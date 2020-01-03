EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  7505  97
Все про:Труба (255) ГБР (828) Щербина (6)

 "Можешь мне сделать ответы на вопросы?" - "Сейчас организуем", - Труба обещает Щербине помочь с конкурсом в ГБР

Бывший директор Генбюро расследований Роман Труба обещал экс-начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игорю Щербине помочь решить вопрос с прохождением конкурса на следователя ГБР для "своих" людей.

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и экс-начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игоря Щербины, опубликованной Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

1 июля 2019 года между Трубой и Щербиной якобы состоялся такой разговор:

Щербина: Первый вопрос, самое важное, конкурсы же начались. Можешь мне сделает сейчас ответы на вопросы. Очень ограниченное количество. Двум-трем.
Труба: Что началось?
Щербина: Конкурсы на следователей.
Труба: Они уже давно начались.
Щербина: Ну, у меня там некоторые люди на 5-6 число есть. У меня есть, бл#дь, три человека. Ты всех знаешь. Ты лично обещал Анатолию Николаевичу Ильину, второй - это племянник Горбатюка и третий - это сын эсбэушника. Вот меня три человека интересуют.
Труба: Угу.
Щербина: И мне надо быстрей эти ответы.
Труба: Так завтра или сегодня?
Щербина: Там на 5 число экзамен.
Труба: Так пойди флешку сейчас возьми и сразу организуем.

Читайте также: ГБР не справилось с первоочередными задачами по итогам 2019 года, - заявление Госбюро

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее "правая рука" Трубы, экс-чиновник ГПУ Щербина был задержан на получении $75 тыс. взятки.

Высший антикоррупционный суд взял Щербину под стражу, назначив залог в размере 2,13 млн гривен. САП просила избрать для Игоря Щербины меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,6 млн гривен.

9 декабря 2019 года залог за Щербину был внесен, и он вышел из СИЗО.

Можешь мне сделать ответы на вопросы? - Сейчас организуем, - Труба обещает Щербине помочь с конкурсом в ГБР 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168224
 
   
 Топ комментарии
 
ЗЕблевотное кодло ещё похлеще рыговского .Мразь мразью погоняет
 показать весь комментарий
 
Детского врача из-за похожей фигуры посадили, а главу ГБР из-за похожего голоса даже на допросы не вызывают!?
Это просто "венец" правосудия в стране......
 показать весь комментарий
 
Знают. Уверовали в свое бессмертие и всемогущество
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Труба чьмо, малоросс и предатель. Предал Пороха, правильно, что его чмырят теперь и место его в трюме "Можешь мне сделать ответы на вопросы?" - "Сейчас организуем", - Труба обещает Щербине помочь с конкурсом в ГБР - Цензор.НЕТ 9814 Жалко Янелох не оценил такого прогиба от трубы "Можешь мне сделать ответы на вопросы?" - "Сейчас организуем", - Труба обещает Щербине помочь с конкурсом в ГБР - Цензор.НЕТ 7035
 показать весь комментарий
 
 
Та він не Пороха зрадив, а зрадив присязі. Закону зрадив, поклавши на нього те, чим Зєля імітує гру на роялі. Тому сподіваюся, що у майбутньому Труба буде давати відповіді і на інші запитання. Слідчого державного обвинувачення, наприклад. І не має значення, який це буде президент. Не обов'язково Порошенко. Має значення, що цей президент буде поважати закон і Конституцію і не ставити себе вище від них.
 показать весь комментарий
 
 
Що цікаво, вчора один експерт зі старих кадрів, Ігор Коліушко, в передачі Миколи Вересня прямо сказав: "для Зеленського Закон і Конституція - ніщо. Він живе і діє по понятіям. Для нього важливо поняття «що люди хочуть», те він і робить".
Так що справді, нам потрібен перш за все Президент, який поважає Конституцію і Закони. Втім вчора же дивився також і передачу Віталія Портникова, який у відповіддях на запитання зазначав, що самі наші люди (народ, в переважній своїй більшості) не бажають дотримуватися законів...
 показать весь комментарий
 
 
Ви дивитесь програми відмінні від Г+Г, тому і порохобот!
 показать весь комментарий
 
