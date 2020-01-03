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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Коломойский (1271) Центрэнерго (52) Труба (255)

 Там интересы Коломойского, они тоже переживают, - сотрудник ГБР Резниченко докладывает Трубе о смотрящем за "Центрэнерго" Кропачеве

Начальник второго отдела Первого управления досудебных расследований ГБР Максим Резниченко докладывал экс-директору ГБР Роману Трубе о необходимости "поработать" по смотрящему за "Центрэнерго" бизнесмену Виталию Кропачеву по просьбе людей из орбиты олигарха Игоря Коломойского.

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и начальника второго отдела Первого управления досудебных расследований ГБР Максима Резниченко, опубликованной Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

28 августа 2019 года между Трубой и Резниченко якобы состоялся такой разговор:

Труба: Ты встречался с человеком по "Центрэнерго"?
Резниченко: Да.
Труба: Ты мне не докладываешь ничего.
Резниченко: Я хотел зайти.
Труба: Вот и зашел.
Резниченко: Роман Михалыч, смотрите, у них задача стоит - есть такой человек Кропачев, который негласно курирует "Центрэнерго". У них задача - поработать по этому Кропачеву и его окружению. Но есть проблема. Производство находится в первом отделе... Оно находится физически у следователя, которого я не знаю, я с ним не работал. Как вариант, если заниматься, его как минимум нужно перекинуть. Чтобы не было утечек. Что там происходит с производствами я не знаю. Мне перебросили справку. У меня есть информация, что пришли к людям в "Центрэнерго". Сказали - у вас есть проблема по электричеству. Их там качает кто-то со стороны... Они просто говорят: надо поработать по Кропачову... Я так понимаю, что стоит задача его просто убрать и поставить нового смотрящего за "Центрэнерго".

Позже в этом же разговоре Резниченко говорит: "Там же интересы Игоря Валерьевича Коломойского , они тоже переживают за этот "Центрэнерго"... Люди, которые переживают и мне звонят, которые мне дали информацию по этой справке - они из орбиты Коломойского".

Читайте также: "Можешь мне сделать ответы на вопросы?" - "Сейчас организуем", - Труба обещает Щербине помочь с конкурсом в ГБР

Ранее в интервью Цензор.НЕТ Коломойский говорил, что "Центрэнерго" - единственная структура в тепловой генерации, способная противостоять монополии ДТЭК. В нем же он опровергал, что его люди руководят "Центрэнерго".

Там интересы Коломойского, они тоже переживают, - сотрудник ГБР Резниченко докладывает Трубе о смотрящем за Центрэнерго Кропачеве 01
Там интересы Коломойского, они тоже переживают, - сотрудник ГБР Резниченко докладывает Трубе о смотрящем за Центрэнерго Кропачеве 02

Источник: https://censor.net.ua/n3168227
 
 
 Топ комментарии
 
Интересы Коломойского на первом месте для господина Зеленского
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Как там свинарчуков посадили? Сколько там у Пороха в офшорах то нашли Вам сказали уже?
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Интересы Коломойского на первом месте для господина Зеленского
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Спірне питання, громадянство яких з країн, паспорти яких є у них у кишенях, для них на першому місці. Вангую - точно не України.
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Как там свинарчуков посадили? Сколько там у Пороха в офшорах то нашли Вам сказали уже?
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Директор Державного бюро розслідувань призначається на посаду Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до подання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора ДБР



Все вопросы к Гройсману. Откуда Пороху было знать, что это за проходимец такой этот Труба?
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Для блаженного зебіла довідка:Президент України за Конституцією має суворо регламентовані повноваження, до чки не входить проведене, конкурсів, чи ще щось, що відноситься до компетенції інших гілок влади. І нормальний законослухн, ний президент лише тоді буде успішним коли буде чітко виконувати спюаме свої фуеюнкціх і не буде перебрати на себе не прописані в Конституції України повноваження царя-самоержця/самодура.
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Лапти нам тоже перекрыли подачу нефти на НПЗ сегодня..
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Виктор Ли e7bd7ce9, от не є я прихильником порошенка, але маю величезний запит на те, щоб людина розуміла та розумілася на тому про що каже.
16.11.2017 конкурсна комісія оголосила трубу переможцем відбору на голову дбр, указ, так, указ підписав порошенко, законом так передбачено.
і от скажіть мені ще одне.

якби навіть сам порошенко особисто знайшов того трубу на вулиці та попід руки завів до дбр, то хіба це впливає на те, що богдан порушуючі законодавство України віддає прямі вказівки голові дбр; хіба це впливає на те, що труба стоїть на сторожі інтересів одного конкретного олігарха - коломойського; хіба це впливає на те, що дбр, фактично, стало виконавцем політичних замовлень з боку нинішньої "влади" (яка, в свою чергу, навіть хизується тим, що вручну керує правоохоронними органами) та багато, багато іншого (одна тільки співпраця з портновим чого вартує). це що, порошенко наказав трубі, богдану, коломойському та інш. нескінченно порушувати законодавство?

