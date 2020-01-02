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 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (285) Зеленский (4163)

 "Для мене справді є різниця, де", - Вакарчук в стихотворной форме ответил на обращение Зеленского

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук ответил стихотворением на новогоднее обращение президента Владимира Зеленского.

Начитанное Святославом Вакарчуком стихотворение размещено на сервисе Soundcloud, информирует Цензор.НЕТ. Приводим его текст.

Для мене справді є різниця, де,

Для мене є різниця, з ким, куди і звідки.

Все очевидно: хтось вперед іде,

А хтось стає навколішки й навшпиньки…

А щодо того, хто кому товариш, друг і брат –

На щастя кожного я право поважаю.

Але не поважаю я порад,

Як через пекло проповзти до раю.

І як підставити щоку під чобіт зла,

І як закрити гідність у "каптьорку",

І тих, хто молиться на голову козла,

І тих, хто всує одягає "гимнастьорку".

У кожного свій погляд на життя,

Свої слова, гріхи і протиріччя.

Старіють очі і від сміху, і від сліз,

Та не буває без очей обличчя.

Як не буває без облич людей,

І не буває без людей держави.

Какая разница, под чем, под кем и с кем,

Коли овець зганяють вовкодави.

Коли нема зубів, вже все одно:

Жувати шоу чи смоктати серіали,

Яка різниця – сало чи попкорн,

Коли тебе на мило готували.

Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,

Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти?

Ми творимо державу чи колгосп?

Ми пишемо історію чи казку?

Ми хочем без наркозу перемог,

Чи хочемо під опіум поразки?

Для мене справді є різниця, де,

І хто, і з ким готовий побрататься,

Не проживе держава без людей.

Людей, що вовкодавів не бояться.

Напомним, в новогоднем обращении президент Владимир Зеленский сделал упор на необходимость сохранять в 2020 году единство страны и заявил, что неважно, как называется улица, если она осветлена и заасфальтирована.

По мнению главы государства, украинцы представляют будущее одинаково.

"Это успешная и процветающая страна, где нет войны, страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен", - описал его Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3168204
 
   
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Вакарчук - лузер ! Он из депутатов убежал, народ за него проголосовал , а он с...бался, как засранец. А при Юще вспомните , как он пиарился под крылышком папы-министра. В учебниках истории Украины про него писали , как о выдающимся деятеле.
А Зеленского выбрал народ Украины. Хороший он или плохой, но он законный президент !!! Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет !
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Для соевых подлецов народ Украины это быдло, выбравшее того, кто им не нравится. Отакие выкрутасы ЫЛИТЫ!
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выбравшее того, кто им не нравится.

100% - "як це вони насмілились ?!?!" (с) "Для мене справді є різниця, де", - Вакарчук у віршованій формі відповів на звернення Зеленського - Цензор.НЕТ 6093 .....- от соєва "іліта" ніяк і не заспокоїться ....))
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А ылита,спалился казламордое, ну что,как там в мордовии, на бутылке удобно ли?
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От по бытылкам и узнаю 25% самых умных украинцев.
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К счастью я не принадлежу к 25% самых умных украинцев. Поэтому и ошибки мне Бог простит....
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Дык оно и видно, мсье удмурт недоразвитый, здесь общаются только нормальные люди, ходи отседова,здесь тебе не рады
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Какая разніца...
В.Зеленський
Ох, не однаково мені.
Т.Г.Шевченко
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ЄС - це там де твоє бабло , нерухомість , дітки і особиста банкірша , а народу - "мова" з вишиванками ...
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ТРИДІД‏ @yurchuk57 7 ч.7 часов назад



Іпать копать.. Ну добре, за концертну діяльність 95-го кварталу знаю не з чужих уст.. Ви всього навсього візьміть графік діяльності гастрольної по містах і суми, отримані за це.. Взяли? Так це ж волонтйори! Усьо безкоштовно і в убиток.. Державі болт! І вам два!
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А народу армія без ******** зброї , віра в примарні пакращення та ,,мова " у вишиванках на депутатських вертепах і телешоу для 25% лохів
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Лишнехромосомное, а снайперам - что от Рошен или они не народ?
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А що ******* армія це тільки снайпери ? Снайпери це спецпризначенці .Причому взагалі це ? Що снайпери самотужки можуть виграти війну з рф ? Чи так бульбовата ?
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Кацап, ты и иже с тобой притомили, но то, шо вы здесь пасетесь - это очень хороший знак для Украины.
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Это когда она ещё рот не раскрыла о Захарченко, у которого, как она выразилась в Германии, в качестве депутата от Тимошенко, сердце болит за людей?
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Ця зелена потвора ще по мадярські щось там пернула, чому саме по мадярські, пане президенте? окрім мадяро-татар більше не має меншин в Україні...?
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IrisFlo 🌾 ➕ ❄‏ @KonkordiyaGrey 11 ч.11 часов назад



Трохи коментів під новорічним привітанням Зе. Без пропусків. Питання : для якої аудиторії був той якаразніца спіч?

