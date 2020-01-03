 Установлены существенные нарушения в работе ГБР, - новая директор бюро Венедиктова. ВИДЕО

Об этом она заявила в видеообращении, размещенном на странице ГБР в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сразу после моего назначения во время ознакомления с работой бюро, установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении. В частности, это касается условий работы следователей - отсутствуют кабинеты для проведения допросов, комнаты для хранения вещественных доказательств, при наличии специального технического оборудования отсутствуют специалисты, которые его использовали бы", - сообщила глава бюро.
Она обратила внимание на то, что также не работают оперативные подразделения, поскольку в четырех управлениях больше года работают только их руководители.
Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющим его обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.
1 января пресс-служба Бюро опубликовала заявление о том, что по итогам 2019 года структура не справилась с поставленными перед ней задачами.
2 января Венедиктова сложила с себя депутатские полномочия.
А так - все прекрасно!
Ну, назначали там следаков по звонку - ну так это норм!
Ну, получали вказивкы от Портнова - ну так все ж прекрасно!
афигенные нарушения!!!
зедебил на зедебиле сидит и зедебилом погняет...
"...отсутствуют кабинеты..." - кабинеты ну никак не могут отсутствовать...
Возможно зе-дебилка имела ввиду что "отсутствуют таблички на кабинетах"?
Так это ваще криминал на уровне подрыва мировой экономики!!!
"зедебилыпля"©моё
Чучело, ти бачила колись справжню кімнату для допитів? А вимоги до кімнати зберігання речових доказів знаєш?
Зебільні шоумени знову розводять власний лохторат.
а кем же они руководили больше года??? хоть секретутка была ? ))))
чем занимались? зарплату ждали-получали???
классно устроились
которые любят, чтоб им на лицо - таво?
ну...
я б не удивился.
А в трубі, що потекла, яку прорвало - виявляється, все норм.... Ну, і діла...
и шо, куратора гбр - портнова - посадят?
А те що труба та його мішпуха чекає СУДУ - ФАКт медичний
Племянник самого честно Горбатюка,получил ответы на тесты. Горбатюк здесь не причём, это Порошенко подкинул,и Порошенко же не давал расследовать дело Майдана
Компромат на Венедиктову находится на конце Портнова