 15 игорных залов пытались возобновить работу после рейда полиции, - Гончарук

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
"После сообщений на правительственную горячую линию с 27 декабря 2019-го года правоохранители пресекли деятельность 15 нелегальных игорных заведений, которые попытались восстановить свою работу", - написал он.
Гончарук напомнил, что звонки на правительственную горячую линию по номеру 1545 - бесплатные. Чтобы сообщить о нелегальном игорном заведении, нужно выбрать категорию #5.
Премьер поблагодарил украинцев за звонки и пообещал, что правительство и в дальнейшем будет реагировать оперативно.
Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".
После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
Глава МВД Арсен Аваков дал поручение сотрудникам Нацполиции к 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения страны.
Также Гончарук призвал украинцев сообщать обо всех работающих игорных заведениях, которым удалось скрыться от полиции.
Под видом «экспертов» и «политиков» нам СМИ подают «шариковых».
- Если бы ложь была олимпийским видом спорта, Порошенко стал бы безусловным чемпионом
Превратив в «шариковых» и нас. В итоге мы тонем в потоках пустых слов и отсутствии смыслов.
Закриття нелегальних казино пов'язане не з турботою про лудоманів,а з істерикою Зєлєнского з приводу неприйняттям його ж депутатами законопроекту про ігровий бізнес.Це тимчасово.
Грамотні товариші пояснять Вові його помилку.Порєшають.
(а онлайн-оператори точно придбали кілька тисяч нових гравців).
В Украине уже давным давно игровые залы работают нелегально и полуподпольно...без вывесок...
Чи це не гральні заклади. а заклади культури?
Чи просто прибрали конкурентів аби скоріше набивати кармани....
Прикол в тому,що лише УНЛ (Космолот,«Парі матч», «Фаворит спорт», «Національна лотерея золотий кубок», «Лото платинум», Baza bet, Fortuna live) має державну ліцензію.
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