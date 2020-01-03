 "Можешь мне сделать ответы на вопросы?" - "Сейчас организуем", - Труба обещает Щербине помочь с конкурсом в ГБР

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и экс-начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игоря Щербины, опубликованной Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.
1 июля 2019 года между Трубой и Щербиной якобы состоялся такой разговор:
Щербина: Первый вопрос, самое важное, конкурсы же начались. Можешь мне сделает сейчас ответы на вопросы. Очень ограниченное количество. Двум-трем.
Труба: Что началось?
Щербина: Конкурсы на следователей.
Труба: Они уже давно начались.
Щербина: Ну, у меня там некоторые люди на 5-6 число есть. У меня есть, бл#дь, три человека. Ты всех знаешь. Ты лично обещал Анатолию Николаевичу Ильину, второй - это племянник Горбатюка и третий - это сын эсбэушника. Вот меня три человека интересуют.
Труба: Угу.
Щербина: И мне надо быстрей эти ответы.
Труба: Так завтра или сегодня?
Щербина: Там на 5 число экзамен.
Труба: Так пойди флешку сейчас возьми и сразу организуем.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее "правая рука" Трубы, экс-чиновник ГПУ Щербина был задержан на получении $75 тыс. взятки.
Высший антикоррупционный суд взял Щербину под стражу, назначив залог в размере 2,13 млн гривен. САП просила избрать для Игоря Щербины меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,6 млн гривен.
9 декабря 2019 года залог за Щербину был внесен, и он вышел из СИЗО.
Так що справді, нам потрібен перш за все Президент, який поважає Конституцію і Закони. Втім вчора же дивився також і передачу Віталія Портникова, який у відповіддях на запитання зазначав, що самі наші люди (народ, в переважній своїй більшості) не бажають дотримуватися законів...
А кто и что у нас порох, что его предать можно? Разве у нас в стране присягают какому-то там пороху, а не государству и народу Украины?
Совершенно иное дело, что глава ГБР вообще никак не должен реагировать на истерики каких-то там портновых - а за угрозы от портновых - открывать на них уголовные дела.
або закон про те ЯК призначався труба............
Саме тому Зеля дав під сраку і Трубі, і Горбатюку.
А твого Мародера він обов'язково посадить.
І тоді ти будеш смоктати не карамель РОШЕН
Ибо НЕТ НА ЗЕМЛЕ НАРОДА, КОТОРЫЙ БЫ ЗАСЛУЖИВАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗЕЛЕНСКОГО.
А племянников еще больше.
их сам бубачка любит.
а пленки подделал нихароший бармалей Порошенко - эта фсьо Он!!!
Это просто "венец" правосудия в стране......
«Получил ответ от ГБР по поводу своего запроса с просьбой расследовать заявление Владимира Зеленского, сделанное в разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Тогда зе-президент прямо заявил, что на должность генерального прокурора Украины будет назначен 100% подконтрольный ему кандидат - Руслан Рябошапка. Что это если не злоупотребление властью и служебным положением (статья 364 Уголовного кодекса Украины). Но представители ГБР так не считают. Наоборот, ссылаясь на Конституцию, они подчеркивают, что президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий и не несет уголовной ответственности, против него не может быть возбуждено никаких уголовных дел», - отметил депутат. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/genprokuror-100-moy-chelovek-gbr-otkazalos-rassledovat-slova-zelenskogo-o-naznachenii-ryaboshapki-639233.html
Витри шмарклі, Шмаркля
Проблема не у 25% та 73%, проблема у тому що у політиці у нас одні паскуди.
Мене тут активні фанати з одного боку наивають "зебобіком", з іншого - "порохоботом", бо я за правду, а не за Зелю чи Петю.
беги бегом в ГБР - они 8 месяцев все ищут "награбленное" и пытаются "посадить".
нихера не нашли, уже должностей лишились, уже кровавыми слезами плачут, уже вешаться готовы - а тут ты! - с фактами и пруфами.
да тебя озолотят.
давай бегом - потом расскажешь
Генпрокурором у нас был кум Порошенко, главой СБУ - охранник Порошенко, главой АП - бизен-партнер Порошенко (Ложкин), замглавы СНБО - другой бизнес-партнер Порошенко (Свинарчук), главой фракции БПП в Верховной Раде был - еще один бизнес-партнер и друг Порошенко (Кононенко) и тд.
Все тоже самое!
И я ничего не проглатывал, дебилос ты беспамятный - я не голосовал ни за Порошка, ни за Зелю.
Расскажи нам - чем маникюрша в экономике и законодательстве лучше того же Кононенко (которого избрали, а не назначили в ВР)?
"Бороться" как бы уже и не с руки
Как можно обосрать Говно?
а остальным -
Думаете конкурс определил ? ))))
ОТвет очевидный: его протолкнули его покровители, которым он в дальгнейшем и отрабатывал свою должность.
Например Лещенко (укрзализныця), Наем(укроборон пром) -- оба с зарплатой более 300тыс. грн,мес каждый. Вот вам и "правдорубы"....
знатный железнодорожник, ****.
Когда надо было пролезть в Раду-- лизали Пороху...
Теперь лижут Зе... и живут на "высоких должностях"...
в свое время был немного связан с ментами и видел, как там проходят "аттестации"
вопрос даже не в том, что тупорылых протягивают - хуже, когда нормальных топят (это было у меня на глазах).
даже руководитель комиссии - нормальный мужик, кста - со злостью:
- бл..., вот терпеть этих "звонков" не могу, рыгать хочется! - но что я тут сделаю...
"Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства."
Дійшло?
Постигло Горе лютое, Горе беспощадное и неумолимое Дупу Трубы следаков государевых Предводителя мудрого. Доселе не знала Дупа Трубы Горя названного - прогревалась благостно и нежилась томно в кресле мягком кабинета уютного - вкушала Дупа Трубы радости скромные, повседневные от щедрот Бюджета державного. Нежданно-негаданно навалилось Горе страшное, врезало пенделя булкодробительного промеж полужопий изнеженных - вывалилась Дупа Трубы избалованная из кресла благословенного. Погнало Горе жестокосердное Дупу Трубы столь теплолюбивую в стужу зимнюю, в холода леденящие, в морозы трескучие на семь ветров до костей пронизывающих, во вьюгу-куреву ночами бесконечными злобно завывающую. Вот какое Горе терзающее приключилось с Дупой многостраждущей отныне Трубы-Страстотерпца согбенного.