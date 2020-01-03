 Наемники РФ вчера 4 раза обстреляли позиции ВСУ: потерь нет

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

Два обстрела украинских позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, и неподалеку от Николаевки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Два обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно рядом с н.п. Орехово - из подствольного гранатомета, и в районе н.п. Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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"С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по защитникам Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.