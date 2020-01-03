 В центре Киева провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета с участием подозреваемой Кузьменко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

О проведении эксперимента Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське телебачення", ведущее прямую трансляцию с места событий.
Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета детский кардиохирург Юлия Кузьменко в ходе эксперимента прошла тем же путем, которым, согласно записям с камер наблюдения, прошли вероятные исполнители убийства Шеремета.
Читайте на Цензор.НЕТ: Следователи с нарушениями собираются провести эксперимент в деле об убийстве Шеремета, - адвокат подозреваемой Кузьменко. ВИДЕО
При этом в руках она держала пакет, похожий на пакет с записей камер видеонаблюдения. А одета была в "олимпийку", как женщина с видео. Из-за того, что на улице при этом было около ноля, Кузьменко мерзла в "олимпийке". Ее адвокат Влад Добош отметил, что из-за этого походка подозреваемой во время эксперимента может отличаться от ее обычной походки.
Фото "Радіо Свобода".
Вместе с Юлией Кузьменко в эксперименте должен был принять второй подозреваемый, музыкант Андрей Антоненко. Но его адвокаты не успели прибыть на месте события, и Антоненко отказался принимать участие в эксперименте.
Адвокат Маси Найем написал на своей странице в Facebook, что Антоненко пытались привлечь к участию в эксперименте незаконно.
"Прямо сейчас, с нарушением норм УПК, пытаются провести следственный эксперимент с Андреем Антоненко", - отметил Маси Найем.
Он пояснил, что адвокаты Антоненко уже несколько недель не могут добиться от следователей ознакомления с материалами дела.
"Уже завтра будет решение суда, которым судья обязывает следователей ознакомить адвокатов с материалами дела. Но следователи хотят провести следственные эксперимент именно сегодня, предупредив адвокатов за час до следственного действия. Поэтому они вызвали адвоката с БПД. При том, что у Андрея как минимум три адвоката", - пояснил Найем.
Ранее защитник Кузьменко Влад Добош заявил, что следственный эксперимент с участием его клиентки силовики также собираются провести незаконно. По словам Добоша, ему также не дали ознакомиться с материалами дела.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Также на Цензор.НЕТ: Эксперты в деле Шеремета ссылаются на принцип неопределенности Гейзенберга из квантовой механики, - экс-член ОСД Маслов. ДОКУМЕНТ
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Дитячий атеїзм - це діти, які не вірять в Діда Мороза.
Судя по записи видеокамер, ему помогала Снегурочка с характерной походкой.
Убили они белоруса Шеремета, чтобы доказать свое арийское расовое превосходство перед Санта Клаусом, и которого вообще нет Снегурочки, а только олень Рудольф.
Це - прогрес і так.
Бо могло знову про =бренд= ляпнути чи повій-порноактрис ... з нього станеться ...
Ховаются, как тати в ночи.
Боятся собственного народа.
Временщики.
А ця жінка, унікальний дитячий кардіохірург.
срочно давайте эспертизы!это такой лооол!
Міліціонєр: «Водітєль, дихнітє в трубку . Хм. Нічєго? Нє работаєт? Странно, а у мєня, работаєт.»
Адійоти, глядь!
Тогда можно было бы заставить пройти след-в-след.
Теперь придется "химичить" в фотошоте, видео-редакторе, приравнивая походку к знаменитой видео-записи, а это долго и морока
https://matrix-info.com/2019/12/19/spravzhnij-ubyvtsya-sheremeta/
Источник: https://censor.net.ua/n3168212
О, как "провосудие" то в Украины работает, "фурычит", можно сказать, на всех парах.
Нет материалов следствия для адвокатов?
Обратитесь запоребрик, "следаки", так помогут составить.
"Филькина грамота " называется.