"Для мене справді є різниця, де", - Вакарчук у віршованій формі відповів на звернення Зеленського - Цензор.НЕТ 1678
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зеленский - это "любі друзі" №2, только Ющенко историю знал на все 12 баллов и был идейным патриотом, а этому все по болту - чи Украина, чи Малоросия - лишь бы дороги были да улицы освещенные, да курица гриль чи шаурма на крайняк.
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І тому продав янику любиму Вкраїну разом з народом аж за лярд дохлих американських президентів! "Для мене справді є різниця, де", - Вакарчук у віршованій формі відповів на звернення Зеленського - Цензор.НЕТ 609
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Сява по чому ти продаєш Україну?
По чому 1 раз продав мандат?
За скільки ти виступив 2 раз не по приколу?
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 12 ч.12 часов назад

Зе: Любити Україну значить любити ВСІХ українців.
Відеодоказ, що Зе не любить Україну, тому що не любить громадянина України секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка. А у нього між іншим в паспорті написано не розбійник, і не бандит, а громадянин України.

https://twitter.com/i/status/1212651775792177152
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Тот кото написал Зеле такой сценарий, подсунул ему большую свинью ! 🐷
Ну или второй вариант: Наш президент - лох... 😕
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как пишут кацап мюрид выступление зели это практически слово в слово из писанины бузины
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стадiон так стадiон!!!!!!! така тепер традицiя!!! хочу бачити ще один стадiон коли порох покличе на дебати!!!!!!
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Віталію, саме вам мало б бути некоректно порівнювати так, як ніби ви політично неграмотний Зе, різні речі - назву вулиці і діяльність СБУ. Кожне по своєму має значення для населення і долі держави. Якби декомунізацію в Україні провели у 1991-1994 роках, то не було б і анексії Криму і війни на Донбасі. І було б кращим СБУ! Якби! Але так не буває. Є як є. Вам ще раджу, як людині з вищою освітою, - менше робити орфографічних помилок.
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Скільки фсбшних та лахтинських ботяр повилазило☝️. Главзебіл поздоровляе
)(уйла,переслідує волонтерів та захисників, поназначав ригобл@дей на держпосади, просрав бюджет та країну продае підорашці, а вони на Порошенко мастурбують ☝️☝️☝️. Манкурти блд🤔🤔😉
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Не проживе держава без людей.
Людей, що вовкодавів не бояться.


