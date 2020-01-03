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 Задержка военной помощи США: Трамп все решил сам, Пентагон пытался сопротивляться, - СМИ

Переписка чиновников Пентагона свидетельствует, что они были обеспокоены правовыми основаниями задержки выделения средств Киеву.

Речь об этом идет в материале "Голоса Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты проанализировали переписку между чиновниками Пентагона и Офиса управления и бюджета Белого дома, которая длилась с июня до начала октября. Доступ к ней получила общественная организация "Справедливая безопасность".

В организации убеждены - переписка свидетельствует о беспокойстве служащих Пентагона правовыми основаниями задержки, потому что закон требует тратить деньги согласно тому, как это было предусмотрено Конгрессом.

Из обмена сообщениями следует, что решение задержать средства шло лично от президента Дональда Трампа. Руководители Пентагона, Совета по нацбезопасности и Госдепа пытались его убедить разрешить использовать деньги, которые Конгресс выделил Украине.

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Еще 19 июня, после того, как газета Washington Examiner опубликовала статью о том, что Пентагон направляет в Украину военной помощи на 250 миллионов, президент Трамп заинтересовался этим вопросом и запросил у Пентагона детали.

Лора Купер, топ-чиновница Министерства обороны США, которая непосредственно занимается вопросами военной помощи Украине, рассказала в Конгрессе, что президент хотел знать, будут ли американские компании предоставлять Украине что-то из этого оборудования, как помогают другие страны, а также – откуда идут американские деньги.

В Пентагоне подготовили ответ, в котором говорится, что подавляющее количество компаний, которые будут предоставлять военное оборудование, - американские, а также отмечается, что Великобритания, Канада, Литва и Польша оказывали Украине военное оборудование и проводили военные учения, и что ЕС предоставляет Украине значительную экономическую поддержку.

Утверждается, что через несколько часов после разговора президента Трампа с Зеленским 25 июля Майкл Даффи, содиректор Программы по национальной безопасности Офиса управления и бюджета прислал электронное сообщение высокопоставленным чиновникам Пентагона, в котором посоветовал приостановить оказание любой военной помощи Украине в связи с планом Администрации провести ее проверку.

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В письме говорилось также, что Пентагон должен планировать и быть готовым оказывать помощь, как только это станет возможным, и содержался совет держать эту информацию в узком кругу лиц. Перед тем Пентагон сообщил, что только 7 миллионов было законтрактовано.

В тот же день, 25 июля, Марк Сэнди, заместитель директора по программам национальной безопасности Офиса управления и бюджета, добавил примечание к бюджетному документу, которой предусмотрел задержку предоставления денег до 5 августа.

На следующий день Джон Руд, глава политического департамента Пентагона, послал своему боссу электронное письмо, в котором изложил выводы встречи высокопоставленных чиновников США, которые занимаются украинскими вопросами. Все они выразили единодушную поддержку возобновлению финансирования, а Лора Купер, согласно ее показаниям, выразила беспокойство относительно возможности потратить все предусмотренные деньги до конца бюджетного года, 30 августа.

В письме четко указывается, что распоряжение заморозить помощь идет от президента.

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Шестого августа Офис управления и бюджета, второй раз включил примечание к бюджетный документ, который замораживал выделение денег. Если в первый раз Пентагон четко заявил, что задержка не помешает им распорядиться средствами вовремя, в этот раз они сделали это с замечаниями.

Третье примечание вводило паузу в оказании помощи с 20 до 26 августа. 27 августа паузу продолжили.

В Пентагоне подготовили официальное письмо Офису управления и бюджета, в котором говорится, что заморозка использования средств после 19 августа Пентагона подрывает возможность выполнить программу помощи Украине.

В переписке также приводится имейл от одной из американских компаний-подрядчиков, которая рассчитывает на "украинские деньги". В ней узнали о задержке денег и хотят знать, что происходит.

Согласно внутренней переписке Пентагона, там были озабочены тем, достаточно ли задокументированы их предостережения, что пауза на работу со средствами может помешать им выполнить программу помощи Украине и не переведут потом на них "стрелки". В конце концов, так и произошло.

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Впрочем, 11 сентября Майкл Даффи сообщил, что средства можно тратить. Причину снятия заморозки, по просьбе чиновников Пентагона, он объяснить не смог.

До конца бюджетного года в США, 1 октября, Пентагон смог предоставить Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных американским Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019-ый год.

Остальная часть суммы была передана в течение следующих нескольких недель, благодаря внесению дополнительного положения в бюджетную резолюцию.

Напомним, Конгресс США выделил 250 миллионов долларов Министерству обороны для инициативы по поддержке безопасности Украины. Но согласно сообщениям, президент Трамп попросил Мика Малвани, в настоящее время исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома, приостановить помощь Украине в июле 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3168216
 
 
 Топ комментарии
 
Що характерно, при Пороху з ґамериканцями були дружба-жвачка-джавеліни.
Прийшла Моніка - і почало-о-о-ося...
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Це ж яким ворогом України треба бути нашому кловану, щоб після телефонної розмови Донні пішов проти Конгресу та призупинив нам допомогу.
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Какая ирония, - один путинский холуй, сам того не желая, убивает карьеру другого путинского холуя.. путин всех переиграл=)))
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Если зеленый дурак завалит рыжего путинского холуя, - это будет просто прекрасно! Это будет лучшее, что может сделать малограмотный, косноязычный, коррумпированный, управляемый олигархом идиот!
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мы подозреваем что ты коми или хакасс. И обвиняем тебя в мордвизме - удмуртизме.
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Да кышнет госдеп чубатого. Бидон придет и быстро порядок наведет.
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Какая ирония, - один путинский холуй, сам того не желая, убивает карьеру другого путинского холуя.. путин всех переиграл=)))
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Ничего, на параде победы в Москве 9 мая путин обоих помирит...
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Це ж яким ворогом України треба бути нашому кловану, щоб після телефонної розмови Донні пішов проти Конгресу та призупинив нам допомогу.
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Що характерно, при Пороху з ґамериканцями були дружба-жвачка-джавеліни.
Прийшла Моніка - і почало-о-о-ося...
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Рыжий потребовал компромат на Байдена. Моника отпетлял, вроде бы согласившись, но конкетного "да" не сказал. Рыжий тормознул деньги, шоб показать, шо он может обеспечить Монике крупные неприятности в случае отказа от копания компры. Но тут начал набирать силу скандал, и неприятности возникли у обоих клоунов, а Украина таки получила деньги.
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Звичайно, бо Америка - це не є Трамп, як на расєі ху#ло. Уявляю, як Донні йому заздрить. Мати таку вєртікаль власті - це ж мрія адійота-диктатора.
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Ну так. Полномочия у Президента США действительно большие, но могут быть здорово ограничены Конгрессом. Ну, и прессу нельзя скидывать со счетов, поэтому Рыжий ее так ненавидит.
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Чого варті новорічні заклики Трампа на підтримку України після цієї новини? Просто струс повітря.
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были обеспокоены правовыми основаниями задержки выделения средств - це зачот Задержка военной помощи США: Трамп все решил сам, Пентагон пытался сопротивляться, - СМИ - Цензор.НЕТ 1348
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Пропетляет , и ещё станет на второй срок . У него хороший рейтинг внутри страны , так что республиканцев он вполне устраивает
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Сколько уже можно говно в ступе толочь? Ну прессовал клоуна в своих политических интересах. А вы бы на его месте поступали иначе? Все равно импичмента не будет а Байден срань коррумпированная точно так же чморил Украину Шокиным и своим вонючим миллиардом...

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