 Большинству освобожденных в результате обмена некуда идти из "Феофании", - замглавврача

Об этом заместитель главного врача Андрей Строкань рассказал на брифинге, который транслировал канал UATV, информирует Цензор.НЕТ.
"Все они будут нуждаться в дальнейшей социальной и психологической реабилитации... Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи данной категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача – решить эти проблемы. Следующий этап – решить и закрыть его после выписки", – сказал он.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в "Феофании" сейчас находятся 60 освобожденных в результате обмена удерживаемыми лицами украинцев. 90% из них могут выписать в течение недели. В больнице останутся только те, кому должны сделать операции.
Читайте на Цензор.НЕТ: 90% освобожденных украинцев можем выписать из "Феофании" в течение недели, - врач
Напомним, 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.
Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.
Іди,з сивохою пожери, чи квартал подивися , чи у зелений тазік із льодом сядь палаючою дупою
военных, попавших в плен под Дебальцево и нескольких волонтеров. Остальные
оторви и выброси. Еще и квартиры будут требовать, за то что пошли и сдались в
плен.
І висить коментик ...
А когось банять за те, що небайдужий і хотів (бо вже - ні після такого ставлення), щоб це видання було високоякісним і професійним, поважало своїх читачів, а не ображало безграмотністю.
Впрочем, есть неплохая идея - подселять всех этих поменяных таксистов к голосовавшим за Шмарклю.
как вдруг им квартиры на халяву в Киеве, какой дурень после этого захочет там остаться чтобы воевать?..
Ты знаешь сколько квартирки в ордло стоят?
Три копейки.
Давно бы начал свой бизнес.
Купил бы квартиру и сдался бы на подвал.
Посидел года три четыре и получишь квартиру в Киеве.
Нет сидишь ноешь ноешь.
Засрал уже весь цензор своими завидками.
Было бы еще чему завидовидовать.
А то так.
Моральный урод какой то.
На крайний случай менять их в первую очередь на военных, которые сейчас остаются в плену боевиков.
Вместо этого обменяли на сомнительных жителей лугандонии, которые с началом боевых действий не покинули территорию ООС, которых похоже просто зачерпнули для обмена.
Двое из этих освобожденных уже вернулось в ОРДЛО.
Не те, що "убивці-расисти" Антоненко і Кузьменко.