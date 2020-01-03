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 Политика Украины, Общество
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Все про:пенсионный возраст (721) Третьякова Галина (12)

 Украине необходимо плавное повышение пенсионного возраста, - нардеп от "Слуги народа" Третьякова

Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно, однако это не вопрос сегодняшнего дня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью "Интерфакс-Украина" выразила нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

"Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например на один месяц в год начиная с 2023-го или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще худшую участь и худшую пенсию", - сказала она, добавив, что повышение пенсионного возраста не является "вопросом сегодняшнего дня".

По словам Третьяковой, сегодня одной из целей является программа Зеленского "Вторая пенсия украинцу".

"Мы стараемся найти источник и ресурс для того, чтобы запустить в собственности каждого человека его личные накопления. При этом хотим предоставить ему систему, при которой будет фактически обязательное накопление к пенсии, когда человек откладывает на пенсию столько, сколько хочет он, может быть и 0%, а работодатель за свой счет докладывает по формуле "сколько откладывает человек +1% от зарплаты".

Читайте также: На Печерске получают субсидию в самом большом размере, за которую платят люди с минимальной зарплатой, - Третьякова

Источник: https://censor.net.ua/n3168237
 
   
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Нєєєєт, нєєєєт !!! Ми нє хотім плавноє !!!! Ми хотім рєєєєєєзкоє !!!!
Україні необхідне плавне підвищення пенсійного віку, - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова - Цензор.НЕТ 5951
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Какая хлебная работа у "антикоррупционеров", однако: коррупционный "антикоррупционер" вНаём

После нашумевшей зарплаты Мустафы Найема в 310 000 гривен, "Укроборонпром"засекретил премии и надбавки Мустафы Найема.
Ни к чему "хозяевам" знать, сколько денег получают их "слуги народа", которые, впридачу, по совместительству ещё и "антикоррупционеры".
Просто поверьте "слугам" на слово.
В.Волошков

Государственный концерн (ГК) "Укроборонпром" отказался сообщить размер премии и надбавки к заработной плате заместителя генерального директора по вопросам взаемодействия с органами государственной власти "Укроборонпрома" Мустафы Найема за ноябрь 2019 года, проинформировав лишь о размере его месячного должностного оклада.
Об этом говорится в ответе "Укроборонпрома" на запрос "Українських Новин".
26 декабря 2019 года информационное агентство "Українські Новини" направило информационный запрос в госконцерн "Укроборонпром" о размере заработной платы за ноябрь 2019 года (оклад и другие выплаты) замдиректора концерна Мустафы Найема.

Ось відповідь:

Україні необхідне плавне підвищення пенсійного віку, - нардепка від "Слуги народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 4275

Уточним, что данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, свидетельствуют (в декларациии о доходах Найема за 2018 год), что заработная плата Найема, полученная 2 декабря 2019 года по основному месту работы ("Укроборонпром"), составляет 310 521 гривну.

Україні необхідне плавне підвищення пенсійного віку, - нардепка від "Слуги народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 4193

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…Пару місяців назад, «великий реформатор» і «чесна людина», Голова «Укроборонпрому» Абромавічус, плакався і бідкався, клявся, що отримує зарплату у розмірі… МІНІМАЛЬНОЇ!)))
Ну який же віслюк повірить в те, що коли заступник Абромавічуса, Мустафа Наєм, отримує зарплату у 310 000 грн, то сам Абромавічус сидить на зарплаті у 4500 грн?)
А-ХА-ХА)
Ух, який же "чесний" - той ваш "великий рехворматор")))

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2873958.html
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Єдине що потрібно - змусити всіх платити податки і офіційно працевлаштовувати людей. Доки платять зарплату в конвертах, хоч до 100 років підвищуй, толку не буде.
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у нас есть теневая экономика ( 50-70% ) и в данном случае это тот матрас , который спасает Украину . если все пойдет по белому , то власти начнут отбирать последнее ( аппетиты ) и тогда не будет жировой прослойки у народа . а пока это нам дает жить сносно при минимальных цифрах .
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Розенблат неслабо надарил Третьяковой янтаря на ожерелье.
Україні необхідне плавне підвищення пенсійного віку, - нардепка від "Слуги народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 2972
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Интересно, найдется хоть один здравомыслящий человек, который погуглит и вспомнит, что разговоры о повышении пенсионного возраста идут уже лет 10?
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Ты что с Луны упало? Уже давно поговорили и подняли пенсионный возраст.
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Мультимиллионерам и миллиардерам , олигархам не нужны пенсионеры им не приятно видеть и понимать,что массе людей нужно что то платить , да и смотреть не приятно Соросу и Баффету , на ровесников , другое дело молодые козлы и козочки вокруг .Баба КАЛ тоже считает себя 20 летним , хоть и выглядит на 75 ( бочонок говна )
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Спецом вітаю зебілів і особливо зебілок передпенсійного (як їм здавалося) віку. Ви здєлалі ето вмєстє!
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Вітаю тебе також пенсію таким , як ти платити не будуть.
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Правильно! Що б уже ніхто до пенсії не дотягнув!
Україні необхідне плавне підвищення пенсійного віку, - нардепка від "Слуги народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 8819
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12 грудня 2019 року, під час обговорення законопроєкту "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО", вела переписку з чоловіком про "секс на новому матраці", котру зафіксували журналісти видання "Інформатор".2 січня 2020 року в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявила, що пенсіонери на окупованих територіях мають право на дві пенсії.
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Надо до 90 лет мужикам и 85 лет женщинам сделать и не будет никаких проблем с пенсионным фондом. Можно даже пенсию не уменьшать.
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і разом з цим треба збільшити кількість крематоріїв
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може мені здається, що ця істота дуже нагадує сару, яка кинула на землю український хліб?
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Вот к чему приводит идиотская солидарная пенсионная система.
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Украине необходимо плавное повышение пенсионного возраста, - нардеп от "Слуги народа" Третьякова

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От тє на ! Україні необхідне плавне підвищення пенсійного віку, - нардепка від "Слуги народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 2644

Знову у всьому винні Кошулинський і хФажизди з ВО Свободи !
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Кошулинський нехай подякує махніцкому рейтинг свободи.Свобода (обісралась) коли була при владі.
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Предлагаю 73% вообще не ходить на пенсию. Они заслужили!?
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А как Вы смотрите на то,что бы лишить всех льгот бывших

депутатов ВР.? А то их приравняли к чиновникам 1-го класса--
за ,что такая льгота.
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Тот самый случай, когда в нашей стране 75% *********!
Ждите повышение пенсионного возраста и дышите глубже.
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Вмреш ти на пенсіі, чи на роботі - яка різниця?
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