах проти РФ, але були і поразки, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 40
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Четверг, 20 октября 2016, 00:57

"Сейчас мы ждем шагов наших партнеров из Германии, которые председательствуют в ОБСЕ - что этот вопрос будет вынесен на обсуждение в ОБСЕ", - добавил Порошенко.
"Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам, договорились провести на уровне экспертов и рабочих групп работу по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации "формулы Штайнмайера", куда войдут позиции, которые мы видим составляющими при признании выборов состоявшимися", - добавил президент.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/20/7124194/

Здається, що тут хтось, м'яко кажучи, триндить, що й не дивно для пЕСів.
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Малоросс, что Порошенко выполнил из Минских соглашений, по которым паРаша отгребает?
Назови хоть один пункт, ч.. зелёное?
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Ой, а хто це там кудахче? Ти вже пляшку до створення "саюзнага гасударства" підготував? Йди з богом, півнику!
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Ч.. зелёное, повторяй за мной: Порошенко подписал предательские Минские соглашения, но не выполнил ни одного пункта, а Зелемойский патриотически выполняет предательские Минские соглашения.
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Не общайтесь с кремлеботами! У нас всирается повсеместно зеленомойский, а виноват Порошенко, насрал зеле в штаны. Какого черта вообще зеля стал орать про нормандский формат? Кто его, конченного, вообще за язык тянул? И закончилось бы все в конце 2019 года. Нет, этой падле захотелось полобзаться с путлером в десна, путлер ведь кумир клована! Доказать самому себе ущербному свою "крутизну". Вот теперь зеля и одержав "перемогу"- подписал бумажку об изменении Конституции Украины с особым статусом лугандона, чего и не мог ***** добится 5 лет! а бубочка стал сразу рачки и принял! Так это только то, что срывали зеленожопые, и просочилось от Меркель в прессу, а что в реале- только можно представить! Полная капитуляция и выплата репараций рашке?
А еще, всем нашим критиканам Минских договоренностей я бы сказал- что же вы, гады, не побежали воевать в 2014 году, защищать Родину, когда у нас ни армии ,ни вооружений, ничего не было, только потерянные территории и работа над восстановлением армии?Нет, теперяче ползите к своим руцким хозяевам сапоги лизать, чтобы не утруждать их. Была нормальная страна, боролась успешно с врагом- сдали за полгода агрессору, гребанный цирк!
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ти правий. Дивися нижче, вони все ж таки "кремлеботи".
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Тобто ти, лоліпопе, заявляєш, що Петро Олексійович п'ять років дурив західних партнерів? Більше питань нема!
Тримай- посмокчи!

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Ты слабоумен? А отвод вооружений? А запрет на полеты боевой авиации? А Закон об особом статусе ордло?
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Звичайний казковий- за рошенку повітря псує з ранку до вечора.
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Ну да, суд присудил 3 миллиарда с формулировкой: в связи с тежелым экономическим положением.
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Чудовий текст Андрія Піонтковського.

И Гитлер такой молодой.

https://www.obozrevatel.com/politics/i-gitler-takoj-molodoj.htm

Читаємо, панове, безпосередньо стосується України і всіх нас. До чого мы дожили зі шмарклею і антиукраїнською кодлою рашистських агентів навколо неї і який вихід з цієї патової ситуації. Прошу.

https://www.obozrevatel.com/politics/i-gitler-takoj-molodoj.htm
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Ясно. что за время каденции Зеленского у Украины были только поражения.Хотя и Порошенко не был патриотом, но своё предательства он старался либо скрывать либо цифровать. А Зеленский своё предательство даже не скрывает, а бравирует: "Делайте так как я, делайте лучше меня". Он уверен что члены партии "Слуги народа" будут его в случае чего защищать.
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"согласие на российский сценарий..." - Пopoшeнко два года подряд получал денежные средства с неподконтрольных правительству районов за водоснабжение, тем самым подыгрывая кремлевской пропаганде о гpaждaнcкой войне в Украине и необходимости фeдepализации.
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