 В Украине зафиксировали 2 новых случая свиного гриппа

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Житомирский областной лабораторный центр.

"В течение последней недели в области зарегистрированы первые 2 случая лабораторно подтвержденного гриппа - в мазке из зева определен вирус гриппа А (H1N1) пандемический", - говорится в сообщении.

Всего за неделю в области фиксируют снижение уровня заболеваемости гриппом во всех возрастных группах.

"На последней, 52-й неделе года в области за медицинской помощью по поводу заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями обратилось 5666 человек, что на 1036 больных меньше, чем за предыдущую неделю, интенсивный показатель 464.1 на 100 тыс. населения", - констатировали в лабцентре.

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18 декабря в Одесской области от гриппа A (H1N1) pdm09 умер годовалый ребенок. В Харькове также официально подтверждено две смерти от гриппа А - умерли 62-летняя женщина и ребенок.