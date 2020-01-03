 Милованов о новогодней речи Зеленского: Если кому-то не нравится человек, в нем всегда видят больше негатива

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, впечатление от выступления Зеленского зависело от отношения конкретной личности к нему.
"Если нам нравится человек, то мы видим в том, что он делает сильное и хорошее. И не замечаем слабое и плохое. И наоборот, если нам человек безразличен или не нравится, то мы видим больше негатива и не замечаем что-то хорошее", - сказал Милованов.
Он привел ряд советов, "как правильно оценивать выступление" Зеленского. Так, надо поставить вопрос себе:
1. Что было в речи?
2. Что понравилось в речи? Что было сильнее и почему?
3. Что не понравилось? Что можно было сделать лучше?
4. Заключение. Ваша оценка в целом. Рекомендация, что делать.
"Интересно сравнить как ваша оценка речи президента изменится, если вы используете этот подход", - добавил Милованов.
Напомним, в новогоднем обращении президент Владимир Зеленский сделал упор на необходимость сохранять в 2020 году единство страны и заявил, что неважно, как называется улица, если она осветлена и заасфальтирована.
По мнению главы государства, украинцы представляют будущее одинаково.
"Это успешная и процветающая страна, где нет войны, страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен", - описал его Зеленский.
отрывок из упомянутой статьи Уласа Самчука, которая перекликается с новогодним спичем Зеленского:
"Поэтому - не все равно, кто как говорит, каким богам молится, какие книги читает. Не все равно, какими именами названы улицы наших городов, не все равно, доминирующим является для нас Шевченко или Пушкин. Не все равно, как это часто приходится слышать, кого мы учим в школе, не все равно, какое наше отношение к русской литературе. Нет! Это не все равно... А когда все равно, то это значит, что все равно для вас, кто мы сами! Это значит, что мы не народ, не какая-то общая историческая сборная сила, а невнятная толпа, серая масса, вечно униженная без всяких идеалов чернь".
https://www.dsnews.ua/society/novogodnee-obrashchenie-prezidenta-spichrayterov-zelenskogo-02012020192400
Поздравление Зеленского не совдеповский формат,креативное!!! и с настоящим,народным гимном Украины.
пОцякантропы спамить НЕ советую,прилетит бумерангом.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=w9ZzFvOnTBM&feature=emb_logo
«М'яко кажучи - обіс*али у зневажливому вигляді. Мабуть, декому треба ще раз зателефонувати Путіну», - написав екснардеп Борислав Береза.