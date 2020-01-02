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Все про:жилье (665) обмен (900) Феофания (58) бездомные (26) пленные (776)

 Большинству освобожденных в результате обмена некуда идти из "Феофании", - замглавврача

Украинцам, которые после освобождения из ОРДЛО находятся в больнице "Феофания", преимущественно некуда возвращаться после выписки.

Об этом заместитель главного врача Андрей Строкань рассказал на брифинге, который транслировал канал UATV, информирует Цензор.НЕТ.

"Все они будут нуждаться в дальнейшей социальной и психологической реабилитации... Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи данной категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача – решить эти проблемы. Следующий этап – решить и закрыть его после выписки", – сказал он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в "Феофании" сейчас находятся 60 освобожденных в результате обмена удерживаемыми лицами украинцев. 90% из них могут выписать в течение недели. В больнице останутся только те, кому должны сделать операции.

Читайте на Цензор.НЕТ: 90% освобожденных украинцев можем выписать из "Феофании" в течение недели, - врач

Напомним, 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3168207
 
 
 Топ комментарии
 
Могу подсказать.
У Дубінского хорошиє жиліщние условія.
24 квартіри і 2 пентхауза.
Кстаті і машин, чтоб перевезті людєй із Фєофанії хватіт.
Тєм болєє мама Дубінского, бьістро пєрєвєзьот.
Нє благодарітє.
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ЗЕбил пускай их поселит в Трускавце. Хоть какая то польза будет
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Сейчас зеленое стадо подарит бывшим донецким таксистам по квартире в Киеве...и всего делов...
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Таксисты и сепары думали провернуть оборудочку с пленом, чтобы получить на шару квартиры в Киеве и по 100тыщ.
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Представляю,как будут рыдать две донецких шмары,когда остальным дадут по квартирке в Киеве
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Ага, - дадут... Потом догонят и еще дадут зарплату в 4000 долларов=))
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От тут гниди зібралися, бажаю вам згнити в кацапських, та ДНРовських вязницях, але ж ви там не опинетесь, бо лижете шоколадну дупу, а на Українців вам плювати.
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Не бажай , манкурте, людям, чого не хочеш собі ☝️☝️☝️.
Іди,з сивохою пожери, чи квартал подивися , чи у зелений тазік із льодом сядь палаючою дупою
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человек не за Зеленского, он против таких гни.д по сути и по делу, как ты. Вот и все
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На українців які збіглись дивитись як ведуть полонених, наче це цирк?
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ти дебіл московитський.. в Україні українців* тре писати з малої буквию... то в кацапії Русзький пишуть з великої буквавелі.. прийдеш восени щось писати
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Вообще-то многие *освобожденные * гражданские заложники ОЧЕНЬ уж сомнительные !!
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ага им нечего было делать как только сидеть в тюрьмах, смешно однако.
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Читаю коментарі і розумію, що скільки серед нас нелюдів. Боже бережи Україну.
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это и есть информационный черный пиар, при чем он создается в том же месте где этот новостной интернет ресурс.
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Обменяли бомжатник. Там половина таких. За исключением
военных, попавших в плен под Дебальцево и нескольких волонтеров. Остальные
оторви и выброси. Еще и квартиры будут требовать, за то что пошли и сдались в
плен.
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а ты там отсидку сделай, может мнение поменяется
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Боже "Цензор" став помийною ямою, для полудурковатих виродків. Блювотина, не видання.
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Більшості звільнених унаслідок обміну нікуди йти з "Феофанії", - заступник головного лікаря - Цензор.НЕТ 338

І висить коментик ...
А когось банять за те, що небайдужий і хотів (бо вже - ні після такого ставлення), щоб це видання було високоякісним і професійним, поважало своїх читачів, а не ображало безграмотністю.
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То всьо фігня. Зате ЗЕчмо пропіарилось.
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гипотетически возможно он с.м.у , но сейчас я только вижу слова человека, который злорадствует над другими, походу вы большое ч.м.а
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Тех кому некуда идти поместите в общежитие по 6 человек в комнату и пусть живут.
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а де украинские солдати из плена? кого обменяли? они по етому и молчали при обмене... спонтом штирлицы недают коментариев
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Радуйтесь киевляне - скоро к вам все лугандонские бомжи переберутся!
Впрочем, есть неплохая идея - подселять всех этих поменяных таксистов к голосовавшим за Шмарклю.
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Зачем их везли в Киев? Понятно, когда наших военных, а остальных зачем? Что они в Киеве будут делать? Почему не Краматорск, Славянск, Бахмут ? Они ментально оттуда. Для них что Киев, что Лондон одинаково далеко... Был Харьков рядом... или в Киеве приют открыли?
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До этого они жили в дремучих селах по 10 человек в хате,
как вдруг им квартиры на халяву в Киеве, какой дурень после этого захочет там остаться чтобы воевать?..
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Вот у тебя пластинку заело.
Ты знаешь сколько квартирки в ордло стоят?
Три копейки.
Давно бы начал свой бизнес.
Купил бы квартиру и сдался бы на подвал.
Посидел года три четыре и получишь квартиру в Киеве.
Нет сидишь ноешь ноешь.
Засрал уже весь цензор своими завидками.
Было бы еще чему завидовидовать.
А то так.
Моральный урод какой то.
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Как негде, выделите им место в окопах, пусть идут и освобождают свои дома!
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Таких тузов как беркутня и террористы вообще нельзя было отпускать.
На крайний случай менять их в первую очередь на военных, которые сейчас остаются в плену боевиков.
Вместо этого обменяли на сомнительных жителей лугандонии, которые с началом боевых действий не покинули территорию ООС, которых похоже просто зачерпнули для обмена.
Двое из этих освобожденных уже вернулось в ОРДЛО.
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І не дочекались, не вибили квартирки, "страдальци".
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Чому їх не звезли до обласної психлікарні в Глевасі? Здоровезна територія, є навіть віддідення для туберкульозних алканів. І режим там такий як належить бути для лугандонських трактористів.
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Вони ж "патріоти", Ви що !
Не те, що "убивці-расисти" Антоненко і Кузьменко.
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"лугандонських трактористів"? Идиот ты по делу
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Жюкофф, різниця між нами в тому що ти хаваєш локшину з газет і тілівізіра, а я маю доступ до неспотвореної інсайдерської інформації. Ти сходив у туалет типу сортир перед сном? загаси свічку і не пиши х*йні.
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а житло, шо лишилось від беркутів та інших обміняних куди ділось???
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Вот пусть этих в общагу беркута на Лобановского поселят. Классная идея!
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Лишилось і лишиться. Вони - громадяни України, ні в чому не звинувачені, не засуджені, їм гарантована безкарність, бо зе-кагал пообіцяв не переслідувати і не розпочинати нові кримінальні провадження щодо них, так що вони спокійно вернуться, житимуть, зроблять нові закордонні паспорти і показуватимуть факи і надалі.
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Да это проблема. Надеюсь у них не возникло мыслей вернуться обратно?
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им некуда возвращаться, собственность и имущество успешно национализировано (отжата), да и отличаются они от здешних
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Пусть зеленский то большинство таксистов и коллаборантов у себя в квартире поселит
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Зебенський їх попереселяє по своїх квартирах у Київі і у Конча Заспі Більшості звільнених унаслідок обміну нікуди йти з "Феофанії", - заступник головного лікаря - Цензор.НЕТ 4539
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Выходит, что московиты наловили наших бомжей и теперь передали их нам же взамен на своих киллеров!
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ця ситуація не до сміху... так думаю... на поліграф, так на поліграф і вишукати кошти
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