 
Дещо Вас виправлю:не "що люди хочуть, те й робить", а "що спонсори хочуть.."- типове кредо того, хто звик продаватися на сцені.
 показать весь комментарий
 
 
"Предал Пороха"??
А кто и что у нас порох, что его предать можно? Разве у нас в стране присягают какому-то там пороху, а не государству и народу Украины?
 показать весь комментарий
 
 
Таскать бывшего шефа на допросы из-за истерик истерички портновой - дело сомнительное "Можеш мені зробити відповіді на запитання?" - "Зараз організуємо", - Труба обіцяє Щербині допомогти з конкурсом в ДБР - Цензор.НЕТ 2809
 показать весь комментарий
 
 
К бывшему шефу он должен относиться как к абсолютно обычному рядовому гражданину Украины, без каких-либо пиететов или снисхождений.
Совершенно иное дело, что глава ГБР вообще никак не должен реагировать на истерики каких-то там портновых - а за угрозы от портновых - открывать на них уголовные дела.
 показать весь комментарий
 
 
зебанат) после всех зашкваров зекретина и трубы можешь только принять очередную порцию земочи, а не писать белым людям.
 показать весь комментарий
 
 
Петежополизка, твоего Трубу назначил Порошенко, а убрал - Зеленский. Это факт и противопоставить этому факту тебе нечего.
 показать весь комментарий
 
 
може текст указу про "призначення" труби знайдете???

або закон про те ЯК призначався труба............
 показать весь комментарий
 
 
Вообще то Труба конкурс на Зама проходил....
 показать весь комментарий
 
ну, так комісія визначила, що конкурс на зама завершився безрезультатно: претенденти не виконали умов або не здали іспитів. Тому рекомендували Трубу, і він виявився безальтернативним. Гугліть.
 показать весь комментарий
 
Труба занимался политическими преследованиями по указанию главы ОП и ездил к Организму с отчетами по этим преследованиям,но не добился нужного результата и засветил цепочку заказчиков из ОП. За это Организм его и уволил.Это факт и противопоставить этому факту тебе нечего.
 показать весь комментарий
 
ЗЕблевотное кодло ещё похлеще рыговского .Мразь мразью погоняет
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас настолько обнаглели, что спецагентов не надо, компромат сам вываливается от переизбытка...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Бевотина в тебе на голові. А кодла ця - пороВшива.
Саме тому Зеля дав під сраку і Трубі, і Горбатюку.
А твого Мародера він обов'язково посадить.
І тоді ти будеш смоктати не карамель РОШЕН
 показать весь комментарий
 
 
Колись вам буде соромно перед дітьми за те що обрали Шмарклю і були зебілом.
 показать весь комментарий
 
 
Ти таке тупе, що навіть не розумієш, що відбулось...
 показать весь комментарий
 
 
Бу-га-га!!! Клавіша раялю розуміє що відбулося! "Можеш мені зробити відповіді на запитання?" - "Зараз організуємо", - Труба обіцяє Щербині допомогти з конкурсом в ДБР - Цензор.НЕТ 8422
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"Зебіл" - це твій тато, бо коли йому дали поезерватив, він його проколов вилкою.
 показать весь комментарий
 
Порохомразь похлеще соевого марадера только соевый марадер
 показать весь комментарий
 
Пьеса писателя Островского "Свои люди - сочтемся"
 показать весь комментарий
 
 
Вони що суки не знають що їх всіх пишуть? Во мудаки!
 показать весь комментарий
 
 
Знают. Уверовали в свое бессмертие и всемогущество
 показать весь комментарий
 
 
Один пенькобежец тоже верил что он всемогущ .И где он теперь
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сыньоносое чмо тоже себя возомнил мессией, а сейчас от допросов ныкается, как пёс шелудивый
 показать весь комментарий
 
 
бо воно - касапський провокатор. Слід давно було вже тобі помітити.
 показать весь комментарий
 
 
Жозефу де Местру принадлежит знаменитая фраза: «Всякий народ имеет такое правительство, какого заслуживает».
 показать весь комментарий
 
 
фраза несколько опрометчивая.

