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 Елена Трибушная возглавит информационный отдел государственного телеканала для оккупированных территорий

Бывшая редакторка "24 канала" Елена Трибушная возглавит информационное вещание государственного телеканала для временно оккупированных территорий, который создается на базе канала UA|TV.

Об этом сообщило Министерство культуры, молодежи и спорта, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что Елена Трибушная - бывший главный редактор 24 канала, а также заместитель главного редактора издания "Новое Время" и редактор журнала "Корреспондент".

"Цель нового телеканала - вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение и получать объективную информацию о собственной стране, и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы", - подчеркнула Трибушная.

Директор нового телеканала будет выбран путем конкурсного отбора в январе. К тому моменту исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская.

Как отмечается, министерство уже рассмотрело несколько концепций вещания, однако окончательная будет утверждена после избрания руководителя телеканала. На первом этапе канал будет сочетать украино- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп с информационным вещанием собственного производства.

"Новый канал должен донести в своем эфире к людям, которые проживают на временно оккупированных территориях, правду о том, что происходит в Украине, и начать диалог с ними", - сказал первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

Государственный телеканал для временно оккупированных территорий, который создается на базе канала UA|TV, начнет вещание 15 февраля.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168249
 
 
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Зебилы собираются своё малороское 1+1 и на оккупированные территории показывать?
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будет вещать на руцком, ибо про рабсейское насєлєніє ні панімаіт мову ?
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А кто возглавит информационный отдел по заблокированным спутниковым каналам после 20 января??
Зачем нужен этот канал...который паРаша заглушит....если будут заблокированы каналы которые смотрят и на оккупированном Донбассе и в Крыму??
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давай коли протрезвієш, потім задаси питання. я тебе не розумію!
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Смешно. Шестой год,а такие Вяликие почины...- Проигрыш. Кацапы шесть лет обрабатывали. Так шо не сооблазняйтесь глупыми мечтами. Единственный двигатель - перекрыть пенсии - чтобы ждали прихода Украины. И стать самим как ФРГ для гдр. - И то - небыстро это было у них.
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С зеленым стадом у власти....можно стать только губернией паРаши....
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І як жителі ОРДЛО зможуть дивитись цей канал?
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Это не важно....да и какая разница.....главное что зеленое стадо бюджет сможет пилить....
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