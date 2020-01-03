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Все про:мошенничество (766) Полтавщина (531) СБУ (14211)

 Группировка мошенников на Полтавщине обманула граждан более чем на миллион гривен, - СБУ. ФОТО

В Полтавской области Служба безопасности Украины блокировала схему масштабного обкрадывания людей через Интернет, налаженную организованной преступной группировкой.

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление СБУ в Полтавской области.

Отмечается, что в состав группировки входило 12 жителей области.

Группировка мошенников на Полтавщине обманула граждан более чем на миллион гривен, - СБУ 01

"Злоумышленники размещали на сайтах объявлений недостоверную информацию о якобы продаже автомобилей, сельскохозяйственной и бытовой техники, мобильных телефонов. Покупатели указанной продукции перечисляли деньги на один из банковских счетов подставных лиц в качестве предоплаты. Однако товары заказчики не получали", - говорится в сообщении СБУ.

Противоправная деятельность мошенников нанесла ущерб гражданам на общую сумму более 1 млн грн.

Группировка мошенников на Полтавщине обманула граждан более чем на миллион гривен, - СБУ 02

Во время 25 обысков в помещениях и автомобилях организаторов группировки правоохранители обнаружили банковские карточки, компьютерную технику, оружие и другие вещественные доказательства незаконных действий. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

"СБУ просит всех пострадавших обращаться по телефонам: 0532-51-18-38, 068-858-13-03 или лично по адресу: г.Полтава, ул.Соборности, 39", - добавили спецслужбе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168230
 
 
 Топ комментарии
 
главнае же что бы улица была заасфальтирована хорошо , правильна ?)))
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Лох не мамонт, он не вымрет... хотя в стране где 73 % избирателей зе это и не мудрено, что ведутся, на зеленского же повелись Группировка мошенников на Полтавщине обманула граждан более чем на миллион гривен, - СБУ - Цензор.НЕТ 1020
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Лох не мамонт, он не вымрет... хотя в стране где 73 % избирателей зе это и не мудрено, что ведутся, на зеленского же повелись
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У тебя парашенка головного мозга
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главнае же что бы улица была заасфальтирована хорошо , правильна ?)))
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Кацапам, которые ходят по нужде в поле или в дырку в полу, этого не понять
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Кинули бы на 1млн баксов сразу стали бы Уважаемыми Бизнесменами и даже Сам Труба переживал бы за их бизнес, а так...
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Аферистов везде полно: и в Европе, и в Азии.
Почему их не должно быть в Полтаве!

Всех- с наступившим 2020-м Годом!
Желаю не быть лохами и не разевать варежку.

Удачи, домовитости, семейного счастья!
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https://scontent.flwo1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/80885612_2651429684946814_6745455079937015808_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ohc=RRDCudtb4AYAQm19w-Jo4_440a4kLF0ZD6tzYEDvxu0NfEU3hXVIAMfmQ&_nc_ht=scontent.flwo1-1.fna&oh=a2b2738407ce9d997066336a84a9b10f&oe=5*******
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заметил, что примерно с весны - все объявления с лохотроном ("мыттеви крэдыты" и т.п.) - все выдержаны в зелено-желтых красках...
и чего б оно так?
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73% населения хорошо реагируют на подобные лохотроны - бизнес и ничего личного Угруповання шахраїв на Полтавщині обдурило громадян більш ніж на мільйон гривень, - СБУ - Цензор.НЕТ 7719
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моя жена немного занималась продажами - говорит, это называется "таргетирование аудитории" (вроде так) Угруповання шахраїв на Полтавщині обдурило громадян більш ніж на мільйон гривень, - СБУ - Цензор.НЕТ 752
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возьми "мыттэвый крэдыт" - и тебе все разъяснят
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