 Украине необходимо плавное повышение пенсионного возраста, - нардеп от "Слуги народа" Третьякова

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью "Интерфакс-Украина" выразила нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
"Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например на один месяц в год начиная с 2023-го или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще худшую участь и худшую пенсию", - сказала она, добавив, что повышение пенсионного возраста не является "вопросом сегодняшнего дня".
По словам Третьяковой, сегодня одной из целей является программа Зеленского "Вторая пенсия украинцу".
"Мы стараемся найти источник и ресурс для того, чтобы запустить в собственности каждого человека его личные накопления. При этом хотим предоставить ему систему, при которой будет фактически обязательное накопление к пенсии, когда человек откладывает на пенсию столько, сколько хочет он, может быть и 0%, а работодатель за свой счет докладывает по формуле "сколько откладывает человек +1% от зарплаты".
После нашумевшей зарплаты Мустафы Найема в 310 000 гривен, "Укроборонпром"засекретил премии и надбавки Мустафы Найема.
Ни к чему "хозяевам" знать, сколько денег получают их "слуги народа", которые, впридачу, по совместительству ещё и "антикоррупционеры".
Просто поверьте "слугам" на слово.
В.Волошков
Государственный концерн (ГК) "Укроборонпром" отказался сообщить размер премии и надбавки к заработной плате заместителя генерального директора по вопросам взаемодействия с органами государственной власти "Укроборонпрома" Мустафы Найема за ноябрь 2019 года, проинформировав лишь о размере его месячного должностного оклада.
Об этом говорится в ответе "Укроборонпрома" на запрос "Українських Новин".
26 декабря 2019 года информационное агентство "Українські Новини" направило информационный запрос в госконцерн "Укроборонпром" о размере заработной платы за ноябрь 2019 года (оклад и другие выплаты) замдиректора концерна Мустафы Найема.
Ось відповідь:
Уточним, что данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, свидетельствуют (в декларациии о доходах Найема за 2018 год), что заработная плата Найема, полученная 2 декабря 2019 года по основному месту работы ("Укроборонпром"), составляет 310 521 гривну.
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…Пару місяців назад, «великий реформатор» і «чесна людина», Голова «Укроборонпрому» Абромавічус, плакався і бідкався, клявся, що отримує зарплату у розмірі… МІНІМАЛЬНОЇ!)))
Ну який же віслюк повірить в те, що коли заступник Абромавічуса, Мустафа Наєм, отримує зарплату у 310 000 грн, то сам Абромавічус сидить на зарплаті у 4500 грн?)
А-ХА-ХА)
Ух, який же "чесний" - той ваш "великий рехворматор")))
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2873958.html
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От тє на !
Знову у всьому винні Кошулинський і хФажизди з ВО Свободи !
обісралась)коли була при владі.
депутатов ВР.? А то их приравняли к чиновникам 1-го класса--
за ,что такая льгота.
Ждите повышение пенсионного возраста и дышите глубже.