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Все про:Польша (5028) туризм (1148) украинцы (3051) дроны (4)

 Украинского туриста задержали в Кракове за то, что его дрон упал на крышу костела

Потеряв управление дроном, 24-летний турист сам позвонил в полицию и спасателями. Теперь ему грозит штраф или год тюрьмы, так как в Польше дроны нельзя запускать над домами и над скоплением людей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Польское радио".

Инцидент произошел 1 января. Турист из Украины запустил небольшой дрон над Главном рынке в Кракове. Когда он потерял управление аппаратом, и тот рухнул на крышу Костела Девы Марии, украинец сам позвонил в полицию и спасателям.

"На место происшествия были высланы патруль полиции и пожарная служба. Пожарные сняли дрон с крыши. К счастью, здание - крыша - не поврежден. Мы задержали этого украинца, и будем рассматривать возможность выдвижения обвинений в создании опасности для людей. Дело в том, что этот дрон мог упасть кому-то на голову, могла произойти трагедия", - пояснил представитель полиции Польши Себастьян Глень.

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"Здесь на рынке в Кракове всегда толпа. И практически на территории города трудно найти места, свободные от больших скоплений людей или от зданий. Поэтому мы также рассматриваем возможность предъявления обвинений на основе авиационного права", - добавил он.

Сейчас полиция консультируется с экспертами в области авиационного законодательства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168206
 
 
 Топ комментарии
 
ну и правильно! не хрен дроны разбрасывать... на крыши костелов...
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Фубля, нам на голову якесь зєля квартальне впало! А сообщіть нєкому, бо в нього вєздє всє на 100% свої! )
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ну и правильно! не хрен дроны разбрасывать... на крыши костелов...
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жлобство погубило. не мог расстаться с расходником )). тут лет десят назад, в течении месяца одного парапланериста 3 раза со скальной стены снимали. первый - вместе с парапланом сняли. но раза было мало - залетел повторно. сняли, но теперь уже параплан так и остался на скальной стенке висеть. покарабкался снимать параплан, недолез и уже сам повис )). сняли в третий раз. больше инфы небыло. мабуть плюнул таки на свои несколько тыщ и оставил висеть на стенке ))) или деньги закончились ))
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Так вот как сгорел Нотердам в Париже ! 😂
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*****, нам на голову якесь зєля квартальне впало! А сообщіть нєкому, бо в нього вєздє всє на 100% свої! )
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В твоїй пустій башці крім "зілля" нічого немає.
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Не "пустiй", а "порожнiй", учи мову, чтобы естественнее притворяться украинцем.
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Як я люблю цих вишиватників-лінгвістів. Не має слова "пуста"? А звідки тоді узялось слово "пустка"?
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Вияснять, і все буде норм, якщо не бикота. Це ж не скрєпоцапія.
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В ЕС заборонено запускати дрони в містах, та місцях скупчення людей, покарання понесе по любому. І буде справедливо, їдеш закордон проглянь закони країни в яку їдеш.
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В дроне кончился заряд, это Дронов виноват.
Взорван "Вагнера" отряд, это Дронов снова.... молодец.
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Дело в том, что этот дрон мог упасть кому-то на голову, могла произойти трагедия", - пояснил представитель полиции Польши

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ляхи якісь повні бовдури.На голову може впасти будь-що,будь-де та будь-коли. Українського туриста затримали в Кракові за те, що його дрон упав на дах костелу - Цензор.НЕТ 408 Міг впасти але ж не впав.Ні на голову ні в дупу нікому не залетів.Полякам аби оштрафувати українця! Покидьки. Українського туриста затримали в Кракові за те, що його дрон упав на дах костелу - Цензор.НЕТ 6577 А той телепень за суму штрафу міг би нового дрона купити.Кращого,який не втрачає управління на відстані 100м. Українського туриста затримали в Кракові за те, що його дрон упав на дах костелу - Цензор.НЕТ 9079
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Справа в тому шо до дрона мона прив.язати МОН-у) а цим можуть скористатись терористи. і так дивно що не вбивають же дронами на замовлення - взяв 50 тисяч, а витратив одну - профіт.

Ну коротше ВОГ-и наші в.яжуть на фронті до дронів.
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сепарня привыкла дроны запускать на позициями ВСУ.
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А считаться то из законами зарубежных стран то нужно,и я бы хотел что бы и иностранцы к нашим законам прислушивались.
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пан є долпойоп. точніше, пани, а тоніше - пани є доФФбойоФФи
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вот пусть и сидит, не знаешь закона, нехрен дрон запускать.
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Да, как хреново жилось бы Карлсону в наше время.
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Ну хоть там придурку объяснят - по чём в Кракове пластилин.
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Да просто отделается штрафом и извинениями перед поляками, мол извините засранца... я не знал, что дрон нельзя запускать на площади,.. не хотел... больше не буду )
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