так тримати, Святославе !
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Вакарчук просто гутаперчевый мальчик,прогибается туда куда дует ветер.Только месяц назад так рьяно поддерживал ЗЕ а как только сменился ветер так на ЗЕ и гадит.
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Именно! Чтоб сломать систему (то, чем занимается в данный момент ЗЕ), нужно иметь железный яйца и огромнейшую мудрость с дипломатией. В отношении как внешней, так и внутренней политики Украины.
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100%
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Не знал, что поздравлять ***** с Новым годом , отпускать из тюрем убийц и предателей, отдавать свои территории это ломка системы.
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теперь будешь знать. мо даже и поздно . учиться надо было в юности!
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Это Большая Дипломатия . Для достижения Высшей Цели. Дилетантам непонятна.
Убийц и предателей должна была кормить Украина. И кормила в тюрьмах все пэдротовых 5 лет, а ... воз и ныне там - нифига не расследовали (беркутню).
В то время как освобождённые, сидящие в подвалах украинские патриоты, рассказали о пытках. Понять сможет наиболее гуманный или переживший эти страсти. соевым не дано любить ближнего, ни сострадание. Соевым дано материться и зомбированно подпевать взрывателю арсеналов. Незадаром, конечно.
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Спасибо за улыбку. Мне нравятся мужчины улыбчивые. Матершиники - не-а!
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про соєвого Дроздов пише ще гірше - викласти тут не бажаєш ..? "Для мене справді є різниця, де", - Вакарчук у віршованій формі відповів на звернення Зеленського - Цензор.НЕТ 8070
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А про ***** твоего любимого, ничего ещё не накропали?
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Этот певец ротом никак не уймется пытаясь выслужиться перед соевой ошибкой природы.Мерзкий тип.
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С таким же успехом можно сказать, что этот игрок на рояле членом никак не уймется, пытаясь выслужиться перед ботоксной ошибкой природы. Мерзкий тип. Еще и хриплый как лишайная псина, и выглядит как крыса. Да и тупой как любой квнщик. Я в ах**е от таких людей - то зэка выберут, то клоуна-идиота. Что дальше - коня Путина президентом назначите или корову Ляшко?
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Ты когда нибудь был в конча-заспе? Ты видел где живет твоё жирное «божество». Поеду, посмотри и сравни со своим убогим сараем.
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Хочу подивитись як живе кловун, який ні копійки не заплатив в бюджет України.
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Саня, у меня к тебе просьба, перестань уподобляться идиотам. Ты ж вроде нормальный парень. Любишь Украину, ВСУ, патриот, хочешь чтобы все было по справедливости. Но пэця это далеко не тот кто нужен нашей стране. Его уже не воспринимали западные политики последние года два. Ему советуют занятся любимой женой и своей семьей, но он просто боится сесть (столько украл), вот и серет где только может. Ты что тоже наворовал и сесть боишься? Не верю я в это, просто тебя используют.
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так, ты, лахта неподмытая не в сарае, а в свинарнике живешь вот нафиг ты эти понты кидаешь "Для мене справді є різниця, де", - Вакарчук у віршованій формі відповів на звернення Зеленського - Цензор.НЕТ 7484
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Мальчик, ты какой-то странный и злой. Моветон так вести беседу, можно нарваться на неприятности.
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Он же на ,,свои" там живёт .Так считают примерно 25% упоротой соевой ылиты
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а чогось йому була різниця, у яку школу віддавати своїх отприсків.
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Зе будет лгать и лицемерить, лицемерить и лгать , а для быдла в Украине 73% это будет подаваться под соусом Божей росы . Вот что будет в 2020 году
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Вчора читала в одному з аналізів (це було зрозуміло вже раніше): зе-зграя добре врахувала помилки яника. Тому "червоних ліній" демонстративно переступати як би не буде, бо знає, що це може викликати опір і протест.
Тому все буде розмиватися, затушовуватися (вірніше, це вже робиться, мушу визнати - успішно), але мета одна - капітуляція на умовах рашки, тотальна деукраїнізація і знищення державності.
Москалі грають =в довгу=, вміють і знають, як то робити, це в Україні ще не просікли, навіть жменька проукраїнських сил. На жаль.
Ось так.
І як писала раніше (у відповідь на бравурні коментики зебілів: прАгонІм зєлю), що зе-кагал не для того прийшов, щоб упустити своє, так що в успішний протест (Майдан) не вірю. Його або не допустять (див. вище: бо червоні лінії як би не буде перетнуто =в наглу=), або потоплять у крові.
=сдєлалі-сєбя-вмєстє=, =гірше-вже-не-буде=, =прі-Порошенко-ми-плакалі-а-прі-зєлжнском-будєм-смєяцца= ...
А я писала: сміятиметеся на кутні і сміється той, хто сміється останнім і це будете не ви (не зебілки).
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Славик самый «мудрый и хитрожопый» политик рокового направления в западной Украине. А был шанс стать президентом. Поверил пеце, не стал баллотироваться - теперь второсортные стишки стряпает. Хэвимэтал Славко
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І тобі без різниці? Хоча кому це я, і так зрозуміло, на слажбі!
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Коли в голові нема нічого,тоді дійсно яка різниця.
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ну чого це у голові немає нічого, там русскохромосомное напьіление.
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Лучше Вакарчуку обсуждать тему цены на газ, он в этом большой специалист . Сильно упал в симпатиях Святослав став мальчиком на подпевке у Порошенко ( или на подтанцовке ?) Авторитет создается годами , а потерян может быть в одночасье .
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Проблеми з асфвльтуванням вулиць тому і виникли, що вони мали неправильні назви.
На жаль, Зеленський вже пройшов в своєму житті той етап, який найбільше відповідав можливостям це засвоїти.
За час, який йому відведено провидінням ще проіснувати в цьому світі, він вже не встигне це зробити. Можливо, що це з самого початку було непосильним для нього завданням.
Ніхто ж, ні його прихильники, ні його противники, не вважають, що він досяг свого становища завдяки своєму генію.
В Україні це відбувається кожен раз через якесь чергове нещастя.
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Такое впечатление, что Вакарчуку не дают покоя лавры Зеленского и он пытается быть оригинальным , но у него это очень плохо получается .А судя по корпоративчикам в Белоруссии и знаниям по газу в стране,так лучше бы он вообще не лез в политику , тем более что один раз уже был -убежал, щас опять влез =опять фигню несёт .
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в любом случае, Славко на голову выше пингвина "Для мене справді є різниця, де", - Вакарчук у віршованій формі відповів на звернення Зеленського - Цензор.НЕТ 4716 тот без Богдана в тылу только мычать по бумажке может
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Це зєльоне мерзенне препіздєнське падло крім всього іншого ще й з3.14здило головні тези цего поздоровлення у видатного діяча УНР Уласа Самчука, правда, скрізь "-" змінило на"+":
"Тому - не все одно, хто як говорить, яким богам молиться, які книжки читає. Не все одно, якими іменами названі вулиці наших міст, не все одно, чи домінуючим є для нас Шевченко, чи Пушкін. Не все одно, як це часто доводиться чути, кого ми вчимо у школі, не все одно, яке наше відношення до російської літератури. Ні! Це не все одно… А коли - все одно, то це значить, що все одно для вас, хто є ми самі! Це значить, що ми не нарід, не якась спільна історична збірна сила, а невиразна юрба, сіра маса, вічно принижена без всяких ідеалів чернь."https://www.facebook.com/eugeniyazz
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