 Венедиктова сделала вывод о том, что ГБР не справилось с задачами, без аудита, - Труба

Об этом Роман Труба написал в своем канале в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Подобный вывод сделан новой руководительницей на основании нескольких дней пребывания на рабочем месте, без всякого аудита или хотя бы поданных отчетов руководителей структурных подразделений", - заявил Труба.

По его данным, в эти дни происходит распределение работников по принципу "свой" и "чужой". При этом чужих "увольняют под конвоем", утверждает Труба.

Бывший директор Бюро обвиняет ее новую руководительницу Венедиктову в стремлении доказать свою значимость ценой ГБР.

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"Для этого можно пренебрегать репутацией органа, репутацией руководителей управлений и работой сотрудников. В конце концов, нельзя пренебрегать репутацией государства, в котором меньше, чем за год, заработал новый правоохранительный орган", - считает он.

"Всем работникам ГБР желаю выдержки: вы делаете историю, а сложности в ней всегда бывают", - подытожил Труба.

Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющим его обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

1 января пресс-служба Бюро опубликовала заявление о том, что по итогам 2019 года структура не справилась с поставленными перед ней задачами.

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