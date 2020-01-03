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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (18381) Рождество (267) транспорт (1311)

 В центре Киева на Рождество ограничат движение транспорта

В Киеве на Рождество, 7 января, запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской. В столице пройдет шествие звездарей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"7 января с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка)", - говорится в сообщении.

Указывается, что 7 января Киев вместе с христианами восточного обряда будет отмечать Рождество. На Софийской и Контрактовой площадях пройдет шествие звездарей.

Кроме того, в КГГА отметили, что 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота". Все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе. Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Незалежности".

Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 движение троллейбусы № 6, 16, 18 будет изменено: троллейбусы № 6 - от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская"; троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода; троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168245
 
 
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пройдет шествие звездарей

А главный ЗвеЗедарь будет принимать участие? В центре Киева на Рождество ограничат движение транспорта - Цензор.НЕТ 820
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А чому не пишить, що це Різдво за Юліанським календарем ?
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пройдет шествие звездарей

А главный ЗвеЗедарь будет принимать участие? В центре Киева на Рождество ограничат движение транспорта - Цензор.НЕТ 820
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Так ось він!
В центре Киева на Рождество ограничат движение транспорта - Цензор.НЕТ 2693
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Ні, ну я розчарований, про Зе набагато краще можна зробити. Невже так паскудно з фінансуванням? Чи це малюють редактори ЦН?
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Самое время прокричать "Дякую" поднебесному! В центре Киева на Рождество ограничат движение транспорта - Цензор.НЕТ 6633
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Вот ЖАБА, так - ЖАБА!
Даже - две ЖАБЫ в одной!
У центрі Києва на Різдво обмежать рух транспорту - Цензор.НЕТ 9114
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С лопатки. пете нельзя много жареного - диабет.
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Ну секелев на тот момент еще не скурвился, скажем так. И на первом канале бред не нес...

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Ты подстилка,брехливая,порохоботсаая,и картинка твоя ФЕЙК очередрой
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Вся Лахта -2 памперсами утиралася от потоков сльоз:

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А чому не пишить, що це Різдво за Юліанським календарем ?
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потому что это всем, кроме тебя, ясно?
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