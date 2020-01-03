 Освобожденный из плена журналист Асеев заявил, что дал интервью российскому телеканалу в 2018 году из-за угроз боевиков

Об этом он сказал в комментарии "ТСН", передает Цензор.НЕТ.

Как сообщает "ТСН", журналист попросил не трогать сейчас тему пыток, однако отметил, что "то, как пытают боевики, не все готовы даже представить".

"Еще следует убедить людей на этой территории, что такое вообще возможно в центре Донецка в 2019 году", - сказал Асеев.

По словам мужчины, он хорошо себя чувствует, но пока ничего не планирует. Он также отметил, что за несколько дней на свободе до сих пор не может привыкнуть к толпе людей и огням на улицах Киева.

"Зайдешь в супермаркет - видишь такое количество товаров. Печенье - там мы его делили на всех и доставалось по кусочку. А здесь все в неограниченном количестве", - сказал Станислав

Как сообщалось, 17 августа 2018 года на телеканале "Россия 24" вышел сюжет под названием "Украинский журналист-шпион", в котором украинский блогер Станислав Асеев "признается" в сотрудничестве с украинской разведкой.

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Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.