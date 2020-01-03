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Все про:Зеленский (4167) Милованов Тимофей (125)

 Милованов о новогодней речи Зеленского: Если кому-то не нравится человек, в нем всегда видят больше негатива

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов подсказал, как "правильно оценивать" новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, впечатление от выступления Зеленского зависело от отношения конкретной личности к нему.

"Если нам нравится человек, то мы видим в том, что он делает сильное и хорошее. И не замечаем слабое и плохое. И наоборот, если нам человек безразличен или не нравится, то мы видим больше негатива и не замечаем что-то хорошее", - сказал Милованов.

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Он привел ряд советов, "как правильно оценивать выступление" Зеленского. Так, надо поставить вопрос себе:

1. Что было в речи?

2. Что понравилось в речи? Что было сильнее и почему?

3. Что не понравилось? Что можно было сделать лучше?

4. Заключение. Ваша оценка в целом. Рекомендация, что делать.

"Интересно сравнить как ваша оценка речи президента изменится, если вы используете этот подход", - добавил Милованов.

Напомним, в новогоднем обращении президент Владимир Зеленский сделал упор на необходимость сохранять в 2020 году единство страны и заявил, что неважно, как называется улица, если она осветлена и заасфальтирована.

По мнению главы государства, украинцы представляют будущее одинаково.

"Это успешная и процветающая страна, где нет войны, страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен", - описал его Зеленский.

Милованов о новогодней речи Зеленского: Если кому-то не нравится человек, в нем всегда видят больше негатива 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168219
 
 
 Топ комментарии
 
Милованов поміняв місцями причину і наслідок. Зе не подобається мислячим людям СА́МЕ ЧЕРЕЗ отакі промови, са́ме через таку політичну позицію. А не просто тому, що він недостатньо красивий. По факту, він - ворог українців, бо підіграє окупантам і русифікаторам. Бо не однаково мені! А не какаяразніца.
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Никак не могу понять кого он поздравлял- в его видео не было ни флага Украины, не президентского штандарта... Он преЗЕдент страны и народа без роду племни и своей истории? Я украинец, и для меня есть разница!
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Ніяк не зрозумів це було привітання Президента до народу чи артиста на сцені? Милованов о новогодней речи Зеленского: Если кому-то не нравится человек, в нем всегда видят больше негатива - Цензор.НЕТ 3709
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печально, ранее уважаемый Цензор превратился в соевую помойку. Даже рыговские боты вели себя пристойнее, соеносцы сеют оскорбления и ненависть, как-то не по христиански.....
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кто это такие "соеносцы" если не секрет? Клавишей знаю...шмарклей всех уровней...зебланов и зебаранов.....а эти кто?
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А если для тебя зеленая шмаркля идол - то тебе кажется что она и срет бабочками
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А що, потрібно було обісцятися від радощів? Нехай ті ЗЕ-посіпаки, яких ЗЕленошмарклевий БлаЗЕнь подіставав з дуп, де вони до цього сиділи і де їм саме місце, включаючи довбодятла Міклована, і радіють, доки у них є така можливість.
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Ти не омайорів часом?Рилом його,рилом!
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Милованов!!То,что ты дебил давно понятно, но я не думал, что тывообще конченный дебил и жополиз!!!
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В новогоднем обращении президента Владимира Зеленского присутствует плагиат на статью классика украинской литературы. Была когда-то в программе литературы 11 класса статья Уласа Самчука. "Нарід чи чернь?". Небольшая такая, 1941 года. Тоже о богах, улицах и чтении. О "кто я", человеческом достоинстве и национальном сознании".
отрывок из упомянутой статьи Уласа Самчука, которая перекликается с новогодним спичем Зеленского:
"Поэтому - не все равно, кто как говорит, каким богам молится, какие книги читает. Не все равно, какими именами названы улицы наших городов, не все равно, доминирующим является для нас Шевченко или Пушкин. Не все равно, как это часто приходится слышать, кого мы учим в школе, не все равно, какое наше отношение к русской литературе. Нет! Это не все равно... А когда все равно, то это значит, что все равно для вас, кто мы сами! Это значит, что мы не народ, не какая-то общая историческая сборная сила, а невнятная толпа, серая масса, вечно униженная без всяких идеалов чернь".


https://www.dsnews.ua/society/novogodnee-obrashchenie-prezidenta-spichrayterov-zelenskogo-02012020192400
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В покидьке й з мікроскопом не побачити людину Милованов про новорічну промову Зеленського: Якщо комусь не подобається людина, в ній завжди бачать більше негативу - Цензор.НЕТ 3589
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Петушарій над поросенковою кліткою тіснуватий?Порийся ще в совковому гноєві.
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а ************ ничего не нравится,им хоть ссы в глаза....бабло не пахнет.
Поздравление Зеленского не совдеповский формат,креативное!!! и с настоящим,народным гимном Украины.
пОцякантропы спамить НЕ советую,прилетит бумерангом.
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Если человек(Милованов) прелюдно сказал, что он дебил,т.е дурак и не может нести ответственность в полной мере за себя, то о чем можно говорить дальше😁
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Пропагандистський канал Россия 1 показав новорічну пародію на Зеленського.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=w9ZzFvOnTBM&feature=emb_logo
«М'яко кажучи - обіс*али у зневажливому вигляді. Мабуть, декому треба ще раз зателефонувати Путіну», - написав екснардеп Борислав Береза.
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ПЕРЕСТАНЬТЕ дурити Українців ЗЛОЧИНЦІ соросята у Вас підгорає .....ЄДИНЕ Запитання .. ТІЛЬКИ до Президента, Парламентської більшості СН і Уряду...чи здатні Ви ЗУПИНИТИСЯ в ублюдочному намірі ВКРАСТИ останній ресурс Українців СвЗемлю ...МИРНИМ шляхом ... Будь - ласка... відповідь...
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