 Полиция задержала 19-летнего подозреваемого в "минировании" офиса компании мобильной связи в Харькове

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Парень объяснил свои действия тем, что обиделся на работников компании", - сообщает полиция.

По информации правоохранителей, сообщение о минировании офиса по ул.Кооперативная поступило на официальный сайт компании в четверг около 14:50.

Правоохранители осмотрели 250 кв. метров помещения и 50 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 2 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ в ходе осмотра обнаружено не было.

По факту лжеминирования открыто уголовное производство поч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины

В оперативной сводке, опубликованной на сайте Харьковской облгосадминистрации, указано, что речь идет об офисе компании "Лайфсел".

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