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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:игорный бизнес (321) Нацполиция (10659) Гончарук_Алексей (448)

 15 игорных залов пытались возобновить работу после рейда полиции, - Гончарук

15 нелегальных игорных заведений хотели возобновить работу после рейда полиции, но звонки на правительственную горячую линию помешали им сделать это.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"После сообщений на правительственную горячую линию с 27 декабря 2019-го года правоохранители пресекли деятельность 15 нелегальных игорных заведений, которые попытались восстановить свою работу", - написал он.

Гончарук напомнил, что звонки на правительственную горячую линию по номеру 1545 - бесплатные. Чтобы сообщить о нелегальном игорном заведении, нужно выбрать категорию #5.

Премьер поблагодарил украинцев за звонки и пообещал, что правительство и в дальнейшем будет реагировать оперативно.

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Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Глава МВД Арсен Аваков дал поручение сотрудникам Нацполиции к 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения страны.

Также Гончарук призвал украинцев сообщать обо всех работающих игорных заведениях, которым удалось скрыться от полиции.

15 игорных залов пытались возобновить работу после рейда полиции, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168244
 
   
 Топ комментарии
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При Пете такой херни, как закрытие этих доилень небыло. Эх, вернуть бы те времена
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НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! Он просто не видел..
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Порошенко провел тотальную дебилизацию информационного пространства. Повестка дня - обсасывание фейков или бреда от политиков.
Под видом «экспертов» и «политиков» нам СМИ подают «шариковых».
- Если бы ложь была олимпийским видом спорта, Порошенко стал бы безусловным чемпионом
Превратив в «шариковых» и нас. В итоге мы тонем в потоках пустых слов и отсутствии смыслов.
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Тепер в тебе відкрились очі. Раніше ти не знав що дебил, а тепер ти це знаєшь. Скажи відлягло. Раніше в тебе не було слуги, а тепер є, хоча прислуговувати тобі ніхто не збирається. Класно? Раніше ти знав що війну веде барига, а тепер ти сам її будешь вести. Геніально. ТИ ЗРОБИВ ЦЕ САМ. Президент Зеленський сам від тебе в шоці.
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Мова про гральні заклади. Хоч заголовок прочитай...
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Вважаєш,через онлайн-казино і букмекерів складніше витрачати гроші ? Чи не так приємно ?
Закриття нелегальних казино пов'язане не з турботою про лудоманів,а з істерикою Зєлєнского з приводу неприйняттям його ж депутатами законопроекту про ігровий бізнес.Це тимчасово.
Грамотні товариші пояснять Вові його помилку.Порєшають.
(а онлайн-оператори точно придбали кілька тисяч нових гравців).
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просто у этих 15 не получилось, остальные играют
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Та да..,но звонить рюкзакову на черта авакова,как то не камильфо,а нацжоны ваще охреневают от нешаблонных вводных писюниста и самокатчика.
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Ну не знаю, буквально недавно все вывески посрывали и лично наблюдал, как под покровом ночи технику вывозили. Шоколданой крыши уже нет.
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Да ты шо? А я лично вывесок уже много лет не видел...где же ты их умудрился увидеть???
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Судя по всему...это ты из паРаши вещаешь...
В Украине уже давным давно игровые залы работают нелегально и полуподпольно...без вывесок...
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Точно играют, или это ты так, на всякий случай перднул?
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И эти 15 отстегнут зеленому стаду...и тоже продолжат играть..
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шо ж до сих пор не отстегнули, а мацкавитный брехунец ??? соси рошенку молча роисянин
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Надеялись пропетлять...теперь и их очередь пришла...зеленое стадо своего не упустит...
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Космолох теж закрили з Пари-мачєм та Фаворитом чи на це є табу?

Чи це не гральні заклади. а заклади культури?
Чи просто прибрали конкурентів аби скоріше набивати кармани....
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Це очевидно.Переділ грального ринку почався ще з літа.Банальна боротьба між трьома монополістами (та їх кришувальниками).
Прикол в тому,що лише УНЛ (Космолот,«Парі матч», «Фаворит спорт», «Національна лотерея золотий кубок», «Лото платинум», Baza bet, Fortuna live) має державну ліцензію.
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короче ,по всем вопросам звонить правительству ,а ментов уволить и забрать телефон ?
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Какая разница, какой это зал, главное, чтобы там было тепло и светло!
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«Моя плакала, мій плакала, моє плакала... » А вся Лахта -2, РЬІДАЛА !!!!!!
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Публичное докащательство что Украина управляется вручную и нет главенства Закона. Иначе любой полицейский должен был действовать по принципу увидел-проверил-если незаконно-закрыл.
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и никогда не было, впервые пробуют навести хоть какой-то закон, попыток установить законность тоже пока не было, ни одной, первая....
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срань соевая, вряд ли Зе ваше дерьмо тут просматривает, так шо он не в курсе, передоза не будет... сосни рошена)))
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соевый, а вот у тебя таки похоже передоз))))
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от тупого срузгого бомбануло ??? узбагогойзя биомусор, тебе до этого уровня не дойти никогда, спустя 6 лет войны на срань мацковскую реакция как на дерьмо на подошве, так шо пока так сашок паламарчук
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дійсно, ти абсолютно правий, я до вашого рівня і рівня зєлєнського ніколи не впаду.
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а це не про нас, це про зєбільйо малороське!
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И как дальше жить, игроманы пропадут, наркоманы пропадут, киллеров обменяют, что дальше,Дава?что дальше?
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