 ГБР заказало ПО за 5 млн фирме-фигуранту своего расследования, - СМИ

Речь об этом идет в расследовании журналистов программы "Слідство.Інфо", информирует Цензор.НЕТ.
Так, ГБР намеревается купить программное обеспечение Microsoft Office у фирмы "Ай Ай Ти Трейдинг". Тендер, проводившийся посредством электронной системы ProZorro, был завершен 11 декабря 2019 года.
В аукционе принимали участие шесть фирм, предложение "Ай Ай Ти Трейдинг" было самым выгодным: 4 956 930 грн за 759 единиц лота. У ближайшего конкурента, фирмы "Спан", предложение оказалось дороже на 8 грн.
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Согласно информации из Единого государственного реестра судебных решений, "Ай Ай Ти Трейдинг" фигурирует в уголовном производстве, связанном с растратой бюджетных средств в особо крупных размерах во время госзакупок в 2018 году.
По данным следствия, представители фирмы в сговоре с должностными лицами Государственной службы специальной связи и защиты информации нанесли госбюджету Украины убытки на общую сумму почти 300 тыс. грн.
В октябре 2019 года Печерский райсуд Киева предоставил следователям ГБР доступ к документации "Ай Ай Ти Трейдинг".
Также недавно эта компания подписала договор с Управлением делами Верховной Рады. Им "Ай Ай Ти Трейдинг" за 2,6 млн гривен поставит более 450 пакетов программного обеспечения Microsoft Office для компьютеров.
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ГБР не впервые производит закупки у фигурантов собственных расследований, утверждают журналисты. В середине декабря Бюро закупило техники на 35 млн гривен у фигуранта расследований о хищении государственных средств. А до этого ГБР заключило договор на более чем 77 млн гривен с фирмой, которая ранее завышала цены на стройматериалы при ремонте больницы.
Вы всех сделали разом! Гордитесь, дебилы)
Это теперь тренд года.. или оставшейся жизни? нашей? страны? или нашей страны?(((((((
При всем богатстве выбора, другой альтернативы нет!
...
Контрольний в моск
Переходимо на Лінукс - ми не повинні годувати мультимільярдера Біла Гейтса