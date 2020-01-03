 Буряк - это тот самый Саша на "пленках Вовка", - Маселко о новом руководителе отдела ГБР по делам Майдана. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат, член Общественного совета доброчестности при НАБУ Роман Маселко.

"Итак руководить расследованием дел Майдана будет Александр Буряк - бывший зам позорно уволенного Романа Трубы и ручной следователь председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка. По нашим данным Александр Буряк это именно тот Саша, о крепкой дружбе с которым пленках НАБУ рассказывает Павел Вовк", - отмечает Маселко.

По словам юриста, это не просто дружба: "Из пленок следует, что Саша по звонку Паши может обеспечить регистрацию криминального производства, кошмарение допросами по согласованному с Вовком сценарию, намеренный проигрыш дела в суде и т.д.".

Но самое интересное, как утверждает Маселко, заключается в том, что "пленки НАБУ" возникли именно из дела Майдана в отношении судьи Аблова.

"А теперь Саша, который выполняет все прихоти Вовка (а следовательно и Аблова) будет управлять этим расследованием", - заключает он.





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Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Таким образом ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

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Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.