 Украина в 2019-м имела победы в международных судах и трибуналах против РФ, но были и поражения, - Елисеев

Об этом в интервью журналистам заявил дипломат, советник пятого Президента Украины Константин Елисеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
"В 2019 году Украина имела победы в международных судах и трибуналах против России. Также есть положительные предписания Международного трибунала по международному праву по освобождению моряков и трех украинских судов. Есть важные решения Международного суда ООН по делам Украины против РФ. Это вообще уникальные и беспрецедентные решения.
Наши партнеры обращаются к нам за опытом, ведь впервые в истории Международного суда ООН слушается дело против постоянного члена Совета безопасности ООН", - отметил дипломат.
Он подчеркнул, что важным стратегическим достижением 2019-го стало окончательное закрепление в Конституции Украины курса в ЕС и НАТО. А среди негативных итогов, по мнению дипломата, является согласование "формулы Штайнмайера", на которое пошел Зеленский.
"Эта формула нам навязывалась уже несколько лет, но мы не могли согласиться на нее без видения всего процесса урегулирования ситуации в Донбассе.
Согласование этой формулы фактически означало согласие на российский сценарий урегулирования ситуации в Донбассе. И это при том, что упустили такие вещи, как дорожная карта имплементации Минска и размещения миротворцев ООН на Донбассе", - сказал Елисеев.
Кроме этого, по его мнению, новая власть не отреагировала должным образом на возвращение России в ПАСЕ и, по сути, не противодействовала принятию такого решения. Подобные действия команды Зеленского привели к тому, что сегодня заблокировать участие россиян в работе ПАСЕ практически невозможно, отмечает Елисеев.
А такая: Променяли атамана на дебила наркомана.
Буду только рад, если ошибаюсь. (((
Мін'юст вирішив відмовитися від закупівлі юридичних послуг для міжнародних судів
"...За його словами, кошти, які виділялися для юридичного представництва України в міжнародних судових процесах, витрачалися надмірно.За його словами, ідея в тому, аби не купувати більше аутсорс, тобто юридичні послуги у зарубіжних і українських компаній, а виконувати цю роботу силами внутрішніх юристів Мінюсту..."
Осталось, как говорят кацапы, "признать многочисленные ошибки, допущенные всеми сторонами" и дело в шляпе!
Добро пожаловать в Таежный Союз!
Ведь в самом деле, какая разница кто ты: солдат, который с оружием в руках, защищает Украину, или сепаратист на службе у кацапов?
А там еще были 7 и/или 9 таких же миллиардов... Но наш Президент, очевидно, послушал Вашего совета и от них отказался.
Та ні, навіть не долбодятли; зокрема оцей Андрей Дидовик; я вже давно помічаю, що воно сере касапськими побрехеньками. Навіть в цьому випадку... не визнає, що коли-не-коли настає момент, коли боржник мусить повернути не те що визначений судом борг, а й вкрадене. Більше того, зваж, як оце провокатор-бот з касапії (таки воно є!) нічого не хоче говорити про нематеріальний актив в разі виграшу судової справи в Гаазському трибуналі, а саме: визнання касапії стороною конфлікту, агресором і окупантом частини українських земель. А ця нематеріальна частина - куди важливіша за матеріальну...
доступно и понятно
а вот зелебобы могут и не понять
где хайп ? где *** на рояль?
НЕПОНЯТНО?
Зеленский, перестань унижаться перед оккупантами! Коленолоктевая позиция еще никого не спасала. Наоборот, своей униженной позой ты еще больше подзадориваешь агрессоров, которые тебя уже за пугала держат. Не будь трусом и лохом, Володенька! Украинцам за тебя стыдно!
"Сейчас мы ждем шагов наших партнеров из Германии, которые председательствуют в ОБСЕ - что этот вопрос будет вынесен на обсуждение в ОБСЕ", - добавил Порошенко.
"Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам, договорились провести на уровне экспертов и рабочих групп работу по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации "формулы Штайнмайера", куда войдут позиции, которые мы видим составляющими при признании выборов состоявшимися", - добавил президент.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/20/7124194/
Здається, що тут хтось, м'яко кажучи, триндить, що й не дивно для пЕСів.
Назови хоть один пункт, ч.. зелёное?
А еще, всем нашим критиканам Минских договоренностей я бы сказал- что же вы, гады, не побежали воевать в 2014 году, защищать Родину, когда у нас ни армии ,ни вооружений, ничего не было, только потерянные территории и работа над восстановлением армии?Нет, теперяче ползите к своим руцким хозяевам сапоги лизать, чтобы не утруждать их. Была нормальная страна, боролась успешно с врагом- сдали за полгода агрессору, гребанный цирк!
Тримай- посмокчи!
И Гитлер такой молодой.
https://www.obozrevatel.com/politics/i-gitler-takoj-molodoj.htm
Читаємо, панове, безпосередньо стосується України і всіх нас. До чого мы дожили зі шмарклею і антиукраїнською кодлою рашистських агентів навколо неї і який вихід з цієї патової ситуації. Прошу.
https://www.obozrevatel.com/politics/i-gitler-takoj-molodoj.htm