 Прокуратура завершила досудебное расследование драки Ляшко с Герусом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение прокуратуры.
"Во время досудебного расследования установлено, что в ноябре 2019 бывший народный депутат Украины вместе с другим лицом, находясь в ГП МА "Борисполь", а именно в ГП "Зал официальных делегаций" нанесли телесные повреждения народному депутату Украины IX созыва в связи с его государственной деятельностью. По результатам предварительного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве признано собранные доказательства достаточными для составления обвинительного акта, и в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства", - сообщила прокуратура.
Отмечается, что в случае доказательства вины бывшего депутата Ляшко, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".
Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю.
Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ тот выполнял.
18 ноября прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом.
19 ноября суд отпустил Ляшко на поруки нардепов Волынца и Сюмар.
"что не делает дурак - все он делает не так"
Ходит по двору гордый петух и кричит:
- Я политический!!!
Кури:
- ?????
- Я пионера в попку клюнул!
Маячня? Так! Але не більша, ніж вирок на пожиттєве з наданням свободи під особисте зобов'язання. Тим більш, що тепер у нас новий тренд: "какая разніца"
позорище и беспредельщик.
И другим неповадно будет распускать свои культяпки и поганый язык.