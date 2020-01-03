EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 За рубежом
  266  10
Все про:Эстония (652) Совбез ООН (736)

 Эстония будет держать украинский вопрос в повестке дня Совбеза ООН

Эстония, с 1 января представляющая Восточную Европу в Совете безопасности ООН, гарантирует, что вопрос Украины все время будет стоять на повестке дня Совбеза.

Об этом сказал в комментарии "Укринформу" постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос оккупации Украины, в частности Крыма, сегодня самый важный, и мы постараемся постоянно держать его на повестке дня. Это самый больной вопрос", - отметил он.

Отвечая на вопрос о конфликтах в Восточной Европе, которыми будет заниматься Совет безопасности ООН, он сказал, что к ним также относятся ситуации в Приднестровье и в Грузии.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Чушь", - экс-глава МИД Швеции Бильдт в ответ на заявление Москвы о "воссоединении Крыма с Россией"

"Мы также (будем держать на повестке дня. – Ред.) другие потенциальные конфликты - если вы посмотрите на Приднестровье или на оккупацию части Грузии. Но украинский вопрос наиболее острый в данный момент", - отметил Юргенсон.

1 января в состав Совета безопасности ООН вошли новые непостоянные члены: Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Вьетнам и Эстония, которая будет представлять регион Восточной Европы. До сих пор эту роль выполняла Польша, а еще раньше, в 2016-2017 годах - Украина.

Также на Цензор.НЕТ: Россия организовала в ООН сеть агентов ФСБ, - Ельченко

Источник: https://censor.net.ua/n3168215
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
О... Ещё одна чумовая новость. Бомба просто. Спасибо большое.
 показать весь комментарий
 
 
Естонія це буде робити, а от інших країнам це не буде цікаво. Ще є росія, яка там має право вето та країни, які повинні виконувати 4 пункт Будапештського меморандуму...
 показать весь комментарий
 
 
А де про зе дєбілов???? Каментатари, ви шо спать полягали???
 показать весь комментарий
 
 
Ех, Прісамара городок, бєспокойная я🧐
 показать весь комментарий
 
 
Дякуємо, але параша клала велике вето на всі повєсткі Організіціі Обдурених Націй,
 показать весь комментарий
 
 
Тем самым РФ подтверждает, что она - это глобальный злодей!
 показать весь комментарий
 
Спс Эстония! Вам в хорошую карму зачтется!
 показать весь комментарий
 
Вэликий страна Эстония всэх нагнет и Крым вэрнет
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх