 "Для мене справді є різниця, де", - Вакарчук в стихотворной форме ответил на обращение Зеленского

Начитанное Святославом Вакарчуком стихотворение размещено на сервисе Soundcloud, информирует Цензор.НЕТ. Приводим его текст.
Для мене справді є різниця, де,
Для мене є різниця, з ким, куди і звідки.
Все очевидно: хтось вперед іде,
А хтось стає навколішки й навшпиньки…
А щодо того, хто кому товариш, друг і брат –
На щастя кожного я право поважаю.
Але не поважаю я порад,
Як через пекло проповзти до раю.
І як підставити щоку під чобіт зла,
І як закрити гідність у "каптьорку",
І тих, хто молиться на голову козла,
І тих, хто всує одягає "гимнастьорку".
У кожного свій погляд на життя,
Свої слова, гріхи і протиріччя.
Старіють очі і від сміху, і від сліз,
Та не буває без очей обличчя.
Як не буває без облич людей,
І не буває без людей держави.
Какая разница, под чем, под кем и с кем,
Коли овець зганяють вовкодави.
Коли нема зубів, вже все одно:
Жувати шоу чи смоктати серіали,
Яка різниця – сало чи попкорн,
Коли тебе на мило готували.
Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,
Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти?
Ми творимо державу чи колгосп?
Ми пишемо історію чи казку?
Ми хочем без наркозу перемог,
Чи хочемо під опіум поразки?
Для мене справді є різниця, де,
І хто, і з ким готовий побрататься,
Не проживе держава без людей.
Людей, що вовкодавів не бояться.
Напомним, в новогоднем обращении президент Владимир Зеленский сделал упор на необходимость сохранять в 2020 году единство страны и заявил, что неважно, как называется улица, если она осветлена и заасфальтирована.
По мнению главы государства, украинцы представляют будущее одинаково.
"Это успешная и процветающая страна, где нет войны, страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен", - описал его Зеленский.
А Зеленского выбрал народ Украины. Хороший он или плохой, но он законный президент !!! Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет !
100% - "як це вони насмілились ?!?!" (с) .....- от соєва "іліта" ніяк і не заспокоїться ....))
В.Зеленський
Ох, не однаково мені.
Т.Г.Шевченко
Іпать копать.. Ну добре, за концертну діяльність 95-го кварталу знаю не з чужих уст.. Ви всього навсього візьміть графік діяльності гастрольної по містах і суми, отримані за це.. Взяли? Так це ж волонтйори! Усьо безкоштовно і в убиток.. Державі болт! І вам два!
Трохи коментів під новорічним привітанням Зе. Без пропусків. Питання : для якої аудиторії був той якаразніца спіч?
По чому 1 раз продав мандат?
За скільки ти виступив 2 раз не по приколу?
Зе: Любити Україну значить любити ВСІХ українців.
Відеодоказ, що Зе не любить Україну, тому що не любить громадянина України секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка. А у нього між іншим в паспорті написано не розбійник, і не бандит, а громадянин України.
https://twitter.com/i/status/1212651775792177152
Ну или второй вариант: Наш президент - лох... 😕
)(уйла,переслідує волонтерів та захисників, поназначав ригобл@дей на держпосади, просрав бюджет та країну продае підорашці, а вони на Порошенко мастурбують ☝️☝️☝️. Манкурти блд🤔🤔😉
Людей, що вовкодавів не бояться.
так тримати, Святославе !
Убийц и предателей должна была кормить Украина. И кормила в тюрьмах все пэдротовых 5 лет, а ... воз и ныне там - нифига не расследовали (беркутню).
В то время как освобождённые, сидящие в подвалах украинские патриоты, рассказали о пытках. Понять сможет наиболее гуманный или переживший эти страсти. соевым не дано любить ближнего, ни сострадание. Соевым дано материться и зомбированно подпевать взрывателю арсеналов. Незадаром, конечно.
Тому все буде розмиватися, затушовуватися (вірніше, це вже робиться, мушу визнати - успішно), але мета одна - капітуляція на умовах рашки, тотальна деукраїнізація і знищення державності.
Москалі грають =в довгу=, вміють і знають, як то робити, це в Україні ще не просікли, навіть жменька проукраїнських сил. На жаль.
Ось так.
І як писала раніше (у відповідь на бравурні коментики зебілів: прАгонІм зєлю), що зе-кагал не для того прийшов, щоб упустити своє, так що в успішний протест (Майдан) не вірю. Його або не допустять (див. вище: бо червоні лінії як би не буде перетнуто =в наглу=), або потоплять у крові.
=сдєлалі-сєбя-вмєстє=, =гірше-вже-не-буде=, =прі-Порошенко-ми-плакалі-а-прі-зєлжнском-будєм-смєяцца= ...
А я писала: сміятиметеся на кутні і сміється той, хто сміється останнім і це будете не ви (не зебілки).
На жаль, Зеленський вже пройшов в своєму житті той етап, який найбільше відповідав можливостям це засвоїти.
За час, який йому відведено провидінням ще проіснувати в цьому світі, він вже не встигне це зробити. Можливо, що це з самого початку було непосильним для нього завданням.
Ніхто ж, ні його прихильники, ні його противники, не вважають, що він досяг свого становища завдяки своєму генію.
В Україні це відбувається кожен раз через якесь чергове нещастя.
"Тому - не все одно, хто як говорить, яким богам молиться, які книжки читає. Не все одно, якими іменами названі вулиці наших міст, не все одно, чи домінуючим є для нас Шевченко, чи Пушкін. Не все одно, як це часто доводиться чути, кого ми вчимо у школі, не все одно, яке наше відношення до російської літератури. Ні! Це не все одно… А коли - все одно, то це значить, що все одно для вас, хто є ми самі! Це значить, що ми не нарід, не якась спільна історична збірна сила, а невиразна юрба, сіра маса, вічно принижена без всяких ідеалів чернь."https://www.facebook.com/eugeniyazz