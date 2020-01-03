 Украине необходимо плавное повышение пенсионного возраста, - нардеп от "Слуги народа" Третьякова

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью "Интерфакс-Украина" выразила нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.



"Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например на один месяц в год начиная с 2023-го или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще худшую участь и худшую пенсию", - сказала она, добавив, что повышение пенсионного возраста не является "вопросом сегодняшнего дня".

По словам Третьяковой, сегодня одной из целей является программа Зеленского "Вторая пенсия украинцу".

"Мы стараемся найти источник и ресурс для того, чтобы запустить в собственности каждого человека его личные накопления. При этом хотим предоставить ему систему, при которой будет фактически обязательное накопление к пенсии, когда человек откладывает на пенсию столько, сколько хочет он, может быть и 0%, а работодатель за свой счет докладывает по формуле "сколько откладывает человек +1% от зарплаты".

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