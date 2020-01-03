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Все про:расследование (2631) тендер (584) ГБР (828)

 ГБР заказало ПО за 5 млн фирме-фигуранту своего расследования, - СМИ

Предложение компании "Ай Ай Ти Трейдинг" было на 8 гривен выгоднее, чем у конкурентов. В 2018 году фирма, по данным ГБР, участвовала в схеме, которая нанесла госбюджету ущерб в 300 тысяч гривен.

Речь об этом идет в расследовании журналистов программы "Слідство.Інфо", информирует Цензор.НЕТ.

Так, ГБР намеревается купить программное обеспечение Microsoft Office у фирмы "Ай Ай Ти Трейдинг". Тендер, проводившийся посредством электронной системы ProZorro, был завершен 11 декабря 2019 года.

В аукционе принимали участие шесть фирм, предложение "Ай Ай Ти Трейдинг" было самым выгодным: 4 956 930 грн за 759 единиц лота. У ближайшего конкурента, фирмы "Спан", предложение оказалось дороже на 8 грн.

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Согласно информации из Единого государственного реестра судебных решений, "Ай Ай Ти Трейдинг" фигурирует в уголовном производстве, связанном с растратой бюджетных средств в особо крупных размерах во время госзакупок в 2018 году.

По данным следствия, представители фирмы в сговоре с должностными лицами Государственной службы специальной связи и защиты информации нанесли госбюджету Украины убытки на общую сумму почти 300 тыс. грн.

В октябре 2019 года Печерский райсуд Киева предоставил следователям ГБР доступ к документации "Ай Ай Ти Трейдинг".

Также недавно эта компания подписала договор с Управлением делами Верховной Рады. Им "Ай Ай Ти Трейдинг" за 2,6 млн гривен поставит более 450 пакетов программного обеспечения Microsoft Office для компьютеров.

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ГБР не впервые производит закупки у фигурантов собственных расследований, утверждают журналисты. В середине декабря Бюро закупило техники на 35 млн гривен у фигуранта расследований о хищении государственных средств. А до этого ГБР заключило договор на более чем 77 млн гривен с фирмой, которая ранее завышала цены на стройматериалы при ремонте больницы.

Источник: https://censor.net.ua/n3168217
 
   
 Топ комментарии
 
Предложение компании "Ай Ай Ти Трейдинг" было на 8 гривен выгоднее, чем у конкурентов.

...
Контрольний в моск ГБР заказало ПО за 5 млн фирме-фигуранту своего расследования, - СМИ - Цензор.НЕТ 3314
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Стандартная процедура вывода наших с Вами денег новой, молодой ЗЕкомандой.
Вы всех сделали разом! Гордитесь, дебилы)
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На старі схеми сіла молода Зе-команда.
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Стандартная процедура вывода наших с Вами денег новой, молодой ЗЕкомандой.
Вы всех сделали разом! Гордитесь, дебилы)
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КАКАЯ РАЗНИЦА?
Это теперь тренд года.. или оставшейся жизни? нашей? страны? или нашей страны?(((((((
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Какая разница кто спи*дит наши деньги ?
При всем богатстве выбора, другой альтернативы нет!
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Предложение компании "Ай Ай Ти Трейдинг" было на 8 гривен выгоднее, чем у конкурентов.

...
Контрольний в моск ГБР заказало ПО за 5 млн фирме-фигуранту своего расследования, - СМИ - Цензор.НЕТ 3314
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зате через позорро, все законно як книжка пише
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Очень даже и понятно. Умные слуги наезжают на фирму под следствием и предлагают сделку. от которой нельзя отказаться. Все на поверхности. Бери зебила и в кутузку. Но нет. Да и какая разница. хто у вас, типиллов, будет деньги тырить?
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А ще у Порошенка їм треба купити цукерок, бо альтернативи нема😃
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Т.е., расследование - фейк, для прикрытия своей дупы. Это называется - красть по-новому. Рука руку моет.
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А Труба то совсем прогнила...и как быстро! Вспомнился старый анекдот: в здании ЦК КПСС прорвало трубу, вызыали сантехника, он возится, никак не может закончить. Брежнев к нему - ну, что, когда трубу гнилую заменишь? Ответ: да какая нафиг труба, у вас тут, в ЦК, вся чистема сгнила.
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Афігєть!!!! Тільки одна кантора закупає МС Офіс на п'ять лімонів, в той час коли Лібре Офіс мона користуватись безкоштовно!!! Коли бідна ница Україна почне користуватись програмним забезпеченням з вільним ліцензуванням???
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Чому за народні гроші купують те, шо мона законно взяти так??? ЦЕ ГРАБУНОК БЮДЖЕТУ!!!
Переходимо на Лінукс - ми не повинні годувати мультимільярдера Біла Гейтса
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голодні українці не зобов'язані годувати паразитів
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6530 грн. за Майкрософт Офис - какие-то дикие цены...
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