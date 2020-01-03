 Семьи героев Небесной Сотни просят не назначать Буряка главой отдела ГБР по делам Майдана из-за конфликта интересов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении сообщества ОО "Родина Героїв Небесної Сотні" в фейсбуке.
"Именно Александр Буряк упоминается в известных записях НАБУ из служебного кабинета председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, которые обнародованы на официальном сайте НАБУ. Из них следует, что Павел Волк находится в столь тесных дружеских отношениях с Буряком, что может "по звонку" получить от ГБР нужное решение или следственное действие. В частности, на пленках зафиксирован разговор Павла Вовка о назначении Евгения Аблова руководителем Николаевского теруправления ГБР", - отмечают близкие героев Небесной Сотни.
Они напоминают, что негласные следственные (розыскные) действия НАБУ, в результате которых получены записи, проводились именно в рамках расследования дел Майдана.
"Кроме того, ряд судей Окружного админсуда являются фигурантами ключевых дел по разгону Майдана и вынесению неправосудных решений. И именно ГБР будет продолжать расследовать дело, где вероятным обвиняемым является близкий к Павлу Вовку Евгений Аблов. Это свидетельствует о наличии у Буряка реального конфликта интересов и ставит под сомнение объективное расследование ключевых дел Майдана", - говорится в заявлении.
"Учитывая изложенное, мы призываем Ирину Венедиктову: отменить решение о назначении руководителем отдела по расследованию дел Майдана в Государственном бюро расследований Александра Буряка; объявить открытый и прозрачный конкурс на эту должность; отдавать предпочтение тем конкурсантам, которые имеют безупречную репутацию, опыт в расследовании дел Майдана и пользуются доверием потерпевших и общества", - призывают родственники погибших майдановцев.
Хтось же мусить помститись за бєркутів і за батю.
Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 6 человек суды находились с финальной стадии. Оставалось месяц-два. В деле беркутни "всего-то" пять тысяч с "гаком" томов и тысячи проведенных экспертиз. И да. это было сделано за ПЯТЬ лет. А именно из опубликованных на той неделе INSIDER-ом писем генпрокуратуры стало ясно, что именно Зеля осенью дал команду затягивать процесс и не допустить оглашения им приговора до Нового года.
Так що - марна справа твої суперечки. Не поясниш їм...
Они ещё не поняли, что Героев Небесной Сотни будут переводить в преступников совершивших государственный переворот?..
А будет ли мука?