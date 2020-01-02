 В ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана - Александра Буряка

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Бюро.
"Александр Буряк был отобран на руководящую должность в ГБР комиссией с участием представителей Консультативного миссии Совета Европы. Он имеет значительный опыт на руководящих должностях в следственных подразделениях, под эгидой Консультативной миссии Совета Европы прошел обучение в структурных подразделениях Европейского суда по правам человека по вопросам обеспечения прав и свобод граждан при проведении досудебного расследования и изучал европейскую практику по расследованию преступлений, связанных с нарушением прав человека", - сказано в сообщении.
Александр Буряк - выпускник Национальной юридической академии в Харькове. В правоохранительных органах он с 1998 года. С 2015 по 2017 годы был заместителем прокурора Киева.
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"Завершение расследования дел Майдана - одна из самых ответственных задач, которые сейчас стоят перед Государственным бюро расследований. Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии", - заявил Буряк.
По его словам, сейчас продолжается перевод следователей и прокуроров, из ГПУ в ГБР.
А Порошенко был не простым чиновником при Януковиче!
О чём это говорит?
И именно в этом направлении...
"У новорічному зверненні президента України Володимира Зеленського є плагіат на статтю класика української літератури Уласа Самчука "Нарід чи чернь"...
Зебилы, ну что не день, то новая потеха... то членом по роялю, то скамуниздит чужие творенья...
Так чем тебя эта кандидатура не устраивает?
Ты прекрасно понял о чём я!
Я к тебе отношусь, как стороннику Порошенка, а не как соево-мокшанским упырям...
И с уважением, как к оппоненту...
Или я ошибаюсь?
Типичный грамотей с соевой фигнёй в бошке...
Но я тебе прощаю твои недостатки!
Мнение СМУфиков мне не интересны!
Сумніваюся, що хтось із 73% вийде за Зе - отже, вийде практично без кровопролиття...
Я только на фото глянул и сразу это понял. Потом только прочитал. В общем, спалился моментально пацан. Интересно, что первично, а что вторично? На должность по роже принимают или рожа начинает должности соответствовать?
Чудеса мироздания,где первична материя,а вторично сознание...)
Там такое болото,как помне.Барыга откупился деньгами и ни какой следователь ему не указ.
позорище от зеленых чмерей.дбр портновская помойка.ее длет ликдвидация .после гонение зели на ростов
так і тут: Анемподiст Майорiв - типовий зебіл.
Ан Мур - типовий довбодятел.
Дело расстрела на Майдане безнадежно буксовало. Завершить его процесуально просто невозможно. Там есть факты вообще необъяснимые, например перестрелка на Лютеранской двух групп снайперов. Но признавать это никто не хотел и дело тянулось уже годы. В какую то очень светлую голову и главное вовремя, пришла мысль похоронить это дело навсегда, скрыв окончательно все (...)этого дела и сделать крайним дурака-президента, который теперь навсегда останется в глазах народа человеком, который "не дал узнать истину о расстреле".
Теперь Порох - как тактично высказался уважаемый среди меня еврей Пасхавер на организованном Порохатым промосборище - благих дел много, а служения державе мало. И это подкрепилось гранд-скандалищами и с барыжничеством, и с мародёрством. Лохмандеи опять прониклись, заценили и «в пику» избрали пошлого ЗЕ-клоуна (одна игра пипеткой на рояле чего стоит). Соткудова мне знать, какие черви живут в головешке ЗЕлёносопельного БлаЗЕня и где у него кнопка, и кто на неё жмёт? Те, кто доживут - увидят.
А от для Зе це були б страшні борошна та суцільний цорес, азохен-вей...