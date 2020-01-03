 В центре Киева провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета с участием подозреваемой Кузьменко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

О проведении эксперимента Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське телебачення", ведущее прямую трансляцию с места событий.

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета детский кардиохирург Юлия Кузьменко в ходе эксперимента прошла тем же путем, которым, согласно записям с камер наблюдения, прошли вероятные исполнители убийства Шеремета.

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При этом в руках она держала пакет, похожий на пакет с записей камер видеонаблюдения. А одета была в "олимпийку", как женщина с видео. Из-за того, что на улице при этом было около ноля, Кузьменко мерзла в "олимпийке". Ее адвокат Влад Добош отметил, что из-за этого походка подозреваемой во время эксперимента может отличаться от ее обычной походки.







Фото "Радіо Свобода".

Вместе с Юлией Кузьменко в эксперименте должен был принять второй подозреваемый, музыкант Андрей Антоненко. Но его адвокаты не успели прибыть на месте события, и Антоненко отказался принимать участие в эксперименте.

Адвокат Маси Найем написал на своей странице в Facebook, что Антоненко пытались привлечь к участию в эксперименте незаконно.

"Прямо сейчас, с нарушением норм УПК, пытаются провести следственный эксперимент с Андреем Антоненко", - отметил Маси Найем.

Он пояснил, что адвокаты Антоненко уже несколько недель не могут добиться от следователей ознакомления с материалами дела.

"Уже завтра будет решение суда, которым судья обязывает следователей ознакомить адвокатов с материалами дела. Но следователи хотят провести следственные эксперимент именно сегодня, предупредив адвокатов за час до следственного действия. Поэтому они вызвали адвоката с БПД. При том, что у Андрея как минимум три адвоката", - пояснил Найем.

Ранее защитник Кузьменко Влад Добош заявил, что следственный эксперимент с участием его клиентки силовики также собираются провести незаконно. По словам Добоша, ему также не дали ознакомиться с материалами дела.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.