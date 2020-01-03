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Все про:майдан (3987) преступления против Майдана (73) ГБР (828) Венедиктова (19)

 Новая руководительница ГБР Венедиктова предлагает увеличить количество следователей по делам Майдана

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что в ближайшее время подаст на рассмотрение президенту новую структуру бюро.

Об этом она заявила в видеообращении, размещенном на странице ГБР в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время на рассмотрение президента Украины мной будет представлена ​​новая структура бюро, которым предусмотрено создание отдельного управления по делам Майдана и увеличение количества следователей, которые будут расследовать эти производства", - отметила Венедиктова.

По ее словам, сейчас в бюро существует отдельное следственное подразделение, которое занимается расследованием дел Майдана. В нем работает 25 следователей.

Также Венедиктова добавила, что в ГБР уже поступило 34 постановления об определении подследственности по делам Майдана. Они содержат 2897 эпизодов преступной деятельности.

"Ряд производств касается правоохранителей, прокуроров и судей, которые принимали незаконные решения в отношении участников процесса, что привело к незаконному задержанию, незаконному привлечению к уголовной ответственности и взятию под стражу", - сказала и.о. глави ГБР.

Также, по словам Венедиктовой, уже состоялось первое заседание рабочей группы, которая занимается переводом прокуроров по делам Майдана из ГПУ в ГБР.

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Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющим его обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

1 января пресс-служба Бюро опубликовала заявление о том, что по итогам 2019 года структура не справилась с поставленными перед ней задачами.

2 января Венедиктова сложила с себя депутатские полномочия.

Источник: https://censor.net.ua/n3168238
 
 
 Топ комментарии
 
Как кровати не добавляй ничего не получится.
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 12 мин.12 минут назад



Компромат на Венедиктову находится на конце Портнова
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А компромат на зеленского находится на конце коломойского ?
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А пачіму не портной? Зебіли навернає нігадуют. Єта Пороха не посадит (((
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Охренели. Пять лет с половиной профукали,саботировали, уничтожали улики, доказательства. И зарплаты им в 10 раз увеличить!
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Как кровати не добавляй ничего не получится.
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Ой, не радуйтесь, петики. Если она связана, как вы пишите, с Портновым, то много нового узнаем...
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Венедиктова подавла заявку на судью Верховный Суд......Экзамен тест на знание законодательства даже МИНИМАЛЬНЫЙ бал не набрала! смешно.
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Це зараз норм. 5 днів в Трускавці зроблять з вас турбоспеціаліста в будь-якій царині. Новая руководительница ГБР Венедиктова предлагает увеличить количество следователей по делам Майдана - Цензор.НЕТ 6814
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Это "образование" даже круче Гарвард и Оксфорд! Новая руководительница ГБР Венедиктова предлагает увеличить количество следователей по делам Майдана - Цензор.НЕТ 5905
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нужно не количество менять ,а качество и делать из неприкасаемых ОБВИНЯЕМЫХ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
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А лицо у неё честное и откровенное.Вот именно с такими лицами честно и откровенно разводят зелохов потешных...
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Короче ответа на вопрос у нее нет. Предлагает новые методы без надежды на результат.
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правильно...надо же трудоустраивать знакомых и родственников...
то что с этого роя не получится.... ничего хорошего...это тоже как бы ясно...
увеличением количества сотрудников легче только ров...ну или окоп копать...а вот раздутым штатом чистоплюев никакого прогресса в Делах не будет...только материальные расходы прибавятся...да проблемы - жилья (оплата аренды или служебное), транспорта, кабинетов, компьютеров-канцелярии, освещение-отопление, секретутки-водители-тельцехранители...
и еще пять лет коту под хвост (плюс туда же отданных беркутят)
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Щоби працювати потрібні мізки, а заробити на продажі посад, це зможе і донька мусарського генерала.
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Нужно перезапустить расследование на имеющихся доказательной базы и фактах, материалах.
Луценко своей некомпетентностью слил 80% дел, а Труба, ручной хорек сначала Порошенко а потом ОП Зеленского только усугубил все.
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В ОРДЛО хорошіє слєдоватєлі.

100% раскриваємості.
І, нєдорого.
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а головне, вони вже завтра встановлять, що розстріляв Майдан Пеця!
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давай еще беркута немного отдадим. а потом еще увеличим!?)))
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Это самая что ни наесть зрадная зрада, да порохнявые?
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сама же сказала что в гбр куча нарушений. может сначала ЗАКРЫТЬ папередников типа трубы за Зраду (договорняки) а потом расширяться
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Зачем? уже почти всех кто убивал митингующих отпустили или они сами свалили... расследовать осталось только преступную деятельность самих митингующих... вот на это бросят все силы Нова керівниця ДБР Венедіктова пропонує збільшити кількість слідчих у справах Майдану - Цензор.НЕТ 7275
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Так называемые "дела Майдана" это такое дно, что никто не хочет лезть в эту выгребную яму, чтоб не запачкаться.
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Ну раз Венедіктова то пропонує значить на ній можна ставити хрест...І на наших надіях щодо ДБР теж...Там не слідчих треба збільшувати,а просто мати сміливість витягнути вже існуючий матеріал на світ Божий...Завести справи проти затягувачів слідства,фальсифікаторів,просіяти Небесну Сотню,де на третину випадкові люди,в тому числі бандити,аферисти,регіонали і навіть просто психічно хворі...Придивитись,накінець,до ролі Парубія,Порошенка,Турчинова,Яценюка і іже з ними в подіях революціі гідності...Але що баба зробить...Варто лишень на неї подивитись і трохи послухати як зрозуміти - Зєля навмисно підбирає слабих,аморфних людей...Тільки не розумію,для чого?..Щоб на їх фоні виглядати не круглим лохом і абсолютним поцом?..Ясно одне - йому чхати на країну,її перспективу,на порядок в ній і на людей...В один момент він відгребе звідсіля,скаже мовляв хотів...дуже хотів...але не получилось...І наші люди простять,ще й сльозу пустять...отакі дебіли ми...
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Пиар наше всё! Главное пропиарится, а потом снова можно 6 лет ничего не делать.
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В названии статьи ошибка - Венедиктова не новый глава ДБР, она в статусе В.о. Она еще должна пройти конкурс.

Стаття 11. Порядок призначення Директора Державного бюро розслідувань
1. Директор Державного бюро розслідувань призначається на посаду Президентом України за поданням комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань (далі - Конкурсна комісія).
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А кого судить будут? Если всех подозреваемых убийц выпустили на обмен без приговора? Смысл продолжения раследования если убийцы не будут наказаны, значит будет очередной обман, а на скамью подсудимых могут попасть граждане выходившие на Майдан.
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Конечно увеличить... раз в сто!!! И срок им дать на расследование лет 10. А серьезно: нужно посадить тех кто 5 лет херней занимался и назначить 10 новых и срок им дать полгода. И все завертится.
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