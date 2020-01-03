 "Можешь мне сделать ответы на вопросы?" - "Сейчас организуем", - Труба обещает Щербине помочь с конкурсом в ГБР

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и экс-начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игоря Щербины, опубликованной Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

1 июля 2019 года между Трубой и Щербиной якобы состоялся такой разговор:

Щербина: Первый вопрос, самое важное, конкурсы же начались. Можешь мне сделает сейчас ответы на вопросы. Очень ограниченное количество. Двум-трем.

Труба: Что началось?

Щербина: Конкурсы на следователей.

Труба: Они уже давно начались.

Щербина: Ну, у меня там некоторые люди на 5-6 число есть. У меня есть, бл#дь, три человека. Ты всех знаешь. Ты лично обещал Анатолию Николаевичу Ильину, второй - это племянник Горбатюка и третий - это сын эсбэушника. Вот меня три человека интересуют.

Труба: Угу.

Щербина: И мне надо быстрей эти ответы.

Труба: Так завтра или сегодня?

Щербина: Там на 5 число экзамен.

Труба: Так пойди флешку сейчас возьми и сразу организуем.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее "правая рука" Трубы, экс-чиновник ГПУ Щербина был задержан на получении $75 тыс. взятки.

Высший антикоррупционный суд взял Щербину под стражу, назначив залог в размере 2,13 млн гривен. САП просила избрать для Игоря Щербины меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,6 млн гривен.

9 декабря 2019 года залог за Щербину был внесен, и он вышел из СИЗО.