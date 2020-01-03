 Полиция задержала 19-летнего подозреваемого в "минировании" офиса компании мобильной связи в Харькове

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"Парень объяснил свои действия тем, что обиделся на работников компании", - сообщает полиция.
По информации правоохранителей, сообщение о минировании офиса по ул.Кооперативная поступило на официальный сайт компании в четверг около 14:50.
Правоохранители осмотрели 250 кв. метров помещения и 50 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 2 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ в ходе осмотра обнаружено не было.
По факту лжеминирования открыто уголовное производство поч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины
В оперативной сводке, опубликованной на сайте Харьковской облгосадминистрации, указано, что речь идет об офисе компании "Лайфсел".
Трамп показал всем, что США видит каждую сволочь на планете и в любой момент может с нею поквитаться.
Беспилотник был наведен со спутника и выпустил ракету прямо в форточку.
19 лет, а мозговов нету. Идеальный избиратель Зеленского!!!
Одно другого не исключает.
Нет ничего тупее обиженного порохоботы - уже пол года наблюдаем это на страницах ЦН.
Про пуканы с мамой поговоришь.
У меня ежедневно 3 ГБ.
Каких только пакостей я от них не натерпелся!
Назову первую и последнюю.
Первая - я покупал мобилку, когда ещё ни у кого их практически не было и в ящике с пакетами выбрал себе красивый номер, типо 0505505058.
Через пару лет они опомнились и сами поменяли мне номер на 0665505058.
А через несколько лет окончательно доконало меня то, что на мой вопрос оператору, где деваются мои деньги, девушка мне сообщила, что мой тариф изменили на такой, по которому я могу отправлять по 2000 sms ежедневно.