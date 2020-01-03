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Все про:Гаврилюк (36) Карпаты (197) строительство (1671)

 Экс-депутат Гаврилюк: Строю дом на земле, принадлежащей родителям жены, сам участвую в постройке

Экс-нардеп от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк отреагировал на информацию о своем доме в Карпатах, которую сегодня распространил ряд СМИ.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Оказывается, я строю трехэтажный дом в живописных Карпатах, на прекрасном большом участке возле водопада, не внеся в декларацию данные о средствах, на которые я должен был все это приобрести и построить... Наверное, тот образ глуповатого козачка, который мне усердно рисовали 5 лет, прекрасно подпадает под новую сенсацию, ведь мы любим довольствоваться поверхностной информацией и белыми нитками. Истина нам не нужна. Она скучная", - отмечает Гаврилюк.

По его словам, участок под строящимся домом принадлежит родителям его жены, которые долгое время были на заработках в Чехии.

"На том замечательном участке с "водопадом" всегда был огород, который обрабатывали бабушка и дедушка моей жены... Родители моей жены пожертвовали ее детством, чтобы дать ей лучшую жизнь. Если бы они знали, что она выйдет замуж за депутата, который в будущем построит ей хоромы, то ни гнули бы свои спины на заработках. Папа Ярины не прозвел бы в Чехии долгих десять лет, мама Ярины не вынуждена была бы потом к нему присоединиться, оставив дочь на бабушку и деда", - рассказал экс-нардеп.

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Гаврилюк также подчеркнул, что дом строится уже не первый год "своими силами и силами семьи, которая также помогает физически".

"Да, я помогаю своему тестю. Каждую лишнюю копейку я вкладываю в этот проект, каждую свободную минуту я провожу на стройке. Нет, мне не стыдно возвращаться к строительству после депутатства, я профессионал в этом деле... Чтобы реализовать то, что мы задумали, нужно будет много времени и средств, и, возможно, кому-то снова придется ехать на заработки. Возможно, даже мне. И этого я тоже не стыжусь, потому что так в Украине живет много людей", - подытожил он.

Экс-депутат Гаврилюк: Строю дом на земле, принадлежащей родителям жены, сам участвую в постройке 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168260
 
