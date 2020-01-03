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Все про:вакцина (420) грипп (440) Минздрав (2112)

 В Украине от осложнений гриппа умер человек

В Украине от осложнений вируса гриппа типа А умер человек из группы медицинского риска.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

"От осложнений гриппа умер человек. Мужчина из группы медицинского риска заболел 20 декабря 2019, вирус гриппа типа А установлено лабораторно. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря 2019 больной умер", - говорится в сообщении.

Всего с начала эпидсезона уже госпитализировали 53 527 человек, из них 79% дети. В то же время с начала октября против гриппа вакцинировано 227 417 человек.

В Центре общественного здоровья отмечают, что лучшая профилактика гриппа - ежегодная вакцинация.

"Иммунизация уменьшает вероятность заболеть гриппом и риски серьезных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168241
 
 
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нелюдей 73%, им все равно, от чего сдохнуть, лишь бы асвальт был и асвищение!
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Смешно нелюдям... увы, таких около 8%
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нелюдей 73%, им все равно, от чего сдохнуть, лишь бы асвальт был и асвищение!
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Не поддерживаю зелепуху, но он смог сделать больше позитивных (негативных тоже не мало) чем петро в вышиванке
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При том , что клоун и банкира мирового за спиной нет В Украине от осложнений гриппа умер человек - Цензор.НЕТ 3546
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ну и например что же он сделал больше? давай конкретные примеры. То что продукты питания и комуналка подорожали это явное достижение
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Курс видел? Лучший петин банкир мира, просто говорил "растет доллар перед новым годом потому что пенсы снимают деньги"
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Посмотрим какой будет курс, когда прийдется выплачивать проценты по ОВГЗ) Хотя проще будет процитировать коаломойского:
Дефолт, так дефолт В Україні від ускладнень грипу померла людина - Цензор.НЕТ 5583
Бакс на новый год должен наоборот дешеветь. Люди к праздничному столу меняют бакс на гривни шоб затариться...
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Ну-ну, мечтай. Вы уже бредите этим дефолтом, который когда то, может быть, если повезет ... и так уже год прошел, а на деле https://censor.net.ua/news/3071434/bloomberg_grivnya_lidiruet_po_tempam_ukrepleniya_k_dollaru
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По данным агентства, с начала года украинская национальная валюта укрепилась к доллару на 7,7%, обойдя грузинский лари и колумбийское песо. В Україні від ускладнень грипу померла людина - Цензор.НЕТ 9728однако достижение В Україні від ускладнень грипу померла людина - Цензор.НЕТ 8552
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Ты забил ссылку прикрепить.. или нет В Україні від ускладнень грипу померла людина - Цензор.НЕТ 3086
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я с твоей ссылки, что скинул скопировал этот текст, ну ты даешь, ахахахах В Україні від ускладнень грипу померла людина - Цензор.НЕТ 9477
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Ваша ботоферма выращивает дефективных циплят, ты хоть минимально в курсе темы?
https://censor.net.ua/news/3166620/grivnya_oboshla_vse_valyuty_mira_po_tempam_ukrepleniya_v_2019m_bloomberg
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Ты ще мне сам скинул линк на пессо и лари, не оправдывай теперь свою криворукость)
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Заробітчанє на свята їдуть, потрібно за дешево в них скупти валюту.
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У этой страны, помоему, надежда только на заробитчан и осталась
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Он сделал тебе зельоным в рожу, это пазитив!
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Он сделал твою рожу в шоколаде, это позитив! (но шоколад ли это? просто тот же цвет)
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Кстати заголовок не корректный. Написали бы умер мужчина, но нет, умел человек. Кстати удостоиться быть человеком - это еще нужно заслужить... и сразу мне почему-то вспомнилось:
Зеленский: от усталости к вечеру из человека превращаюсь в организм
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шота он как разок в организм превратился лет 20 назад, так назад человеком и не обернулся. Хотя какая разница...
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Это мизогиния.. Намекают что женщина как бе не человек.
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100%, и Зелупа своей малитвай о мире не помог чуваку
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Чего ты к ней пристал? Она искренне хочет изменить документооборот в Министерстве.Сразу видно,что она профи в медицине и сможет решить все ее проблемы очень быстро. В Україні від ускладнень грипу померла людина - Цензор.НЕТ 3802
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Не, слушайте Радио "Радонеж" смотрите "Сватов"!
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читал врача \ на мед форуме . советую проглядывать . там они между собой пишут советуются то что ни от одного врача не услышишь.\ так от А неплохо ремантадин помогает . писал . что ни один из тех кто принимал его в реанимацию не попал .более легче перенесли.
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Мужчина из группы медицинского риска ...
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фух, умер бы от кори то опять бы писта по коментам пошла, а так нормуль, группа медриска так группа медриска)))
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Умер, то не от гриппа, а от осложнений. А там обычно воспаление легких, пневмония и пипец...

Кстати умереть вот так вот это еще постараться нужно. Угробить свой иммунитет перед этим, шоб легче цеплялось всякое. Потом с температурой сидеть на работе и заражать своих колег..
Чуствуешь себя плохо - сиди дома лечись. Нет оно на работу прется
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ну может операция у чувака была, или химиотерапия, или какие-то наследственные болезни. Это все группы риска, им любая болезнь представляет сильную опасность
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и тут политику приплели. соевые боты - тяжело и неизлечимо больные люди.
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А что мы тут в новости такой должны брататься и здоровья друг другу желать? Да и какая разница? Собственно)
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Я гуманист. Я желаю тебе здоровья. Ведь ты, соевый бот, сильно страдаешь от тяжелого и неизлечимого психического заболевания.
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Кто это -- "Мужчина из группы медицинского риска" ? Алкоголик? Бомж? Наркоман? Носитель ВИЧ? ???
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вич, гепатит, тубик, послеопарационный, химиотерапия, наследственные и т.д.
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Т.е. о его иммунитете говорить особо нечего. + Грипп.
В результате: про что новость?
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