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Все про:прокурор (948) Офис генерального прокурора (1)

 "Старые" прокуроры по делам Майдана Земсков, Иванов и Симонов прошли собеседования в Офисе прокурора

Прокуроры по делам Майдана Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов успешно прошли собеседования в Офисе генерального прокурора и остаются на занимаемых должностях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Всего по результатам собеседований на руководящие должности Офиса генпрокурора зачислили 36 человек, отказали четырем.

В комментарии "Громадському" прокурор Игорь Земсков не стал разглашать детали собеседования, ведь "большинство вопросов касались расследований".

Земсков занял должность заместителя начальника третьего отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

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В то же время он отметил, что остается работать над делами Майдана.

"Продолжаю заниматься процессуальным руководством во время досудебного расследования и поддержанием обвинения в производствах, где я старший группы прокуроров", — сказал прокурор.

Напомним, в Офисе генерального прокурора сегодня состоялись собеседования по утверждению на административные должности.

Ранее собеседование успешно прошел прокурор Алексей Донской.

Также на Цензор.НЕТ: В ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана - Александра Буряка

Источник: https://censor.net.ua/n3168208
 
 
 Топ комментарии
 
Кантора відбирає прокурорів які ніхрена не робили і робити не будуть.
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Хоть старыее, хоть новые, а мусора уже в кацапии Украину говном поливают...
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Тепер ця сволота ще 5 років харчуватись має де.
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Тепер ця сволота ще 5 років харчуватись має де.
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Старый конь борозды не портит. Но и глубоко не пашет
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Зато они знают, как на мамку-пенсионерку с глухого села роскошные особняки в Киеве и элитные авто переписывать! "Старые" прокуроры по делам Майдана Земсков, Иванов и Симонов прошли собеседования в Офисе прокурора - Цензор.НЕТ 1994
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"А как не понять бабке глупой такой, на всех не разделишь продукт валовой" "Старі" прокурори у справах Майдану Земсков, Іванов і Симонов пройшли співбесіди в Офісі прокурора - Цензор.НЕТ 8095
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Кантора відбирає прокурорів які ніхрена не робили і робити не будуть.
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Чуєш, стахановєц "5-ти капєєчний", ти хоч знаєш скільки такі справи розслідуються? Якщо ні, то запитай у литвинв. Вони розлідували майже 30- років. Так що, сявка лахтинська, поквакав і - в болото, бо "знову двійка" за матеріал...
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Та то спєціалісти. Вони і в футболі знаються, і реактор запустять...
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Хоть старыее, хоть новые, а мусора уже в кацапии Украину говном поливают...
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Они (дела) в воздухе висеть не могут. Их закрывать надо.
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Скорее всего (дела) будут продолжать годами,почему бы не получать зарплаты и не хилые за ничто.
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Земсков, Иванов и Симонов - клоунская власть усиленно набирает носителей правильных фамилий на все ответственные посты будущей Малороссии.
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когда нет желания...или еще страшнее - возможностей...когда как флюгер пытаются угадать куда повернуть рыло или еще хуже - как во-время слинять...и не "попасть под раздачу"...
то пофиг - старые-новые-новейшие...
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дави их блд...! "Старі" прокурори у справах Майдану Земсков, Іванов і Симонов пройшли співбесіди в Офісі прокурора - Цензор.НЕТ 8906
мудрому и простому нариду это пойдет на пользу...
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На фотографии новая вывеска. Там украинского тiльки крапка над " i " могла бути, но и ту не поставили
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Та ні, сявки косорилівські, якраз це - ті прокурори, які довели справу до суду і успішно підвели беркутню під статтю, але зєльоний прєпіздєнт з рябокєпкою за папєрєднєю змовою з х....улом визволили їх, влаштувавши втечу прямо з лави підсудних, навіть, не дочекавшись вироку, за що обидва, сподіваюсь(і покурор і прєпіздєнт), згодом своє отримаютью Так що іпальники зтулили, наволоч зєльона, і геть на сідало в беркурятник.
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