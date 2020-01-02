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 Венедиктова сделала вывод о том, что ГБР не справилось с задачами, без аудита, - Труба

Экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба ответил на слова новой и.о. руководителя Бюро о том, что в прошлом году структура не справилась с поставленными задачами.

Об этом Роман Труба написал в своем канале в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Подобный вывод сделан новой руководительницей на основании нескольких дней пребывания на рабочем месте, без всякого аудита или хотя бы поданных отчетов руководителей структурных подразделений", - заявил Труба.

По его данным, в эти дни происходит распределение работников по принципу "свой" и "чужой". При этом чужих "увольняют под конвоем", утверждает Труба.

Бывший директор Бюро обвиняет ее новую руководительницу Венедиктову в стремлении доказать свою значимость ценой ГБР.

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"Для этого можно пренебрегать репутацией органа, репутацией руководителей управлений и работой сотрудников. В конце концов, нельзя пренебрегать репутацией государства, в котором меньше, чем за год, заработал новый правоохранительный орган", - считает он.

"Всем работникам ГБР желаю выдержки: вы делаете историю, а сложности в ней всегда бывают", - подытожил Труба.

Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющим его обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

1 января пресс-служба Бюро опубликовала заявление о том, что по итогам 2019 года структура не справилась с поставленными перед ней задачами.

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Венедиктова сделала вывод о том, что ГБР не справилось с задачами, без аудита, - Труба 01Венедиктова сделала вывод о том, что ГБР не справилось с задачами, без аудита, - Труба 02

Источник: https://censor.net.ua/n3168211
 
 
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Какая разница - Труба, Венедиктова... Две портновские проститутки.
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