 20-летний житель Сумщины получил пожизненный срок за убийство одногруппника и его матери

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области, 26 октября 2017 года в с. Гай-Мошенка Ахтырского района рано утром хозяин дома обнаружил тела супруги и сына без признаков жизни.
Правоохранителям удалось оперативно установить, а затем и задержать молодого человека, который обоснованно подозревался в убийстве женщины и молодого человека.
"Им оказался в то время 18-летний одногруппник погибшего, который проживал на соседней улице. Накануне вечером он пришел в гости к товарищу, они распивали спиртные напитки. Между юношами возникла ссора, а затем и драка, во время которой гость зарезал парня. Когда в комнату зашла мать, она также получила ножевое ранение, несовместимое с жизнью. Приговор юноша ожидал в СИЗО", - говорится в сообщении.
Скорее всего и мамаша была алкоголичкой!
В нормальной семье 17летние малолетки врядли бы пилы водяру дома.
Это же не значит что у него цироз печени был в 17лет... Но пить водяру в 17, дома, при родителях... это жесть!
Так что вряд ли она при распитии присутствовала. Могла где -то по хозяйству быть.
Хорошо хоть не напились да не убили кого то когда пошли искать приключений!
Луценко - он же ночи не спал, всё думал - ну как развалить дела беркутовцкв, чтоб рейтинг Пети упал?
И таки добился!
"Накануне вечером он пришел в гости к товарищу, они распивали спиртные напитки. Между юношами возникла ссора, а затем и драка, во время которой гость зарезал парня. Когда в комнату зашла мать, она также получила ножевое ранение, несовместимое с жизнью"
Скажите мне, в ЧЁМ смысл жизни? Такой?