EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  1093  23
Все про:Донецкая область (4398) ГСЧС (2415) электроэнергия (339)

 Авдеевка и еще 5 населенных пунктов на Донетчине остались без электричества, - ГСЧС

В Донецкой области из-за осуществления восстановительных работ на линии электропередач жители города Авдеевка и 5 населенных пунктов Ясиноватского района остались без электроснабжения.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"3 января диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о том, что в связи с проведением восстановительных работ на линии электропередач "ВЛ-110 кВ" прекращено электроснабжение г.Авдеевка и 5 населенных пунктов Ясиноватского района. Всего без электроснабжения остались более 24 тыс. абонентов", - сказано в сообщении.

Спасатели отмечают, что для обеспечения электроэнергией объектов критической инфраструктуры в Авдеевкн привлечены 2 передвижные электростанции мощностью 80 и 40 кВт и два человека личного состава.

В частности, электроэнергией обеспечена военно-гражданская администрация Авдеевки, пенсионный фонд, "Укртелеком", отдел Национальной полиции, пункт скорой медицинской помощи и насосная станция теплоснабжения 14-ти этажного жилого дома.

"Отсутствие электроэнергии не влияет на теплоснабжение населения. Питьевая вода поступает населению самотеком", - добавили в ведомстве.

Восстановительные работы планируют завершить 4 января.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала мужчину, бросившего гранату во двор своих знакомых на Донетчине

Источник: https://censor.net.ua/n3168235
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Яка прикра новина... У нас, коли міняли опори та кабелі не було електрики п'ять діб і на цензорі про це не писали...
 показать весь комментарий
 
 
Сепарам в первую очередь. А то они апять стрелять начнут.
 показать весь комментарий
 
проголосовавши 90% за зелупу - жди Божьего ответа.

Господь, как известно, бьет не палкой.
Господь бьет иначе.
Но бьет больно.

остальным зебобикам - приготовиться.
 показать весь комментарий
 
А если пойти в ЕС будет 10 грн за куб,а если в ссср то 4 руб за куб,что предложить 73% ? да и Хутин каждый день звонит
 показать весь комментарий
 
вижу что цена стала меньше, и кстати за январь уже все получат 2 платежки
 показать весь комментарий
 
Террористы так называемых «Л-ДНР» начали формировать «штрафные роты»,а где их нет, то впереди пускают мам с колясками, стариков и детей ,так было годы гитлера и сралина Авдіївка і ще 5 населених пунктів на Донеччині залишилися без електрики, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5173
 показать весь комментарий
 
і шо цікаво... після тих відновлювальних робіт... деякі населенні пункти що в окупації... залишаться
 показать весь комментарий
 
В Песках шестой год ни света, ни воды нет
 показать весь комментарий
 
Якщо ми хочемо виграти інформаційну і психологічну війну з козлорилими, то на підконтрольними нам територіями Донбасу все має бути втричі краще ніж в лугандонії. І зарплати і дороги і все інше.
 показать весь комментарий
 
 
СМИ: президент Польши отменил поездку на форум в Израиль из-за Путина
Авдіївка і ще 5 населених пунктів на Донеччині залишилися без електрики, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2437
Президент Польши Анджей Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщают польское издание Gazeta Wyborcza и российское агентство РИА Новости.
Дуда, как и Путин, был в числе приглашенных на мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, организованного "Яд Вашем" в Иерусалиме, которые пройдут 22-23 января.
Предварительно Дуда принял приглашение, однако после резких антипольских заявлений Путина решил воздержаться от визита в Израиль, пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на собственные источники.
Официально об отмене визита Анджея Дуды в Израиль пока не сообщалось.
Напомним, 24 декабря, выступая в Национальном центре управления обороной в Москве на расширенной коллегии министерства обороны РФ, президент России Владимир Путин упомянул о том, что Европарламент "чуть ли не на одну доску ставит гитлеровскую Германию и Советский Союз", возлагая ответственность на власти СССР за начало Второй мировой войны. Далее Путин подробно изложил свою версию истории начала Второй мировой войны, возлагая ответственность за успехи нацистской Германии на страны Европы. Путин заявил, что его особенно задело то, "как обсуждали Гитлер и официальные представители той же Польши так называемый еврейский вопрос". "Гитлер сообщил министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии, прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии. Представляете, 1938 год - выслать евреев из Европы в Африку? На вымирание, на уничтожение. На что посол в Польше ему ответил, а потом записал это в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши, господину Беку (Юзеф Липски, посол Польши в Германии, Юзеф Бек, министр иностранных дел Польши в 1932-1939 годах - прим.ред.). "Когда я это услышал, - сказал он и пишет, - я ему ответил - фюреру, Гитлеру - если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве". Сволочь. Свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве. И пишет он своему патрону, министру иностранных дел, видимо в расчете на поощрение", - произнес российский президент.
27 декабря российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызывали в МИД Польши после этих высказываний Путина. Андреев сообщил, что беседа была "жесткая, но вполне корректная". "Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, потом на коллегии минобороны. Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе", - заявил после визита в польский МИД Сергей Андреев.
 показать весь комментарий
 
 
Раися как обычно на новый год занимается поздравлениями своих друзей и торговых партнеров Авдіївка і ще 5 населених пунктів на Донеччині залишилися без електрики, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4091
Авдіївка і ще 5 населених пунктів на Донеччині залишилися без електрики, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7750
 показать весь комментарий
 
 
В конце декабря президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24−25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше 2018 года.
 показать весь комментарий
 
Какая разница, есть ли электричество, главное, чтобы мысли у людей были светлые, а отношения теплыми!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх