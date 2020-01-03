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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17967) ГБР (828) Головань Игорь (25)

 Следователи ГБР не желают получать повестки и прибыть в Печерский суд для дачи показаний, - адвокат Порошенко Головань

Следователи ГБР, которых Печерский суд вызвал для дачи показаний по "делу украинских моряков", не желают являться в суд и давать показания.

Об этом адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань рассказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидрности".

По его словам, суд должен допросить их, каким образом секретные материалы из ГБР попадали к посторонним лицам, в частности, публиковались в телеграмм-канале представителя режима Януковича Андрея Портнова.

"Советник директора, так как он там распоряжался и все его слушали, очевидно, он имеет какой-то вес, - отказался назвать свою фамилию, поэтому я не рискну вспомнить, с кем я говорил. Но мне сообщили, что, возможно, суд ошибся и неправильно решил, чтобы именно я вручал эти повестки. Я, конечно, проинформирую об этом суд. И, фактически, мне отказали в предоставлении помощи относительно вручения повесток следователем, предложили обратиться письменно, что я сделал уже до того, и поэтому единственный вывод, который можно здесь сделать - что не желают следователи Государственного бюро расследований получать повестки и, вероятно, что не желают появляться в Печерском суде для того, чтобы дать соответствующие показания", - отметил адвокат.

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Головань подчеркнул, что речь идет о "деле моряков".

"Речь идет о том, что соответственно, по нашему убеждению, информация, которая была, в том числе и с ограниченным доступом - секретная информация, которая попадает в Государственное бюро расследований, она, грубо говоря, расшифровывается и попадает, в том числе, к государству-агрессору. Мы знаем, например, что для проведения экспертизы изымались секретные документы, даже из Генерального штаба, планы Вооруженных сил Украины и так далее", - объясняет адвокат.

"Мы утверждаем, что это производство - это ничто иное, как канал утечки информации. Информация, которая попадает в Государственное бюро расследований, становится добычей различных telegram-каналов, различных сайтов и т.д.", - напомнил Игорь Головань.

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Он также пояснил, что следователей ГБР должны допросить в суде именно о том, каким путем закрытая информация, которая попадает в Государственное бюро расследований, попадает за пределы Государственного бюро расследований.

"Что касается деятельности Государственного бюро расследований, по нашим заявлениям зарегистрировано уже шесть уголовных производств. Мы знаем, что были опубликованы разговоры, которые, вероятно, записывались в кабинете бывшего директора ГБР. И все эти вопросы мы ставили перед соответствующими правоохранительными органами. Вынуждены были обращаться в суд, имеем соответствующие решения", - отметил Головань.

Источник: https://censor.net.ua/n3168239
 
   
 Топ комментарии
 
Скоро Порох всіх пересаджає - навесні. Следователи ГБР не желают получать повестки и прибыть в Печерский суд для дачи показаний, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 7754
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То шо, Порох не ховається, а ховаються зелепупенки? некрасіво якось!
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"По его словам, суд должен допросить их, каким образом секретные материалы из ГБР попадали к посторонним лицам, в частности, публиковались в телеграмм-канале представителя режима Януковича Андрея Портнова"
Источник: https://censor.net.ua/n3168239

Да так же, как и Арахамия, по его словам, "видел новые доказательства по делу Антоненко".
ЗАНЕСЛИ.
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Ось така в нас судова реформа,вони не бажають і вся реформа безсила.
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Смерди породжують - сморід Слідчі ДБР не бажають отримувати повістки і прибути в Печерський суд для дачі свідчень, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 149 Слідчі ДБР не бажають отримувати повістки і прибути в Печерський суд для дачі свідчень, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 149 Слідчі ДБР не бажають отримувати повістки і прибути в Печерський суд для дачі свідчень, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 149 Слідчі ДБР не бажають отримувати повістки і прибути в Печерський суд для дачі свідчень, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 930 Я регочу... Бидло построїлося кошмарити,а його пикою в лайно.... Кінець проблетарського існування Слідчі ДБР не бажають отримувати повістки і прибути в Печерський суд для дачі свідчень, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 5423 Вже,ж й президенти ходили за повістками...Лайно,й ще лайніше...
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"Пимусово, так примусово!"
Почалися змагання.
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Порошок сейчас в курортах под южными солнышками (иноСМИ)
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Возле Пороха терлось много проходимцев желающих нагреть руки при власти.Такая же матня и сейчас трется возле зели.Самым крутым был Витя Ведмедчук,терся в кресле около Данилыча папы всея Украины до сих пор.Хи хи...,теруны блин
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ЗЕлефаны,которые "типа патриоты",против расследования о возможной утечке секретной информации на засРашку через следователей ГБР и приветствуют их отказ явиться в суд Слідчі ДБР не бажають отримувати повістки і прибути в Печерський суд для дачі свідчень, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 2820 Хорошая темка,на которой вся ольгинская шушера попалилась Слідчі ДБР не бажають отримувати повістки і прибути в Печерський суд для дачі свідчень, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 8063
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Сцыкливые следователи сцыкливого Зелошары .
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Саша Сотник.Новости СМЕХдержавы.Убойный видос о кремлевском быдле.ютуб.
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в штатах портнов уже давно сидел бы в изоляторе и давно расскаал бы кто сливал инфу. но мы в Украине и этим все сказано. а результат антидействий гбр уже есть: расширение штата. них..я не делали 100 чел. теперь то же них..я будут делать 200. а это них...янеделанье меньше чем госизмена не называется, так как бьет по бютжету и имиджу Украины
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Когнітивний дисонанс у петушарія-сам на допити не ходить,а хоче прокурорів допитати.Хочя,не дивно-пороша та параша,як рашен та рошен-один замовник-х"ло.
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я вже не кажу про статтю за переслідування
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шо, зебобики, заметались? Слідчі ДБР не бажають отримувати повістки і прибути в Печерський суд для дачі свідчень, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 6784
а это только первая пристрелка...
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Ваш СП-2 был вообще холостым выстрелом. Слідчі ДБР не бажають отримувати повістки і прибути в Печерський суд для дачі свідчень, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 2691
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На январь ГБР назначило четыре допроса Порошенко - СМИ хай спочатку там з бутилок повстають на які їх садить адвокат Пороха)
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І що,є позиція суду щодо тиз матеріалів?..Суд не повинно цікавити,як вони попали,суд повинен переконатись у їх правдивості і тільки...Але якщо суд почне пхати носа у всяку дірку і довго там нюхати то тоді треба принюхатись і до самого суду...А то нюхачів постворювали до хрєна,а смороду тільки прибавилось...
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создали на свою голову, теперь избавиться не могут.
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Рехнулся твой )(уйло, напав на Украину Слідчі ДБР не бажають отримувати повістки і прибути в Печерський суд для дачі свідчень, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 9602
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"по нашему убеждению" ключевая фраза, адвокат не имеет никаких фактов кроме "убеждения" развалить и запутать семь уголовных дел против Порошенко от допроса которых вор скрывается уже несколько месяцев.
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Вот это футболят этого адвоката-колобка! Варианта два - или его Петро уволит или ему придется сильно похудеть! Слідчі ДБР не бажають отримувати повістки і прибути в Печерський суд для дачі свідчень, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 2824
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Якщо не бажають, то двоє понятих вирішать проблему....
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