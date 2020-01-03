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Все про:Найем Маси (73) Антоненко Андрей (52) Кузьменко Юлия (42)

 В центре Киева провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета с участием подозреваемой Кузьменко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В эксперименте должен был принять участие и подозреваемый музыкант Андрей Антоненко, но он отказался от участия в эксперименте, так как его адвокаты не смогли прибыть на место проведения эксперимента.

О проведении эксперимента Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське телебачення", ведущее прямую трансляцию с места событий.

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета детский кардиохирург Юлия Кузьменко в ходе эксперимента прошла тем же путем, которым, согласно записям с камер наблюдения, прошли вероятные исполнители убийства Шеремета.

Читайте на Цензор.НЕТ: Следователи с нарушениями собираются провести эксперимент в деле об убийстве Шеремета, - адвокат подозреваемой Кузьменко. ВИДЕО

При этом в руках она держала пакет, похожий на пакет с записей камер видеонаблюдения. А одета была в "олимпийку", как женщина с видео. Из-за того, что на улице при этом было около ноля, Кузьменко мерзла в "олимпийке". Ее адвокат Влад Добош отметил, что из-за этого походка подозреваемой во время эксперимента может отличаться от ее обычной походки.

В центре Киева провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета с участием подозреваемой Кузьменко 01
В центре Киева провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета с участием подозреваемой Кузьменко 02
В центре Киева провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета с участием подозреваемой Кузьменко 03

Фото "Радіо Свобода".

Вместе с Юлией Кузьменко в эксперименте должен был принять второй подозреваемый, музыкант Андрей Антоненко. Но его адвокаты не успели прибыть на месте события, и Антоненко отказался принимать участие в эксперименте.

Адвокат Маси Найем написал на своей странице в Facebook, что Антоненко пытались привлечь к участию в эксперименте незаконно.

"Прямо сейчас, с нарушением норм УПК, пытаются провести следственный эксперимент с Андреем Антоненко", - отметил Маси Найем.

Он пояснил, что адвокаты Антоненко уже несколько недель не могут добиться от следователей ознакомления с материалами дела.

"Уже завтра будет решение суда, которым судья обязывает следователей ознакомить адвокатов с материалами дела. Но следователи хотят провести следственные эксперимент именно сегодня, предупредив адвокатов за час до следственного действия. Поэтому они вызвали адвоката с БПД. При том, что у Андрея как минимум три адвоката", - пояснил Найем.

В центре Киева провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета с участием подозреваемой Кузьменко 04

Ранее защитник Кузьменко Влад Добош заявил, что следственный эксперимент с участием его клиентки силовики также собираются провести незаконно. По словам Добоша, ему также не дали ознакомиться с материалами дела.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Также на Цензор.НЕТ: Эксперты в деле Шеремета ссылаются на принцип неопределенности Гейзенберга из квантовой механики, - экс-член ОСД Маслов. ДОКУМЕНТ