Ибо НЕТ НА ЗЕМЛЕ НАРОДА, КОТОРЫЙ БЫ ЗАСЛУЖИВАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗЕЛЕНСКОГО.
 показать весь комментарий
 
 
"Мало-ли в Украине Горбатюков? И не сосчитать."
А племянников еще больше. "Можешь мне сделать ответы на вопросы?" - "Сейчас организуем", - Труба обещает Щербине помочь с конкурсом в ГБР - Цензор.НЕТ 2532
 показать весь комментарий
 
 
эта фсьо новые и чесные лица!
их сам бубачка любит.

а пленки подделал нихароший бармалей Порошенко - эта фсьо Он!!!
 показать весь комментарий
 
 
Детского врача из-за похожей фигуры посадили, а главу ГБР из-за похожего голоса даже на допросы не вызывают!?
Это просто "венец" правосудия в стране......
 показать весь комментарий
 
 
експерди по паходкє не можуть визначити по голосу "Можеш мені зробити відповіді на запитання?" - "Зараз організуємо", - Труба обіцяє Щербині допомогти з конкурсом в ДБР - Цензор.НЕТ 5202
 показать весь комментарий
 
 
Это уже борьба с коррупцией или еще нет?
 показать весь комментарий
 
 
эт очередная борьба с ветрянымы мельницами(а так как страна не испания то пожалуй с ветром которого в Украине должно хватать)
 показать весь комментарий
 
а чем проблема? ну вместо трубы другая пиписька вопрос решит делов то
 показать весь комментарий
 
 
скоро все в зеленом лайне захлебнемся,похоже там все 100% "свои"

«Получил ответ от ГБР по поводу своего запроса с просьбой расследовать заявление Владимира Зеленского, сделанное в разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Тогда зе-президент прямо заявил, что на должность генерального прокурора Украины будет назначен 100% подконтрольный ему кандидат - Руслан Рябошапка. Что это если не злоупотребление властью и служебным положением (статья 364 Уголовного кодекса Украины). Но представители ГБР так не считают. Наоборот, ссылаясь на Конституцию, они подчеркивают, что президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий и не несет уголовной ответственности, против него не может быть возбуждено никаких уголовных дел», - отметил депутат. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/genprokuror-100-moy-chelovek-gbr-otkazalos-rassledovat-slova-zelenskogo-o-naznachenii-ryaboshapki-639233.html
 показать весь комментарий
 
 
Молодцы 73% избрали себе подобное стадо прохиндеев, которое мыслить не может, ответы на вопросы дай им, а как же они будут вести расследование??? в головах у них мыслей нет, ну и доизбирались, хуже не будет. Поздравляю вас дебилы 73%
 показать весь комментарий
 
 
Ой дурааак....а то при Порошке у нас как-то иначе по-твоему было? Да все тоже самое было.
 показать весь комментарий
 
 
так шмарклю вибрали для того, щоб не було, як при Пороху? чи я щось пропустив?
 показать весь комментарий
 
 
SANDY, Шмаркля -це Те, чим запліднили твою п'яну маму, коли вона спала на помийці.
Витри шмарклі, Шмаркля
 показать весь комментарий
 
 
висери такого тупороса, як ти, тягнуть на рівень 95 -го кварталу
 показать весь комментарий
 
 
Я не знаю, нащо його обирали, але звинувачувати 73% у тому, що обрали "прохіндєєв" при тому, что 25% таких саме "прохіндєєв" обирали - це навіть не смішно.
Проблема не у 25% та 73%, проблема у тому що у політиці у нас одні паскуди.
 показать весь комментарий
 
то чого вести віртуальну боротьбу проти паскуди, яка вже не має влади і, при цьому, активно підтримувати іншу паскуду, яка ще й несе загрозу національній безпеці України?
 показать весь комментарий
 
 
Боротьба не проти й не за паскуду, а проти брехунів, що обсирають одного, та роблять святого з іншого.
Мене тут активні фанати з одного боку наивають "зебобіком", з іншого - "порохоботом", бо я за правду, а не за Зелю чи Петю.
 показать весь комментарий
 
брехло ти зебільне кончене, а не "за правду". Але, можливий ще варіант: пригожинський бот на зарплаті *****.
 показать весь комментарий
 
дело в том что соевая паскуда должна сесть на тюремные нары и отдать награбленое.После этого о нем забудут
 показать весь комментарий
 
