 Украинского туриста задержали в Кракове за то, что его дрон упал на крышу костела

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Польское радио".

Инцидент произошел 1 января. Турист из Украины запустил небольшой дрон над Главном рынке в Кракове. Когда он потерял управление аппаратом, и тот рухнул на крышу Костела Девы Марии, украинец сам позвонил в полицию и спасателям.

"На место происшествия были высланы патруль полиции и пожарная служба. Пожарные сняли дрон с крыши. К счастью, здание - крыша - не поврежден. Мы задержали этого украинца, и будем рассматривать возможность выдвижения обвинений в создании опасности для людей. Дело в том, что этот дрон мог упасть кому-то на голову, могла произойти трагедия", - пояснил представитель полиции Польши Себастьян Глень.

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"Здесь на рынке в Кракове всегда толпа. И практически на территории города трудно найти места, свободные от больших скоплений людей или от зданий. Поэтому мы также рассматриваем возможность предъявления обвинений на основе авиационного права", - добавил он.

Сейчас полиция консультируется с экспертами в области авиационного законодательства.

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