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3168212
 
 
 Топ комментарии
 
Это не его овцы. Это овцы Януковича, которые на целых 5 лет остались без хозяина.
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яка різниця лєнка чи бахдан, аби секс
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Правильно, а Антоненку еще и добавить пару годков за отказ от следственного эксперимента! В центре Киева проводят следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета с участием подозреваемой Кузьменко - Цензор.НЕТ 786
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)))))))) ты дура, что несешь из под стола кухонного! петушка! хоть раз была у следователя, в милиции, прокуратуры, НМ, в суде, на допросе, на очной ставке, на следственном эксперименте? потухни гнида!
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Истерика алкоголика-порохобота мне нравится! Хорошо воздух сотрясает! В центре Киева провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета с участием подозреваемой Кузьменко - Цензор.НЕТ 7930
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дурка. тут не истерика, тут вопрос, повторяю --- хоть раз была у следователя, в милиции, прокуратуры, НМ, в суде, на допросе, на очной ставке, на следственном эксперименте? тебя сявки малолетние отвафлят еще на входе.
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Для тех, кто в танке! У подследственного на следственном эксперименте есть возможность доказать свою невиновность - это и походка, силуэт, жесты и еще сотни признаков, по которым эксперты будут сравнивать и анализировать материал! Отказ же свидетельствует только об одном и ты это прекрасно понимаешь! И все здесь прекрасно понимают, но не говорят!
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"есть возможность доказать" ...только в присутствии адвоката....
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Адвоката Кузьменко не достаточно? Или они проходят по разным делам?
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этот ПЗДЦ! какой НАХ подследственный??? ты реальная дура! кто это, что это ???? тебе 2 раза задают вопрос, ты не понимаешь, не можешь ответить! желаю, тупая овца, хоть раз в жизни быть "подследственным", припомнишь, научишься мУмУ разуму. "есть возможность доказать свою невиновность")))) доказать!!! --это ваще с какой планеты ??? "отказ же свидетельствует только об одном"- идиот!!! ты не обязан доказывать свою невиновность! понятно, дура? презумпция невиновности, слышало? лицо считается невиновным пока вина не будет до-ка-за-на. Сунь свинячее рыло в т.н. "дело Симпсона"1994, это бестселлер, все понимают кто убил, но доказать не могут.
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главное заказчик.а с 1 января заказчик стал вообще нихто.
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Серйозно? Дід Мороз замовив Шеремета? В центре Киева проводят следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета с участием подозреваемой Кузьменко - Цензор.НЕТ 3428
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Згадалось:
Дитячий атеїзм - це діти, які не вірять в Діда Мороза.
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Протестую, Дед Мороз действовал не один.
Судя по записи видеокамер, ему помогала Снегурочка с характерной походкой.
Убили они белоруса Шеремета, чтобы доказать свое арийское расовое превосходство перед Санта Клаусом, и которого вообще нет Снегурочки, а только олень Рудольф.
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был, стал, может быть будет.....)))) а ты был, есть и будешь никто, и звать тебя никак, ты чернь, быдло зубожилое.
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на себя в зеркало глянь,алень
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Это не его овцы. Это овцы Януковича, которые на целых 5 лет остались без хозяина.
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парашенка:-Да,новый директор ГБР это не Труба.Это труба мне.
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яка різниця лєнка чи бахдан, аби секс
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В центре Киева проводят следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета с участием подозреваемой Кузьменко - Цензор.НЕТ 2001

Це - прогрес і так.
Бо могло знову про =бренд= ляпнути чи повій-порноактрис ... з нього станеться ...
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Текст Зеленського у якості привітання абсолютно не підходить. Він принижує українців і знецінює усіх, хто боронить або загинув за Україну. Це образа для нас. Це - головне. А ви дістали своїми фемінітивами. Це якесь безглуздя. Я їх не використовую, бо вони обтяжують текст і звучать настільки не милозвучно, не природно, що тільки псують промову.
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референдум по земле пощитают как результат "какая разница"
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Хитросделанный пуштун и тут уделал всех. Как много пены и мусора всплыло во время и после "Революции Достоинства"! Еще одна такая Революция и в стране не хватит должностей для всякого биомусора, поднявшего на волне ура-патриотизма.
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А че ночью. Насколько я помню ,ночью просыпается мафия!
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Ночью убийц зафиксировали камеры наружного наблюдения...
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Антоненко спалился! Оказывается, он без трех адвокатов боится ночью по улице пройтись! Хоть бы не позорился!
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Ага. А июль на дворе или январь... при летней одежде - ну, то такое - " какая разница"
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Даже Вы поняли, что обвинение рассыпается.
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Наверно на футболках было написано: убийцы.)
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Боятся, ЗЕбобики, наверное, что днем им просто морды лица набьют.
Ховаются, как тати в ночи.
Боятся собственного народа.
Временщики.
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а шрёдингера позвали? ну шо ж они так((.
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"Эрвин Шрёдингер ходил по комнате в поисках нагадившего котёнка, а тот сидел в коробке ни жив ни мёртв" (с)
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Кузьменко это та которая хотела градами по Киеву?
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Отлично! Петики так все и делают!
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Поездь в пригородной маршрутке, даю гарантию - найдешь минимум десяток "хотельщиков"...
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а потом наволонтерить еще 6 элитных квартир в киеве
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Поцікався скільки квартир у лікаря О. Богомолець.
А ця жінка, унікальний дитячий кардіохірург.
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Почему уникальная? В чкм гениальность?
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Ну, ето, как тєбє, випіть из горла 3 по 0,5 за 1 мінуту.
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Ну вот когда у тебя папа будет владеть фирмой по продаже газа, то и у тебя будет 6 квартир, а пока - завидуй молча
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уже дана конанда от зеленых чмырей.сажать!
срочно давайте эспертизы!это такой лооол!
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У вови молі і у вови зєбіла одні й тіж сами режисери. При зєбілі Україна швидкими темпами перетворюється на рашку.
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Следственный эксперимент проводится когда человек сознался и порказывает как он это делал. А так это -пройдись туда, поверни туда а потом будут орать что вот она показала как сделала?
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Щось схоже на ситуацію:

