 Новая руководительница ГБР Венедиктова предлагает увеличить количество следователей по делам Майдана

Об этом она заявила в видеообращении, размещенном на странице ГБР в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время на рассмотрение президента Украины мной будет представлена ​​новая структура бюро, которым предусмотрено создание отдельного управления по делам Майдана и увеличение количества следователей, которые будут расследовать эти производства", - отметила Венедиктова.

По ее словам, сейчас в бюро существует отдельное следственное подразделение, которое занимается расследованием дел Майдана. В нем работает 25 следователей.

Также Венедиктова добавила, что в ГБР уже поступило 34 постановления об определении подследственности по делам Майдана. Они содержат 2897 эпизодов преступной деятельности.

"Ряд производств касается правоохранителей, прокуроров и судей, которые принимали незаконные решения в отношении участников процесса, что привело к незаконному задержанию, незаконному привлечению к уголовной ответственности и взятию под стражу", - сказала и.о. глави ГБР.

Также, по словам Венедиктовой, уже состоялось первое заседание рабочей группы, которая занимается переводом прокуроров по делам Майдана из ГПУ в ГБР.

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Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющим его обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

1 января пресс-служба Бюро опубликовала заявление о том, что по итогам 2019 года структура не справилась с поставленными перед ней задачами.

2 января Венедиктова сложила с себя депутатские полномочия.