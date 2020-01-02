 Большинству освобожденных в результате обмена некуда идти из "Феофании", - замглавврача

Об этом заместитель главного врача Андрей Строкань рассказал на брифинге, который транслировал канал UATV, информирует Цензор.НЕТ.

"Все они будут нуждаться в дальнейшей социальной и психологической реабилитации... Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи данной категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача – решить эти проблемы. Следующий этап – решить и закрыть его после выписки", – сказал он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в "Феофании" сейчас находятся 60 освобожденных в результате обмена удерживаемыми лицами украинцев. 90% из них могут выписать в течение недели. В больнице останутся только те, кому должны сделать операции.

Читайте на Цензор.НЕТ: 90% освобожденных украинцев можем выписать из "Феофании" в течение недели, - врач

Напомним, 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.