   
 Топ комментарии
 
Он может и не очень умный...но не сука...под зеленое стадо не лег...в отличии от пары журношлюшек...а это главное....
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1 Гаврилюк лучше всех слуг народа Экс-депутат Гаврилюк: Строю дом на земле, принадлежащей родителям жены, сам участвую в постройке - Цензор.НЕТ 7854
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З хамовитим бидлом яке звертається ще й на мові окупанта, не спілкуюсь принципово. Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві - Цензор.НЕТ 7056
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а чего, ты ватное мурло не в Сирии - не спасаешь дружеский нарот?
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Не розумі. мови худоби Тобі до свиней мразота . Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві - Цензор.НЕТ 5845
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Дайте угадаю, до года эдак 2014-2015 "дома на земле за деньги родителей жоны" не было даже в планах.
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И Гаврилюк слегка лукавит... Депутатская зарплата, даже сперва и урезанная Яйценюком из политических соображений и составлявшая даже в тот "трудный" год 25 000 гривень в месяц, при средней в Украине где то в 4 000 гривень, тоже была больше чем в Чехии. А заканчивал Гаврилюк свою каденцию с доходом в 600 000 -700 000 гривен в год!... Так что Чехия тут как бы не в коня корм...
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Ничего личного, просто как и говорил Мустафа Наем идя в политику в тему своей своей щуплости - я, наем!..
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да вообще то у нас в Украине в "депутаты" из-за ЗП не ходят...., если ты не в курсе - все в "слугах" ходят Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві - Цензор.НЕТ 7932, все о Державе заботятся- все в трудах...
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Ущербний подонок..
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ми і так знаємо, що ти зебіл; можна було не називатися.
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його ще Петя з потрохами купив, як і Яроша
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А шо, Гаврилюк зараз депутат, що до нього доколупалися?
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У діючих слуг, заядлих "борців з корупцією", декілька десятків квартир в Києві а "мама любит біструю езду", на дорогих авто.
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Як раз анекдот в тему:
- " Куме, якби ви були царем, то шо б ви робили?
- Та шо, нацарював би карбованців 300, та й втік....."(А)
"Глуповатый козачок" - так воно і є!!!
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Будуй спокійно козаче та пробач наших хворих придурків. У нас їх так багато що перед кожним виправдовуватись, сил не хвате.
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Квартиру зарегистрировал на жену, особняк на ее родителей. Дурак, ой, дураааак. Там одного взгляда на дену достаточно, чтобы все понять. Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві - Цензор.НЕТ 5881
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сцикливий трохи цей козак , чуть шо зразу на родаків. помню як Югик Луценко розказував шо син на острови поїздку проспонсірував
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На одну зарплату нардепа вряд ли можно подобное строить.Боюсь там без иудиных 30 серебреников не обошлось.
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"іноді краще жувати, ніж говорити". виправдовується - "я вдало одружився"...
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Клади на всіх жидобільшовиків, козаче! Будуй хату і живи гідно своєю працею!
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От шо значит оказаться в нужном месте в нужное время и посветить голым задом ... Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві - Цензор.НЕТ 9296
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таки так.
от взяти тебе...світив всім, що блискало, а в мейнстрім так і не потрапив ))
нє судьба Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві - Цензор.НЕТ 6908
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Ну,чтобы я не попал ,такого не было никогда Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві - Цензор.НЕТ 1029а застветить я могу ,я могу разве что в глаз .. Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві - Цензор.НЕТ 7530
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Ну твои сексуальные фантазии мы конечно можем обсудить но чуть попозже ,мало-ли а вдруг тут детвора ...
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Нельзя отрицать, депутацтво здорово добавило ему ума.
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Хоч би фото виложили, там нема що обговорювати, хата без ізисків, в Карпатах зараз таких через одну.
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Вбогі коментатори, які вирішили, що Гаврилюк має жити гірше за всіх. Ви пишіть за своїх реальних патронів, які при владі і на потоках - дубінських, які за мінімальну зарплату 24 квартири і десятки машин оформили на маму, яка "любіт скорость" та іншу злодійську наволоч. А то бачите піщинку в чужому оці, а поліна в своєму ні.
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Оказывается "глуповатый казачок" это был образ.
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Не ну не дурак! Помню как он,будучи коричневой депутаной, на млке рассекал которую на АТО пожертвовали... И не перделось ему и не мулялось. Он её прятал во дворе кабмина и пешкадросом до вр тулил. А когда спалили, то дипломатично отморозился. А хрена ли, социальный лифт. Бобылём жил, как у латыша - хер да душа и вот 5 лет спустя... всё наладилось! А Вы говорите стало хуже, ну кому то и хорошо тоже же стало!
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комментарий тролля фсб...Нудисту тоже где-то жить надо…
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Ну...раз малый герб уже есть,на большом гербе Украины обязательно должна присутствовать жаба как национальный символ... Это же просто уже в крови давиться от зависти какой себе сосед дом строит(ремонт делает,машину купил)...а потом дорвавшись до власти грести,грести,грести как подорванный шоб "как все" и "а чо я хуже?"...
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Вот это произведение дизайнерского гения Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві - Цензор.НЕТ 7906 Я бы сомневался в адекватности человека кому такое может понравится
Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві - Цензор.НЕТ 8316
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Нормальный будинок. Буде садок, будуть квіти, все буде гаразд.
Якраз середньоєвропейський затишний будинок, а не жлобський.
А що тобі не подобається, йолопе? Тобі потрібні вбогі нібито палаци в декілька поверхів "с башенкамі" та циганським золотом?
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А протопити це все патриотичним пердячим паром? Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві - Цензор.НЕТ 5125
Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві - Цензор.НЕТ 9219
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550 кв м, 350 тыс долларов...

Остался Гаврилюк ни с чем - только 3 автомобиля, 4 квартиры в Киеве и одна в Черновцах! Такая тяжелая работа у депутатов!
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Глупости. Для начала нужно понимать, ДЛЯ ЧЕГО это строение.
Мини гостиница? Семья из 10 человек? Хозяйственные помещения?
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Вiн житиме довго
Вiн житиме дорого
Але стане нашим внутрiшнiм вогогом...
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Я не дурнуватий козачок...Я запатентував своє фото з лопаткою біля мусоровозки в журналі "Плей-бой" і з того живу...
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Ой вправні ,до Гаврилюка доколупались...а більше ніхто в око не впадає...а Бєня Україну розпродає під арешти патріотів,то як?
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А хату побудувати ,ще й деревяну,не так там дорого....майже у кожного чоловіка в Карпатах -золоті руки і їх там хватає-нарід справний...а яка серлива сволота це розбуйствовала....може так займеться іншими...?Є тисячі достойніших уваги і буцигарні.
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