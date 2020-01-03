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 Происшествия
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Все про:Днепр_река (209) Киев (18381) смерть (6324) ГСЧС (2415)

 Спасатели достали тело мужчины из залива Днепра в Киеве

В Киеве в одном из заливов реки Днепр обнаружили тело мужчины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в г. Киеве, информация о том, что в заливе Галерный на ул. Набережно-Корчеватской в воде находится тело человека поступила вчера вечером от правоохранителей.

На место происшествия выехало дежурное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Как оказалось, на глубине 2,5 метра под водой на расстоянии примерно 300 метров от берега находилось тело мужского пола. С помощью специального снаряжения спасатели транспортировали тело к берегу и передали его правоохранителям.

Обстоятельствами происшествия занимаются работники правоохранительных органов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168242
 
 
 Топ комментарии
 
Річки міліють. Нема де москаля втопити.
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Мабуть, "буй" над водою стирчав.
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А как можно давать адекватный комментарий к неадекватному посту?
"Как аукнулось, так и откликнулось".
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Хоч випадок і трагічний, але трохи тематичного чорного гумору:

Утонул мужик. Выловили тело, вызвали полицию, оформляют accident как положено. Коп достаёт бланк и пишет в шапке:
"Акт об утопании".
Постоял, подумал... не, что-то не то. Зачеркнул и пишет ниже:
"Акт об утонутии".
Опять почухал репу... не, не то пальто. Снова зачеркнул и пишет:
"Акт об утопии".
Посмотрел на это дело... скомкал бланк, достал новый и пишет:
"Акт о вхождении тела в воду с последующим невыходом указанного тела из воды".
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Як визначили стать тіла за 300 метрів від берега на глибині 2.5 м?
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Как оказалось, на глубине 2,5 метра под водой на расстоянии примерно 300 м



Доречі і не глибоко... Це Дніпро так обмілів, що на відстані 300 метрів від берега - 2,5 метрів глибина? Рятувальники дістали тіло чоловіка із затоки Дніпра в Києві - Цензор.НЕТ 2231
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Мілина, мабуть. Пам'ятаю, у 80-і було досить розвинене пасажирське судноплавство - "ракети" та "метеори" на підводних крилах не мали таких проблем, а от на звичайних катерах неодноразово сідали на мілину навіть на середині Дніпра.
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Річки міліють. Нема де москаля втопити.
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Бізнес на піску просто. Зєм снаряди мабуть цілодобово працюють... Вбивають Дніпро, як і Карпати, як і перетворють Полісся на місячні пейзажі...
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У 80-х бізнесу на піску не було (та й бізнесу практично як такого, окрім нечисленних кооперативів) - але роботи із земснарядами дійсно велися. Зокрема на Зіг-Штадтмасиві (ж/м Перемоги) у Дніпрі - цей масив фактично побудований на намитому грунті, і я пам'ятаю, як там у ті часи ще продовжувалися роботи - кучугури піску, земснаряди, баржі та інша гідромашинерія вздовж усього берега...
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Цієї весни буде рекордна кількість поплавків. Знайомий рибалка казав, що багато народа в новорічну ніч пішло під льод з криками "долларпастонановийгод" і "зєбілунічтожитукраінудоновагогода". Намагалися таких рятувати, але вони вириваються, кидають у людей лайном і плигають в ополонку.
Одне радує, що раки тепер добре перезимують, є що їсти.
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Дуже схоже на поведінку совкодрочерскої вати , то справжні "днєпропєтровці" мабуть 😉😉😉
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Коли боту нехватає кеби дати адекватну відповідь, він почина мастурбувати на мій нік)))
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А как можно давать адекватный комментарий к неадекватному посту?
"Как аукнулось, так и откликнулось".
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Який гострометний срвкодрочерський гумор на 25 копійок десь😁😁😁, образив до глибини душі прямо. Піду з'їм рошенку , та потикаю дротики в главзебіла 😁😁😁
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Судячи по кількості смайликів, ти тільки що отримав задоволення від власного чувства юмора)) Не забудь руки помить.
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Немає в співучій українській мові "чуйства"☝️☝️☝️то на рашиському
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Днепропетровец і тут не може без порохохейтерства... Хоча порохоботи в основному культурні адекватні люди - і такої хмуйні, як п'яно волати "долларпастонановийгод" і "зєбілунічтожитукраінудоновагогода", просто не стануть.
Втім в чомусь можу погодитись із земляком (якщо він дійсно з Дніпра) - я про здоровий цинізм та підтримку дарвінівського концепту самоочистки генофонду. Буває, температура десь нуль або плюс, їдеш ґавтобусом через Самарський міст... а річка рясно усіяна темними фігурами кандидатів на премію сера Чарльза. Середина Самари взагалі вільна, а крига біля берегів навіть візуально така варівка, що ну його на путіна навіть просто ступати на неї... Але все одно - сидять довбограї та вудять через лунки.
Іноді трапляються передбачувані випадки вилучення "шлюбів ДНК" ( ) з національного генофонду...
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Начитался васи рыбникова?
Или это ты, вася?
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