да-да-да! "Можеш мені зробити відповіді на запитання?" - "Зараз організуємо", - Труба обіцяє Щербині допомогти з конкурсом в ДБР - Цензор.НЕТ 8569
беги бегом в ГБР - они 8 месяцев все ищут "награбленное" и пытаются "посадить".
нихера не нашли, уже должностей лишились, уже кровавыми слезами плачут, уже вешаться готовы - а тут ты! - с фактами и пруфами.
да тебя озолотят.
давай бегом - потом расскажешь "Можеш мені зробити відповіді на запитання?" - "Зараз організуємо", - Труба обіцяє Щербині допомогти з конкурсом в ДБР - Цензор.НЕТ 8569
 показать весь комментарий
 
как же его посадишь если он на допросы не ходит
 показать весь комментарий
 
Малоросс, сколько при Порошенко или вообще - в мире, было столько кумовства и бизнес-партнёров приведено к власти? Вы, малороссы, проглотили, что Зелемойский сдавал анализы у своего бизнес-партнёра в Евролабе, да, к том же, проглотили, что автоматическая система регистрации могла дать дату на два дня раньше.
 показать весь комментарий
 
 
Дебилос, у тебя память вообще отшибло, или как?
Генпрокурором у нас был кум Порошенко, главой СБУ - охранник Порошенко, главой АП - бизен-партнер Порошенко (Ложкин), замглавы СНБО - другой бизнес-партнер Порошенко (Свинарчук), главой фракции БПП в Верховной Раде был - еще один бизнес-партнер и друг Порошенко (Кононенко) и тд.
Все тоже самое!

И я ничего не проглатывал, дебилос ты беспамятный - я не голосовал ни за Порошка, ни за Зелю.
 показать весь комментарий
 
 
Малоросс, и они все были в 95 квартале великими государственными деятелями?
Расскажи нам - чем маникюрша в экономике и законодательстве лучше того же Кононенко (которого избрали, а не назначили в ВР)?
 показать весь комментарий
 
 
где все борцуны с "режимом Порошенко" делись? то ли еще будет,табу-анал
 показать весь комментарий
 
 
один в Оборонпроме (300 штук в месяц), другой в Укрзализныце (500 штук в месяц).
"Бороться" как бы уже и не с руки
 показать весь комментарий
 
 
и Чумак теперь тоже помоему на высокой должности в Генпрокуратуре. Не зря чел бегал по эфирам и обси*ал Пороха ....
 показать весь комментарий
 
 
Разве можно Пороха обосрать?
Как можно обосрать Говно?
 показать весь комментарий
 
 
расскажи это гундосому и его кремлевскому хозяину - они 6 лет стараются
 показать весь комментарий
 
Кажете Порошенка посадите? Та зась вам зеболото! Самі сядете, і надовго! Фофка подумай, ти також!
 показать весь комментарий
 
 
не сядуть. Навіть коли зеля в ростові буде. Вони - на цей рахунок розумні, як Портнов. Хіба що... повсталий народ когось не випустить. Ну, повисить...
 показать весь комментарий
 
 
Где импичмент Вашему Зе дебилу, у Вас придурков 73% даже закона про импичмент нет.
 показать весь комментарий
 
 
Цей Труба на Львівщині з Дубневичами стільки землі накрали, шо їм тільки за це треба пожиттєве давати!
 показать весь комментарий
 
 
О! про землю цирк будет после Рождества!вот это будет цирк!
 показать весь комментарий
 
Закрытое Акционерное Общество - ДБР
а остальным - "Можеш мені зробити відповіді на запитання?" - "Зараз організуємо", - Труба обіцяє Щербині допомогти з конкурсом в ДБР - Цензор.НЕТ 7820
 показать весь комментарий
 
 
Теперь у кого то еще есть вопросы, как сам Труба оказался на своей должности?
Думаете конкурс определил ? ))))

ОТвет очевидный: его протолкнули его покровители, которым он в дальгнейшем и отрабатывал свою должность.
 показать весь комментарий
 
 
Так у нас завжди так було, ще за сАвЄЦких часів таке повелось...
 показать весь комментарий
 
 
Он был протолкнут из-за договора о сохранении коалиции в ВР...
 показать весь комментарий
 