Міліціонєр: «Водітєль, дихнітє в трубку . Хм. Нічєго? Нє работаєт? Странно, а у мєня, работаєт.»
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За допомогою цього слідчого експерименту хочуть навчити Кузьменко діям, які повинні співпадати із її справою?
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А чого не на Різдво, що б ніхто не подивився? Такі термінові слічі дії? Так видайте по браслету, як ригам.
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Ночью проводят следственный эксперимент, я так понял это новая методика,ночью виднее В центре Киева проводят следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета с участием подозреваемой Кузьменко - Цензор.НЕТ 7650
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Ничего не накопали,одни мультфильмы и лепят с говна пулю. Зелёная плесень расползается по Украине В центре Киева проводят следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета с участием подозреваемой Кузьменко - Цензор.НЕТ 7380
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Махаурі - мутний типок, хоча тоді верещали і робили з нього "борця". Як і з Тумгоєва.
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Полёт шизофренической фантазии. Ты забыл ещё величие арийской расы сюда приплести.
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фсб ніколи правди не скаже. А цей пітерский бандит Артур Денисултанов-Курмакаєв "Динго" явно конторський. Так що йому повірити - самому облажатись.
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Десь заплакав Гейзенберг, бо про нього забули і не запросили до слідчого експерименту😭
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так гейзенберг зхдох це є хімік з ''во все тяжкие''
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Хімік теж - фсьо. Обов'язково подивіться «El Camino: Во все тяжкие» (2019)
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Будуть порівнювати ходу? А які в них ще є докази, окрім цих?
Адійоти, глядь!
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"Жаль", следов не осталось.
Тогда можно было бы заставить пройти след-в-след.
Теперь придется "химичить" в фотошоте, видео-редакторе, приравнивая походку к знаменитой видео-записи, а это долго и морока
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БЫл барыга, пришёл клоун. Под суд обоих. Один крал, другой продаёт. Разницы нет.
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Був Президент. А такі як ти привели клоуна.
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что украл? сколько, где, когда ??? срочно пиши, выезжаем на экспроприацию экспроприаторов.
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Я який це має стосунок до слідчого експерименту?
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Ну дык и хорошо. Легче будет в ЕСПЧ выиграть, раз у нас с правосудием совсем никак...
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Да, Шеремет здорово подгадил активистам.
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А вам підгадив автор "Незнайкі на лунє" 🐸
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«..:актівістам»?)) во кацап загнув! Where are you from?
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Що це за «слідчий експеримент» коли підозрювані не признають вини?!?!
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Не треба було погоджуватись на цей цирк, на Гейзенберга посилати!
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Товстопикий свин Онотоля Геращенко волав в 2016 р., що за замахом на нього і вбивством Шеремета стоять кацапські спецслужби, а в 2019 р. це опудало разом зі своїм хазяїном говорять, що винні волонтери. І за три роки, я так розумію, мусора Авакова не спромоглись провести слідчі експерименти... Далі не буду продовжувати, бо перейду на матюки.
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Видать, из как бы доказательств есть одни видеозаписи камер наблюдения с размытым изображением. Ото и все.
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а причём тут маси он ведь отказался защищать или уже пуштунен передумать успель В центре Киева провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета с участием подозреваемой Кузьменко - Цензор.НЕТ 5010
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"Он пояснил, что адвокаты Антоненко уже несколько недель не могут добиться от следователей ознакомления с материалами дела"
Источник: https://censor.net.ua/n3168212

О, как "провосудие" то в Украины работает, "фурычит", можно сказать, на всех парах.
Нет материалов следствия для адвокатов?
Обратитесь запоребрик, "следаки", так помогут составить.
"Филькина грамота " называется.
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