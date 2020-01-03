 Новая руководительница ГБР Венедиктова предлагает увеличить количество следователей по делам Майдана

Об этом она заявила в видеообращении, размещенном на странице ГБР в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В ближайшее время на рассмотрение президента Украины мной будет представлена новая структура бюро, которым предусмотрено создание отдельного управления по делам Майдана и увеличение количества следователей, которые будут расследовать эти производства", - отметила Венедиктова.
По ее словам, сейчас в бюро существует отдельное следственное подразделение, которое занимается расследованием дел Майдана. В нем работает 25 следователей.
Также Венедиктова добавила, что в ГБР уже поступило 34 постановления об определении подследственности по делам Майдана. Они содержат 2897 эпизодов преступной деятельности.
"Ряд производств касается правоохранителей, прокуроров и судей, которые принимали незаконные решения в отношении участников процесса, что привело к незаконному задержанию, незаконному привлечению к уголовной ответственности и взятию под стражу", - сказала и.о. глави ГБР.
Также, по словам Венедиктовой, уже состоялось первое заседание рабочей группы, которая занимается переводом прокуроров по делам Майдана из ГПУ в ГБР.
Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющим его обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.
1 января пресс-служба Бюро опубликовала заявление о том, что по итогам 2019 года структура не справилась с поставленными перед ней задачами.
2 января Венедиктова сложила с себя депутатские полномочия.
Компромат на Венедиктову находится на конце Портнова
то что с этого роя не получится.... ничего хорошего...это тоже как бы ясно...
увеличением количества сотрудников легче только ров...ну или окоп копать...а вот раздутым штатом чистоплюев никакого прогресса в Делах не будет...только материальные расходы прибавятся...да проблемы - жилья (оплата аренды или служебное), транспорта, кабинетов, компьютеров-канцелярии, освещение-отопление, секретутки-водители-тельцехранители...
и еще пять лет коту под хвост (плюс туда же отданных беркутят)
Луценко своей некомпетентностью слил 80% дел, а Труба, ручной хорек сначала Порошенко а потом ОП Зеленского только усугубил все.
100% раскриваємості.
І, нєдорого.
Стаття 11. Порядок призначення Директора Державного бюро розслідувань
1. Директор Державного бюро розслідувань призначається на посаду Президентом України за поданням комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань (далі - Конкурсна комісія).