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 Буряк - это тот самый Саша на "пленках Вовка", - Маселко о новом руководителе отдела ГБР по делам Майдана. ФОТО

Новоназначенный руководитель отдела по расследованию дел Майдана в ГБР Александр Буряк может фигурировать на "пленках Вовка".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат, член Общественного совета доброчестности при НАБУ Роман Маселко.

"Итак руководить расследованием дел Майдана будет Александр Буряк - бывший зам позорно уволенного Романа Трубы и ручной следователь председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка. По нашим данным Александр Буряк это именно тот Саша, о крепкой дружбе с которым пленках НАБУ рассказывает Павел Вовк", - отмечает Маселко.

По словам юриста, это не просто дружба: "Из пленок следует, что Саша по звонку Паши может обеспечить регистрацию криминального производства, кошмарение допросами по согласованному с Вовком сценарию, намеренный проигрыш дела в суде и т.д.".

Но самое интересное, как утверждает Маселко, заключается в том, что "пленки НАБУ" возникли именно из дела Майдана в отношении судьи Аблова.

"А теперь Саша, который выполняет все прихоти Вовка (а следовательно и Аблова) будет управлять этим расследованием", - заключает он.

Буряк - это тот самый Саша на пленках Вовка, - Маселко о новом руководителе отдела ГБР по делам Майдана 01
Буряк - это тот самый Саша на пленках Вовка, - Маселко о новом руководителе отдела ГБР по делам Майдана 02

Читайте также: ГПУ завершила расследование против экс-главы Окружного админсуда Киева Вовка, - адвокат

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Таким образом ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

Также читайте: "Это судья Павел Вовк, собеседование было в рамках первого конкурса в Верховный Суд в 2017 году", - экс-член комиссии ВККСУ Козлов о голосе на "пленках из ОАСК"

Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.

Буряк - это тот самый Саша на пленках Вовка, - Маселко о новом руководителе отдела ГБР по делам Майдана 03

Источник: https://censor.net.ua/n3168220
 
   
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Но ведь беркутню отпустил не барыга, а шмаркач Буряк - це той самий Саша на "плівках Вовка", - Маселко про нового керівника відділу з розслідування справ Майдану - Цензор.НЕТ 4541
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Морской огурец - животное, ни головы ни мозгов, одна жопа. Прямо как у 73 любителей зеленой бубочки Буряк - це той самий Саша на "плівках Вовка", - Маселко про нового керівника відділу з розслідування справ Майдану - Цензор.НЕТ 4976

Буряк - це той самий Саша на "плівках Вовка", - Маселко про нового керівника відділу з розслідування справ Майдану - Цензор.НЕТ 4518
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Как бы Порошенко не имел никакого влияния на суд. Да и он: и не судья, и не палач. А конкретно беркутню, отпустил Янелох, тем самым забив на это расследование впринципе...
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короче, висновок:
73/43%зебілів обирали собі "государя справедливого"; а по-факту виявилось - беня-рішалово...
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если силовик не замазан по уши в каком нибудь дерьме, его никогда, никуда не назначат. не замазанными не возможно управлять как баранами
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Гнида на гниді й нема куди плюнути!!! Хто,б,підпалив ,той,падлючник
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Пора уже менять беню тоже на что нибудь! нах нам нужен этот аферист?!
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