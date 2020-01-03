EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Общество
  3214  27
Все про:драка (1778) Ляшко (1578) прокуратура (3796) Герус (112)

 Прокуратура завершила досудебное расследование драки Ляшко с Герусом

Бориспольская местная прокуратура завершила досудебное расследование по факту драки между бывшим народным депутатом Олегом Ляшко и действующим народным избранником от "Слуги народа" Андреем Герусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение прокуратуры.

"Во время досудебного расследования установлено, что в ноябре 2019 бывший народный депутат Украины вместе с другим лицом, находясь в ГП МА "Борисполь", а именно в ГП "Зал официальных делегаций" нанесли телесные повреждения народному депутату Украины IX созыва в связи с его государственной деятельностью. По результатам предварительного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве признано собранные доказательства достаточными для составления обвинительного акта, и в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины сторонам предоставлена ​​возможность ознакомиться с материалами уголовного производства", - сообщила прокуратура.

Отмечается, что в случае доказательства вины бывшего депутата Ляшко, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Охраннику Ляшко сообщили о подозрении в пособничестве в нападении на Геруса, - прокуратура

Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю.

Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ тот выполнял.

18 ноября прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом.

19 ноября суд отпустил Ляшко на поруки нардепов Волынца и Сюмар.

Источник: https://censor.net.ua/n3168259
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы, Ляшко просто сделал то что хотят 95% населения Украины - вмазал зелебобику Прокуратура завершила досудебное расследование драки Ляшко с Герусом - Цензор.НЕТ 9659
 показать весь комментарий
 
Наперед неправильно визначено правовий статус Геруса. Не ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ, а ДЕРЖАВНИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ. І рано чи пізно так і буде зроблено. Бо закон має тиржествувати над беззаконням.
 показать весь комментарий
 
А я обратила внимание на наше дрянное законодательство, которое пишут дрянные депутаты без морали и совести. Посмотрите - для обычных людей, если бы у них случилась такая перепалка по закону был бы штраф 135 грн. Для "слуг народа" - это 7 лет тюрьмы. Разницу усекли? За убийство Гандзюк ее убийцам дали по 6 лет. За легкое трепание "слуги" Геруса - 7 лет заключения. Думайте люди за кого голосуете. Такие вот законы вас устраивают?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зебилы, Ляшко просто сделал то что хотят 95% населения Украины - вмазал зелебобику Прокуратура завершила досудебное расследование драки Ляшко с Герусом - Цензор.НЕТ 9659
 показать весь комментарий
 
 
А я обратила внимание на наше дрянное законодательство, которое пишут дрянные депутаты без морали и совести. Посмотрите - для обычных людей, если бы у них случилась такая перепалка по закону был бы штраф 135 грн. Для "слуг народа" - это 7 лет тюрьмы. Разницу усекли? За убийство Гандзюк ее убийцам дали по 6 лет. За легкое трепание "слуги" Геруса - 7 лет заключения. Думайте люди за кого голосуете. Такие вот законы вас устраивают?
 показать весь комментарий
 
 
Наперед неправильно визначено правовий статус Геруса. Не ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ, а ДЕРЖАВНИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ. І рано чи пізно так і буде зроблено. Бо закон має тиржествувати над беззаконням.
 показать весь комментарий
 
 
Законы должны писаться людьми, а не нелюдями. У нас законы написаны преступниками и эти законы должны быть переписаны и переголосованы нормальными депутатами от нормальной партии в будущем. Так как до сих пор не было в Украине нормальной власти.
 показать весь комментарий
 
 
Тюрьма людей хуже не делает. Но к Ляшку это не относится.
 показать весь комментарий
 
 
Ляшко подонок. Гнусный присособленец ущербного детства,бросившей его матери.
 показать весь комментарий
 
 
О! - теперь зебилам осталось только посадить Олежку - и нашего полку прибудет.
"что не делает дурак - все он делает не так"
 показать весь комментарий
 
 
Детский анекдот советских времен на тему.
Ходит по двору гордый петух и кричит:
- Я политический!!!
Кури:
- ?????
- Я пионера в попку клюнул!
 показать весь комментарий
 
Ляшко заслужил премию - лет 5 в петушином угле. И удовольствие получит, и ахметовские деньги сэкономит.
 показать весь комментарий
 
 
Да, быстро преступление тысячелетия раскрыли!
 показать весь комментарий
 
 
Если за каждый удар по рылу судить то так можно половину населения пересадить, или депутат что-то особенное и приятней воняет. неужели в стране побороли коррупцию, воровство, рейдерство..., и больше заняться нечем. По видео там несколько сотен гривен штрафа на Ляшко и не более на уровне участкового. Совсем уже о-ли, за убийство отпускают под залог, а тут прокуратуру подключили.
 показать весь комментарий
 
 
Садіть, негайно садіть Ляшка! А потім обміняємо його на кримських татар, що ув'язнені на московії! В Жиріка з'явиться конкурент і в цій боротьбі двох неадекватів можливо (дуже сподіваюсь) згине ороче гніздів'я.
Маячня? Так! Але не більша, ніж вирок на пожиттєве з наданням свободи під особисте зобов'язання. Тим більш, що тепер у нас новий тренд: "какая разніца" Прокуратура завершила досудове розслідування бійки Ляшка з Герусом - Цензор.НЕТ 6082
 показать весь комментарий
 
 
Первый раз в жизни поддерживаю этого гея Ляшко. Оппонент его просто п.....с!
 показать весь комментарий
 
а які телесні ушкодження було завдано герусу - до його ср*ки ляшко, здається, не добрався.
 показать весь комментарий
 
Семь лет за потягать за шкварник. П - правосудие.
 показать весь комментарий
 
А пять лет дать парнишке, порвавшему запэдротофф портрет?
 показать весь комментарий
 
Ідіот--дали зовсім за інше. БРЕХУН І платний троль.
 показать весь комментарий
 
да-да,посадите этого зарвавшегося *********.
позорище и беспредельщик.
И другим неповадно будет распускать свои культяпки и поганый язык.
 показать весь комментарий
 
ладно там придурь сюмар за него впряглась,НО кучеренко и волынец с "бют" Прокуратура завершила досудове розслідування бійки Ляшка з Герусом - Цензор.НЕТ 7390.фууууууу.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх