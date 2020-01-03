 В Украине от осложнений гриппа умер человек

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.
"От осложнений гриппа умер человек. Мужчина из группы медицинского риска заболел 20 декабря 2019, вирус гриппа типа А установлено лабораторно. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря 2019 больной умер", - говорится в сообщении.
Всего с начала эпидсезона уже госпитализировали 53 527 человек, из них 79% дети. В то же время с начала октября против гриппа вакцинировано 227 417 человек.
В Центре общественного здоровья отмечают, что лучшая профилактика гриппа - ежегодная вакцинация.
"Иммунизация уменьшает вероятность заболеть гриппом и риски серьезных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания", - говорится в сообщении.
ну да... ну да...
С такими профестиАналами скоро не только от гриппа будут умирать, а и от обычного ГРВИ
Дефолт, так дефолт
Бакс на новый год должен наоборот дешеветь. Люди к праздничному столу меняют бакс на гривни шоб затариться...
https://censor.net.ua/news/3166620/grivnya_oboshla_vse_valyuty_mira_po_tempam_ukrepleniya_v_2019m_bloomberg
Зеленский: от усталости к вечеру из человека превращаюсь в организм
слушайте Радио "Радонеж"смотрите "Сватов"!
Кстати умереть вот так вот это еще постараться нужно. Угробить свой иммунитет перед этим, шоб легче цеплялось всякое. Потом с температурой сидеть на работе и заражать своих колег..
Чуствуешь себя плохо - сиди дома лечись. Нет оно на работу прется
В результате: про что новость?