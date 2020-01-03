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 "Чушь", - экс-глава МИД Швеции Бильдт в ответ на заявление Москвы о "воссоединении Крыма с Россией"

Бывший глава Министерства иностранных дел Швеции Карл Бильдт назвал "чушью" заявление Москвы о "воссоединении Крыма с Россией после переворота в Киеве".

Свой комментарий он разместил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Чушь. В Киеве, конечно, не было никакого вооруженного переворота – только крах провалившегося и заведомо коррумпированного президента. А сам Путин говорил о том, как он послал свои войска, чтобы захватить Крым. Это было явно вопиющее нарушение международного права", – отметил Бильдт.

Так он прокомментировал заявление МИД России о том, что оккупация Крыма была "провозглашением независимости Крыма и его объединением с Россией", что якобы "стало законным осуществлением права народа Крыма на самоопределение после вооруженного переворота в Украине с иностранной поддержкой".

Читайте на Цензор.НЕТ: Хочу внести вклад в дело деоккупации Крыма, - высланный оккупантами блогер Гайворонский уже в Киеве

Источник: https://censor.net.ua/n3168214
 
   
 Топ комментарии
 
"Народ Крыма самоопределился".... ещё "самоопределились" "народы" Луганска и Донецка. Интересно, почему "луганский народ" "самоопределился" отдельно от "донецкого народа", по каким признакам отличаются эти гордые "народы" и зачем им граница между собой... Как всё сложно в кацапском мозгу...
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Ну недавно некий певец ртом Винник что-то такое и проблеял...думаю,выразил мнение большинства всей этой попсовой братии,которая недавно вся резко позеленела...
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если нет разницы как называть улицу то разве есть разница чей крым...
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если нет разницы как называть улицу то разве есть разница чей крым...
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Ну недавно некий певец ртом Винник что-то такое и проблеял...думаю,выразил мнение большинства всей этой попсовой братии,которая недавно вся резко позеленела...
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Тут еще надо добавить что коррумпированный президент с иностранной поддержкой был.
По простому _ кремлевская марионетка.
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***** как узнает про такие его речи, то точно скажет, шо он ещё хуже чем бывший польский посол в гитлеровской германии. русофобию панимаш ли вот эту вот разводит ))
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Агась, ви ще попросітє підняти їм повіки!)))
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Єму ,навєрное ,*уйло нє отстєгнуло за правєльний отвєд)))
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Да задолбала болтовня. Дайте реальные события! Во всём мире подводят итоги, делают прогнозы. Здесь экс-министры нам открывают глаза, что 2х2=4.
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Товаріщ Алексєй Ткачєнко. Создайтє свой сайт і публікуйтє там, шо хочете! Та хоч совокуплєнія пуйла з кімірсеном. Або навідь із самим трампом. І закройтє ету тєму, плиз. Нє, ну рєально вже ця лахта задовбала!
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Почему-то бывшие сразу становятся такими правильными. Хотя, Шредер и в бывших не поменялся.
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"Народ Крыма самоопределился".... ещё "самоопределились" "народы" Луганска и Донецка. Интересно, почему "луганский народ" "самоопределился" отдельно от "донецкого народа", по каким признакам отличаются эти гордые "народы" и зачем им граница между собой... Как всё сложно в кацапском мозгу...
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Дійсно, що слова про "народ Криму" є юридичним нонсенсом. Бо, якщо існує "народ Криму", то чому він не зафіксований в Конституції росії?
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Там, у тих, тіпо республіках , мабудь борщ якось неоднаково готують? Може десь буряка більше кладуть? Боже, які дебіли! Як можна кликати диявола в свою хату?!
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Я навіть не знаю як краще, без матюків, по дипломатичному сказати.
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Екс-глава МЗС Швеції Більдт спростовує касапську брехню...
А бубочка і пристайка - а ні звуку. Видать, не хочуть ***** сердити...
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Благодаря трезвым людям в ЕС и США, Украина все ещё имеет поддержку, вопреки неким внутренним крысам.
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Политика Зе это лгать и лицемерить, лицемерить и лгать. При этом будет деребанит Украину , но для быдла 73 % это будет Божа роса .
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Виталий Портников
14 ч. ·

Зеленскому очень хотелось позвонить Путину на Новый год по одной простой причине: это был звонок "настоящему" президенту от человека, который себя настоящим президентом вряд ли считает. И вовсе не потому, что в его восприятии этому мешает долгая карьера телевизионного комика. Зеленский - и судя по его новогоднему обращению, в котором была сделана очередная попытка нивелирования украинских государственных ценностей, и судя по его собственным интервью и по интервью его отца, которые точно передают атмосферу, в которой воспитывался будущий украинский президент, - вряд ли считает настоящим государством Украину. А разве может быть у ненастоящего государства настоящий президент? Да никогда в жизни!
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Більдт більше українець, аніж більшість можновладців в Україні.
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Чушь не чушь но дурчинов и Ко благополучно посчитали выручку от продажи крыма
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Ну, добре, що європейські політики інколи нагадують світовій спільноті - ху із містер хутін. Бо останнім часом складається враження, що Європа дійсно хоче, щоб вони «павтарілі». Так міжнародне право ще ніхто не порушував, як зробила це раська федераська.
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Вместо озабоченности дали бы Украине в 2014 военную помощь на покупку шведских самоходных гаубичных систем "Арчер".
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Чушь не чушь но Крым отжали и по факту он российский и ничего украинского там уже не осталось кроме удерживаемых в СИЗО отчаянных борцов. И противодействие этому в лице США и ЕС - мышиный писк...
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