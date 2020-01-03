 Спасатели достали тело мужчины из залива Днепра в Киеве

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в г. Киеве, информация о том, что в заливе Галерный на ул. Набережно-Корчеватской в воде находится тело человека поступила вчера вечером от правоохранителей.
На место происшествия выехало дежурное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Как оказалось, на глубине 2,5 метра под водой на расстоянии примерно 300 метров от берега находилось тело мужского пола. С помощью специального снаряжения спасатели транспортировали тело к берегу и передали его правоохранителям.
Обстоятельствами происшествия занимаются работники правоохранительных органов.
Утонул мужик. Выловили тело, вызвали полицию, оформляют accident как положено. Коп достаёт бланк и пишет в шапке:
"Акт об утопании".
Постоял, подумал... не, что-то не то. Зачеркнул и пишет ниже:
"Акт об утонутии".
Опять почухал репу... не, не то пальто. Снова зачеркнул и пишет:
"Акт об утопии".
Посмотрел на это дело... скомкал бланк, достал новый и пишет:
"Акт о вхождении тела в воду с последующим невыходом указанного тела из воды".
Доречі і не глибоко... Це Дніпро так обмілів, що на відстані 300 метрів від берега - 2,5 метрів глибина?
Одне радує, що раки тепер добре перезимують, є що їсти.
"Как аукнулось, так и откликнулось".
Втім в чомусь можу погодитись із земляком (якщо він дійсно з Дніпра) - я про здоровий цинізм та підтримку дарвінівського концепту самоочистки генофонду. Буває, температура десь нуль або плюс, їдеш ґавтобусом через Самарський міст... а річка рясно усіяна темними фігурами кандидатів на премію сера Чарльза. Середина Самари взагалі вільна, а крига біля берегів навіть візуально така варівка, що ну його на путіна навіть просто ступати на неї... Але все одно - сидять довбограї та вудять через лунки.
Іноді трапляються передбачувані випадки вилучення "шлюбів ДНК" ( ) з національного генофонду...
Или это ты, вася?