 Прокуратура завершила досудебное расследование драки Ляшко с Герусом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение прокуратуры.

"Во время досудебного расследования установлено, что в ноябре 2019 бывший народный депутат Украины вместе с другим лицом, находясь в ГП МА "Борисполь", а именно в ГП "Зал официальных делегаций" нанесли телесные повреждения народному депутату Украины IX созыва в связи с его государственной деятельностью. По результатам предварительного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве признано собранные доказательства достаточными для составления обвинительного акта, и в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины сторонам предоставлена ​​возможность ознакомиться с материалами уголовного производства", - сообщила прокуратура.

Отмечается, что в случае доказательства вины бывшего депутата Ляшко, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю.

Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ тот выполнял.

18 ноября прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом.

19 ноября суд отпустил Ляшко на поруки нардепов Волынца и Сюмар.