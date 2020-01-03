 Там интересы Коломойского, они тоже переживают, - сотрудник ГБР Резниченко докладывает Трубе о смотрящем за "Центрэнерго" Кропачеве

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и начальника второго отдела Первого управления досудебных расследований ГБР Максима Резниченко, опубликованной Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.
28 августа 2019 года между Трубой и Резниченко якобы состоялся такой разговор:
Труба: Ты встречался с человеком по "Центрэнерго"?
Резниченко: Да.
Труба: Ты мне не докладываешь ничего.
Резниченко: Я хотел зайти.
Труба: Вот и зашел.
Резниченко: Роман Михалыч, смотрите, у них задача стоит - есть такой человек Кропачев, который негласно курирует "Центрэнерго". У них задача - поработать по этому Кропачеву и его окружению. Но есть проблема. Производство находится в первом отделе... Оно находится физически у следователя, которого я не знаю, я с ним не работал. Как вариант, если заниматься, его как минимум нужно перекинуть. Чтобы не было утечек. Что там происходит с производствами я не знаю. Мне перебросили справку. У меня есть информация, что пришли к людям в "Центрэнерго". Сказали - у вас есть проблема по электричеству. Их там качает кто-то со стороны... Они просто говорят: надо поработать по Кропачову... Я так понимаю, что стоит задача его просто убрать и поставить нового смотрящего за "Центрэнерго".
Позже в этом же разговоре Резниченко говорит: "Там же интересы Игоря Валерьевича Коломойского , они тоже переживают за этот "Центрэнерго"... Люди, которые переживают и мне звонят, которые мне дали информацию по этой справке - они из орбиты Коломойского".
Ранее в интервью Цензор.НЕТ Коломойский говорил, что "Центрэнерго" - единственная структура в тепловой генерации, способная противостоять монополии ДТЭК. В нем же он опровергал, что его люди руководят "Центрэнерго".
Все вопросы к Гройсману. Откуда Пороху было знать, что это за проходимец такой этот Труба?
16.11.2017 конкурсна комісія оголосила трубу переможцем відбору на голову дбр, указ, так, указ підписав порошенко, законом так передбачено.
і от скажіть мені ще одне.
якби навіть сам порошенко особисто знайшов того трубу на вулиці та попід руки завів до дбр, то хіба це впливає на те, що богдан порушуючі законодавство України віддає прямі вказівки голові дбр; хіба це впливає на те, що труба стоїть на сторожі інтересів одного конкретного олігарха - коломойського; хіба це впливає на те, що дбр, фактично, стало виконавцем політичних замовлень з боку нинішньої "влади" (яка, в свою чергу, навіть хизується тим, що вручну керує правоохоронними органами) та багато, багато іншого (одна тільки співпраця з портновим чого вартує). це що, порошенко наказав трубі, богдану, коломойському та інш. нескінченно порушувати законодавство?
скажіть мені: зеленське, яке верещало про злам системи, а насправді цю систему очолило, поглибило та деспотувало, воно насправді не при чому? ааа, воно ж призначило нову голову, так само як "мій прокурор" тепер ще й "мій голова дбр". й буде такого "мого" ще гай як багато та й вже є.
у кого больше, у кого меньше...
Кстати, а в чём Порошенко был олигархом?
О, даааааааааааа.
У Украины при этом режиме интересов нет, по-видимому.
Але: сепарні ****** поставлена задача знищити всю Україну як державу.