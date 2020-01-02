 "Старые" прокуроры по делам Майдана Земсков, Иванов и Симонов прошли собеседования в Офисе прокурора

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Всего по результатам собеседований на руководящие должности Офиса генпрокурора зачислили 36 человек, отказали четырем.

В комментарии "Громадському" прокурор Игорь Земсков не стал разглашать детали собеседования, ведь "большинство вопросов касались расследований".

Земсков занял должность заместителя начальника третьего отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

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В то же время он отметил, что остается работать над делами Майдана.

"Продолжаю заниматься процессуальным руководством во время досудебного расследования и поддержанием обвинения в производствах, где я старший группы прокуроров", — сказал прокурор.

Напомним, в Офисе генерального прокурора сегодня состоялись собеседования по утверждению на административные должности.

Ранее собеседование успешно прошел прокурор Алексей Донской.

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