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 Глава сельсовета на Закарпатье украл 1 млн гривен, предназначенных для ремонта дорог

Чиновник вошел в сговор с директором частного предприятия. Вместе они организовали схему хищения бюджетных средств.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Чиновник сознательно утвердил недостоверные сведения в актах выполненных работ и обеспечил их оплату. Сумма предоставляемых услуг была завышена почти на миллион гривен, которые были присвоены участниками сделки", - сказано в сообщении.

Производство расследуют по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства правонарушения.

Смотрите также: В 2020 нужно построить 4 тыс. км дорог, мы должны сшить страну дорогами, - Гончарук. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3168209
 
 
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Зеленский предлагает нам всем национальную идею на 2020 год - стать единой страной. Он говорит, что в наших паспортах не указано, "патриот" ты или "малоросс", "ватник" или "бандеровец". Там указано просто: гражданин Украины. Зеленский уверяет, что всем безразлично, как называется улица - главное, что она заасфальтирована и освещена. Безразлично, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен. Говорит, что у нас одинаковый взгляд на цветущую и успешную Украину. Поэтому мы должны быть вместе. И всем нам нужен мир.
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Дорога которой вели людей в Освенцым была хорошо освещена ...
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Та, какая разніца....
Дорога, ілі отньос сєбе домой...
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если нет разницы то может он хотел сказать что может быть памятник гитлеру? какая разница? или власовцу как компромисный вариант?
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Чого вчепилася до людини ? Справжній "слуга народу" 😕
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Считай - подготовку в партию свиноПЕС прошел.
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В «Слуге народа» заявили, что пенсионеры в Крыму и «ЛДНР» имеют право на две пенсии...а чё в Украине пенсионеры не достойны двух пенсий?..да и рабочие не против получать две зарплаты?,,,,идиоты зелёные)))
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дорога , то національна ідея.... бьіла освещена и заасфальтирована? при ней памятники стояли? где труба...
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он так протестовал против Зе-беспредела!)
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Кстаті, а как дорогу собіралісь назвать? Освєщонная? Свєтлая?
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мне интересно когда был произведен этот мыролюбный реформизм? эта дорога входила в 101000 км. построенных дорог свинарником?
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Если у вас на улице нет света не расстраивайтесь - она все таки может быть освЯщена московским патриархатом .
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