скажіть мені: зеленське, яке верещало про злам системи, а насправді цю систему очолило, поглибило та деспотувало, воно насправді не при чому? ааа, воно ж призначило нову голову, так само як "мій прокурор" тепер ще й "мій голова дбр". й буде такого "мого" ще гай як багато та й вже є.
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саме так: "зеленське, яке верещало про злам системи, а насправді цю систему очолило, поглибило та деспотувало". Це правда. Гольна правда.
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у нас у каждого, где-нить интересы...
у кого больше, у кого меньше...
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Что такое - олигарх, в курсе? Или теперь это не важно?
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Головне - не Порох! А так - яка різниця. Там интересы Коломойского, они тоже переживают, - сотрудник ГБР Резниченко докладывает Трубе о смотрящем за "Центрэнерго" Кропачеве - Цензор.НЕТ 5720
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Якщо нема різниці хто президент, то нехай президентом буде Порошенко Там интересы Коломойского, они тоже переживают, - сотрудник ГБР Резниченко докладывает Трубе о смотрящем за "Центрэнерго" Кропачеве - Цензор.НЕТ 5343
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в сравнении с гундосым и его кагалом - так и получается, бобик...
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олигарх - есть преступление в УК? это наказуемо вообще?
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Порошенко зрада с Лахтой наперегонки называли олигархом, потому против Порошенко голосовало зебильё. Так это теперь неважно, что олигархи возвращаются толпами при Зелемойском?
Кстати, а в чём Порошенко был олигархом?
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со своей партией соевых барыг.. сначала ПР, потом Рошен...
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Тут ты прав, малоросс, зелёная вода, как ты верно заметил, по вертикали висит и качается.
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Смешной )) У нас воры в законе при парашенко были не ворами ))
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"В Украине побороли коррупцию на высшем уровне".
О, даааааааааааа.
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У Коломойского есть интересы, у Центрэнерго есть интересы, у Кропачёва есть интересы...

У Украины при этом режиме интересов нет, по-видимому.
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Можешь соображать когда захочешь. Но гниль души тебе мешает. Почему других олигархов оберегаешь ?
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То породистый даунбасянин! Бэжэнец! Срет из-за угла.
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На задании; служба такая у него. Ни к чему другому не пригоден.
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Всю эту мерзость,как труба,портнов и прочие исполнители желаний...- Развели олигархи. И неважно кто они. Каламойский или ахметов. Все они ничтожные алчущие шакалы.Способные только раздирать плоть беззащитного. В нашем случае - Украину.
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Ты почему свой дом от оккупантов не освобождаешь? Сцишь? А может ты просто сепар?
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Ты обсирал Порошенко 5 лет. И кто тебе доктор? Хавай Те
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тепер, як істий сепар, він надалі буде обсирати зелену шмарклю. Хоча, бубочка для свого обсирання дає стільки приводів... Вірніше - сам обсирається.
Але: сепарні ****** поставлена задача знищити всю Україну як державу.
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аааа, твари зебильные - зеленые человечки грёбаные!
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Они преступники,при следующей власти,эти точно сядут...
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Как же мне нравится, когда в любой новости рельсы переводят на Пороха Мощная личность! А уж для Зеботов - просто фсе!
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Если элитой Украины называть таких ху...сосов как Труба и ему подобная мразота, типа не лоха и Богдана с Портновым, тогда кто у Вас не элита ?????
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Труба это безграмотное чмо, который без мата не может построить свое предложение и высказать свою тупую мысль или мысль Богдана.
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А кто их называет элитой? Может быть ты? Там інтереси Коломойського, вони теж переживають, - співробітник ДБР Резніченко доповідає Трубі про "смотрящего" за "Центренерго" Кропачова - Цензор.НЕТ 3817
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Господи, какая мерзость, какое зеленое болото, какие мрази!
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Дійсно,хоч бери кулемет,-кольта замало...
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я не представляю себе самостоятельного директора ГБР, при всей моей буйной фантазии..., это не возможно в принципе, особенно, если его кто-то назначает, как сейчас, а потом кто-то и снимает, и представим, что директор начнет что-то там расследовать против моно большинства, представили? вот и я не могу....
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при іншій, демократичній системі - можливо. Наприклад, директора ФБР Джеймса Комі Трамп зняти не зміг аж до закінчення визначеного Конституцією США терміну повноважень чиновника. Хоча Комі дав стільки матеріалу для суду на Манафорта, що того аж посадили.
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Може країні потрібні ескадрони месників Там інтереси Коломойського, вони теж переживають, - співробітник ДБР Резніченко доповідає Трубі про "смотрящего" за "Центренерго" Кропачова - Цензор.НЕТ 4378 Бо,ці,виродки немають права на існування Там інтереси Коломойського, вони теж переживають, - співробітник ДБР Резніченко доповідає Трубі про "смотрящего" за "Центренерго" Кропачова - Цензор.НЕТ 9108
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тепер деребан коломойського буде значно масштабніший ніж міфічний дерибан країни Порошенком.
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