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Все про:Сумщина (708) убийство (5452) пожизненное заключение (35)

 20-летний житель Сумщины получил пожизненный срок за убийство одногруппника и его матери

В Сумской области суд признал виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил к пожизненному лишению свободы 20-летнего юношу, который лишил жизни двух человек - 36-летнюю женщину и ее 17-летнего сына.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области, 26 октября 2017 года в с. Гай-Мошенка Ахтырского района рано утром хозяин дома обнаружил тела супруги и сына без признаков жизни.

Правоохранителям удалось оперативно установить, а затем и задержать молодого человека, который обоснованно подозревался в убийстве женщины и молодого человека.

"Им оказался в то время 18-летний одногруппник погибшего, который проживал на соседней улице. Накануне вечером он пришел в гости к товарищу, они распивали спиртные напитки. Между юношами возникла ссора, а затем и драка, во время которой гость зарезал парня. Когда в комнату зашла мать, она также получила ножевое ранение, несовместимое с жизнью. Приговор юноша ожидал в СИЗО", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168231
 
 
 Топ комментарии
 
Один алкоголик зарезал другого алкоголика...
Скорее всего и мамаша была алкоголичкой!
В нормальной семье 17летние малолетки врядли бы пилы водяру дома.
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напиток не виноват что его пьют идиоты.
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Водка - наркотик и зло. Запрет алкоголя и легализация других наркотиков для замены, например анаши - вот что спасёт сотни тысяч жизней в Европе в год.
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Все в этом мире относительно. Даже змеиный яд в малых дозах полезен. Везде нужно знать меру.
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По замашкам на 3% педролюба похож. Те тоже такие неадекватные и агрессивные.
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Один алкоголик зарезал другого алкоголика...
Скорее всего и мамаша была алкоголичкой!
В нормальной семье 17летние малолетки врядли бы пилы водяру дома.
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Я бы не делал резких суждений. В жизни всякое бывает. К тому же чтобы стать алкоголиком в 18 лет как-то сомнительно.
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а алкоголики они разные бывают!
Это же не значит что у него цироз печени был в 17лет... Но пить водяру в 17, дома, при родителях... это жесть!
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Господи, да легко. Кто сказал что непосредственно при родителях. Могли закрыться в комнате и закелдычиться. "Когда в комнату зашла мать, она также получила ножевое ранение, несовместимое с жизнью"
Так что вряд ли она при распитии присутствовала. Могла где -то по хозяйству быть.
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Ну ладно пусть не алкоголик. Бык колхозный отмороженный, так лучше?
Хорошо хоть не напились да не убили кого то когда пошли искать приключений!
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Есть конечно такое по селам. Да и было всегда. Всегда находились подобные ищущие на задницу приключений.
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В городах тоже хватает. Только в селах сие больше на виду.
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В Рашке 5-летнего мальчика сделали алкашом. Шел с дедом по двору и был убит какой-то шишкой на джипе. И вот, дедушке в нагрузку к горю еще и клеймо спаивателя детей. Хорошо что(вроде) не педофилом оказался.
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украинские законы не делают различия между 0.2 промилле и 5 промилле...возможно они выпили по бутылке пива...для следаков этого вполне достаточно чтобы написать что они распивали спиртные напитки
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вот почему такое дурное законодательство: если зарезал двоих - пожизненное, а если убьешь шестерых машиной - то максимум 10 лет, из которых на зоне проведешь максимум 5?
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преступление пьяного за рулем, должно быть более наказуемое, потому что он шел на него сознательно.
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Тому що "властьимущие" не мають звички когось різати, а бухими їздити дуже **********.
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умышленное убийство и убийство в ДТП это какгбэ совершенно разные вещи
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За двух человек нужно два пожизненных.
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Беркутівців,які вбили сотню людей обміняли. Діда який здав дві групи спецназу і загинуло 10 солдат обміняли. Кілера, який за гроші вбив 3 підприємців, обміняли. Цьому уроду дали пожиттєву за двох убитих. Де млять справедливість...
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Бекрутовцы своими шкурами спасли жизнь нормальным людям. Жаль что Петя всех выпустил раньше просто так.
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погибших не вернуть, нужно думать кого можно спасти.
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Петя просверлил дырочку в твоём черепе, вот весь мозг твой и вытек....
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он поставил своего дурака Луценко, который развали все дела беркутовцев. Сотни спокойно уехали в паРашу.
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Да, да!
Луценко - он же ночи не спал, всё думал - ну как развалить дела беркутовцкв, чтоб рейтинг Пети упал?
И таки добился!
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Чим дурак Рябошапка, кращий за дурака Луценко?
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так не повернути, але може ви із цим неадекватним Зеленим підер.стом перестанете срати на їх могили?
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Золоті слова. Тобто ти визнаєш, що бачиш не реальну ситуацію, а те, що бажаєш?
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Дивно взагалі що такий вирок, зробив би це хтось мало крутіший, було б до семи років, вбивство по не обачності, відсидів би не більше трьох у камері з теліком і холодильніком...
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За что пожизненное? Ето же наши люди, его разве не ждут дома? Где амнистия? Почему если ты с дамбаса или Рашки то украинцев можно безнаказанно убивать десятками и сотнями а другим нельзя?
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Кстати у его есть неплохой шанс выйти на свободу уже за пару месяцев. Для етого нужно похитить несколько украинцев и провести обмен. А лучше всего захватить нашего разведчика. Зеленский за одного разведчика обещал отпустить 100 таких убийц.
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В этой семье все проблемы решались с помощью ножа. О чем свидетельствуют два неухоженных холмика на кладбище...
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повезло парню...сейчас всех кто убивал украинцев, отпускают в ЛДНР
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Коротко и бессмысленно:
"Накануне вечером он пришел в гости к товарищу, они распивали спиртные напитки. Между юношами возникла ссора, а затем и драка, во время которой гость зарезал парня. Когда в комнату зашла мать, она также получила ножевое ранение, несовместимое с жизнью"

Скажите мне, в ЧЁМ смысл жизни? Такой?
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