А кто внес залог? Наверное мама пЄнсіАнЄрка і пА сАвмЄстітЄльству оЧЧень успЄшная бізнЄсвумЄн? "Можеш мені зробити відповіді на запитання?" - "Зараз організуємо", - Труба обіцяє Щербині допомогти з конкурсом в ДБР - Цензор.НЕТ 136
 показать весь комментарий
 
а посмотрите на каких сейчас должностях грантоеды, "антикоррупционеры" и прочие критики Порошенко.
Например Лещенко (укрзализныця), Наем(укроборон пром) -- оба с зарплатой более 300тыс. грн,мес каждый. Вот вам и "правдорубы"....
 показать весь комментарий
 
 
у квартирного - 500 штук в месяц, если точнее "Можеш мені зробити відповіді на запитання?" - "Зараз організуємо", - Труба обіцяє Щербині допомогти з конкурсом в ДБР - Цензор.НЕТ 627
знатный железнодорожник, ****.
 показать весь комментарий
 
 
типичные беспринципные приспособленцы....

Когда надо было пролезть в Раду-- лизали Пороху...
Теперь лижут Зе... и живут на "высоких должностях"...
 показать весь комментарий
 
 
Так они и полигаф проходят, так они и анализы здают, ничего не поменялось, ничего.....народ им нужен только для взяток и налогов....
 показать весь комментарий
 
 
насчет полиграфа и анализов - бесспорно.
в свое время был немного связан с ментами и видел, как там проходят "аттестации" "Можеш мені зробити відповіді на запитання?" - "Зараз організуємо", - Труба обіцяє Щербині допомогти з конкурсом в ДБР - Цензор.НЕТ 8683
вопрос даже не в том, что тупорылых протягивают - хуже, когда нормальных топят (это было у меня на глазах).
даже руководитель комиссии - нормальный мужик, кста - со злостью:
- бл..., вот терпеть этих "звонков" не могу, рыгать хочется! - но что я тут сделаю...
 показать весь комментарий
 
да!чего ждал народ голосуя за это?шоу? мало по телеку было? решили свою жизнь в шоу превратить?да ладно бы только свою,здравомыслящих тоже затащили!
 показать весь комментарий
 
Навіщо готувати шпаргалки коли є апаратура, а професор лох?

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мародер назначил вора и коррупционера, а порохоботы орут что виноваты 73% которые разогнали найух банду мародера и не подпускают её к корыту.

"Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства."
 показать весь комментарий
 
 
вкотре: Порошенко призначив Трубу відповідно до законодавства як особу, яку відібрала конкурсна коміся, чим самим виконав чисто церемоніальну функцію відповідно до Конституції підписання відповідного Указу!
Дійшло?
 показать весь комментарий
 
 
Интересно какую работу найдет труба после гбр?
 показать весь комментарий
 
не пропадёт, не сомневайся - гавно не тонет...
 показать весь комментарий
 
 
"Як єсть, то й дупі честь, а як скупо, терпи, дупо"©
Постигло Горе лютое, Горе беспощадное и неумолимое Дупу Трубы следаков государевых Предводителя мудрого. Доселе не знала Дупа Трубы Горя названного - прогревалась благостно и нежилась томно в кресле мягком кабинета уютного - вкушала Дупа Трубы радости скромные, повседневные от щедрот Бюджета державного. Нежданно-негаданно навалилось Горе страшное, врезало пенделя булкодробительного промеж полужопий изнеженных - вывалилась Дупа Трубы избалованная из кресла благословенного. Погнало Горе жестокосердное Дупу Трубы столь теплолюбивую в стужу зимнюю, в холода леденящие, в морозы трескучие на семь ветров до костей пронизывающих, во вьюгу-куреву ночами бесконечными злобно завывающую. Вот какое Горе терзающее приключилось с Дупой многостраждущей отныне Трубы-Страстотерпца согбенного.
 показать весь комментарий
 
 
"Племянник Горбатюка" - это того самого Горбатюка, который 5 лет безрезультатно расследовал преступления против Майдана и которого хотят вернуть расследовать это все еще 25 лет?
 показать весь комментарий
 
 
зекретин нае зебанатов на нг, что их люди за своих примут... а дебильо таки поверило)))))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх