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Все про:Facebook (291) Бандера (670) цензура (1155) Супрун Ульяна (608)

 Facebook забанил пост Супрун о Бандере из-за "пропаганды ненависти"

Facebook скрыл пост бывшей и.о. главы Минздрава Украины Ульяны Супрун из-за цитат лидера ОУН Степана Бандеры.

Об этом Супрун сообщила сегодня на своей странице, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера служба поддержки "Фейсбук" сообщила мне, что пост о Степане Бандере, где я привела несколько его цитат, скрыт за "нарушение стандартов сообщества в части "hate speech/пропаганды ненависти", - написала она, опубликовав ссылку на свое сообщение.

"В заметке от 2 января не было никакой пропаганды ненависти и ничего, что нарушало бы стандарты сообщества. Но это не помешало заблокировать сообщение, которое набрало более чем 6000 репостов и охватило более полумиллиона читателей... В то же время в соцсетях спокойно продвигают свою "адженду" реальные пропагандисты ненависти, но их правила сообщества FB не касаются", - написала бывшая глава МОЗ Украины, приведя примеры таких постов.

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Супрун считает, что Facebook не справляется с озвученной миссией, а его политика, по сути, "стала инструментом в гибридной войне".

"Отслеживание hate speech с помощью искусственного интеллекта и неумения качественно анализировать контекст - почти любой критический пост сегодня может исчезнуть при желании владельцев ботоферм или разжигателей ненависти", - резюмировала она.

Источник: https://censor.net.ua/n3168247
 
   
 Топ комментарии
 
Спасибо зебилам за международную политику Facebook забанил пост Супрун о Бандере из-за "пропаганды ненависти" - Цензор.НЕТ 3227
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«Моя плакаль, твоя плакаль, всє - всє рьідаль !!!!»
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Спасибо зебилам за международную политику Facebook забанил пост Супрун о Бандере из-за "пропаганды ненависти" - Цензор.НЕТ 3227
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К Кошевому вопросов нет, он никуда не влез. Но Сивоху туда запихнуть, это да, прям по конкурсу прошел
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А почему этот мелкий писюнист полез ? Facebook забанил пост Супрун о Бандере из-за "пропаганды ненависти" - Цензор.НЕТ 2711
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Наверное потому же, что и продамрошен. Хотя у клоуна пока лучше получается
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Надо же какая мелочь, кумовство наконец то победили
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скажи мне,чей "фейсбук",и я скажу тебе,кого он будет банить..(с)
старинная палестинская поговорка
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Малоросцы атакуют по всем фронтам, под указкой своих кремляских хозяев...
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Діло не в ФБ - діло в тому, що велика армія пригожинців колективно жаліються на контент, навіть якщо в ньому нічого протизаконного нема. І ще, кацапам також допомагають наші гниди - оповці, комуняки і зеленкуваті
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Ольгинская вата не спит, не празднует - страйки и жалобы строчит.
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Какая ольгинская вата? У нас 73% зебильной ваты
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«Моя плакаль, твоя плакаль, всє - всє рьідаль !!!!»
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Цукєр зробив подарунок зєвковаті і **********.
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Никаких подарков.
Есть общечеловеческие нормы.

На ЦН тоже есть правила, но они применяются выборочно.

Так что, все - ОК.
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Пиши письма соотечественнику Цукербергу мелким почерком.
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Пора бы украинским историкам и литераторам написать опровержение савецкой пропаганды о Бандере.ОУН. И с этим опровержением выступить в ООН или где еще. Если не найдут у них ничего расисткого,то можно официально будет затыкать рты любому пропагандону.
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З приходом Зе до влади посилилаь спрямована антиукраїнська пропаганда в соймережах.
Банять навіть за слово кацап.
І це ********* на думку - раніше нас від цього захищали, ХТОСЬ, а тепер НІ.
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Бандера красава. Его еще будут бояться сотни лет!!!
и да, раз пошла такая пьянка, то "первый тост за .......... , ну вы поняли Facebook забанил пост Супрун о Бандере из-за "пропаганды ненависти" - Цензор.НЕТ 9408"
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супрун зовсім не цікавить бан статей на фб про альтернативні підходи лікування онкології, або проблематики щеплень..улянко, ти в одній з цукербергами системі, чого тепер волаєш..?
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И правильно сделал. Вам бы всё гадости про Бандеру писать.
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Кацап хорошо башляет и ютуб и фейсбук. Однако само слово Бандера вызывает у кацапа ректальную дисфункцию реактивного характера с ярко выраженным синдромом очкового недержания
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Цікаво, а кого кацапи ненавидять більше- С.А.Бандеру, чи П.О.Порошенка?
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Зачем далеко ходить.
У нас базируется ТН украинская правда.
В форуме давно забанили всех, кроме кремлеботов.
А на ленте сру ситуация парадоксальная.
Откровенный срач с матами с обеих сторон не модерируют, а безобидные посты удаляют.
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Ежики плакали, кололись, но продолжали жрать фейсбук.
Facebook забанив пост Супрун про Бандеру через "пропаганду ненависті" - Цензор.НЕТ 8351
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А куда подевалась глава украинского офиса ФБ?
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