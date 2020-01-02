EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Общество
  2675  81
Материалы по теме:
Все про:Буряк Александр (3) ГБР (821)

 В ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана - Александра Буряка

До этого Александр Буряк занимал должность заместителя директора ГБР. Он отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Бюро.

"Александр Буряк был отобран на руководящую должность в ГБР комиссией с участием представителей Консультативного миссии Совета Европы. Он имеет значительный опыт на руководящих должностях в следственных подразделениях, под эгидой Консультативной миссии Совета Европы прошел обучение в структурных подразделениях Европейского суда по правам человека по вопросам обеспечения прав и свобод граждан при проведении досудебного расследования и изучал европейскую практику по расследованию преступлений, связанных с нарушением прав человека", - сказано в сообщении.

Александр Буряк - выпускник Национальной юридической академии в Харькове. В правоохранительных органах он с 1998 года. С 2015 по 2017 годы был заместителем прокурора Киева.

Читайте на Цензор.НЕТ: 27-28 прокуроров Генпрокуратуры, занимающихся "делами Майдана", готовы перейти в ГБР, - Рябошапка

"Завершение расследования дел Майдана - одна из самых ответственных задач, которые сейчас стоят перед Государственным бюро расследований. Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии", - заявил Буряк.

По его словам, сейчас продолжается перевод следователей и прокуроров, из ГПУ в ГБР.

Источник: https://censor.net.ua/n3168203
 
   
 Топ комментарии
 
Трішки не в тему, довго шукав в кого вава моніковна схмиздила текст новорічного привітання, ось знайшов!
В ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана - Александра Буряка - Цензор.НЕТ 6414
 показать весь комментарий
 
А тем временем,
"У новорічному зверненні президента України Володимира Зеленського є плагіат на статтю класика української літератури Уласа Самчука "Нарід чи чернь"...
Зебилы, ну что не день, то новая потеха... то членом по роялю, то скамуниздит чужие творенья...
 показать весь комментарий
 
Коли в командировку в Данєцк пошлють допитувати беркутів?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Коли в командировку в Данєцк пошлють допитувати беркутів?
 показать весь комментарий
 
 
сразу после допроса зиновия парасюка относительно сведений, полученных прокурором земсковым при допросе дмитрия липового
 показать весь комментарий
 
Ага, тепер винними у розстілі будуть самі майданівці.
 показать весь комментарий
 
 
ще раз:::: ""Александр Буряк - выпускник Национальной юридической академии в Харькове" - значить, портновський кадр!!! Разом з Венекдиктовою вчились! (а, може , і працювали...)
 показать весь комментарий
 
 
Серьёзно?!
А Порошенко был не простым чиновником при Януковиче!
О чём это говорит?
 показать весь комментарий
 
 
не був. Якби був простим - Асоціацію не підписав би.
 показать весь комментарий
 
 
Ознакомьтесь, пожалуйста, с нашим диалогом, а потом делайте выводы...
 показать весь комментарий
 
а я вже звик до отакого "перескакування" з одної теми на іншу. Характерно для зебілів. Втім, характерно і для ботів.
 показать весь комментарий
 
Да лучше, чем адвокат Януковича, который был до него.
 показать весь комментарий
 
 
Что хорошо, так это то, что есть европейская практика...
И именно в этом направлении...
 показать весь комментарий
 
 
Статью читать пробовали? Там всё расписано...
 показать весь комментарий
 
Лише мені вхід у шатро нагадіє щось буже не пристойне?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Відчувають хто саме їх незабаром поглине
 показать весь комментарий
 
Трішки не в тему, довго шукав в кого вава моніковна схмиздила текст новорічного привітання, ось знайшов!
В ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана - Александра Буряка - Цензор.НЕТ 6414
 показать весь комментарий
 
 
А тем временем,
"У новорічному зверненні президента України Володимира Зеленського є плагіат на статтю класика української літератури Уласа Самчука "Нарід чи чернь"...
Зебилы, ну что не день, то новая потеха... то членом по роялю, то скамуниздит чужие творенья...
 показать весь комментарий
 
 
СМУхачики, вы хоть по отдельности эту фигню пихайте
 показать весь комментарий
 
 
Як завжди: бачу кицю - одразу вподобайка :3
 показать весь комментарий
 
 
Самчук эти идеи критиковал, а Зеля - пропагандировал.
 показать весь комментарий
 
 
Доизбирались "по приколу"? Завтра родственников убитых на Майдане потянут на допросы в причастности их к "работе за "печеньки Госдепа"... ЕШЬТЕ, СУКИ!!! Вы за это проголосовали!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Слушай, ты же из себя граммотного чела мнишь? Правильно?
Так чем тебя эта кандидатура не устраивает?
 показать весь комментарий
 
 
А с какого перепугу "граммотный" оценивает мнение "грамотного"?... "Штаны подтяни", "двоечник"...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не бузи!
Ты прекрасно понял о чём я!

Я к тебе отношусь, как стороннику Порошенка, а не как соево-мокшанским упырям...
И с уважением, как к оппоненту...

Или я ошибаюсь?
 показать весь комментарий
 
"Граммоте" выучись, а потом "бузи", "ПТУшник лахтинский"...
 показать весь комментарий
 
 
Вижу, не за что тебя уважать У ДБР призначили нового керівника відділу з розслідування справ Майдану - Олександра Буряка - Цензор.НЕТ 4159
Типичный грамотей с соевой фигнёй в бошке...
Но я тебе прощаю твои недостатки!
 показать весь комментарий
 
 
граммотей, Сом... граммотей... изволь следовать в зеленой струе, ушлепок...
 показать весь комментарий
 
 
Ещё раз!
Мнение СМУфиков мне не интересны!
 показать весь комментарий
 
Сомик, обычно над дураками не смеюсь... обычно мне их жаль... ты - один из списка исключений, Сомик... ты - как жека лысый, или юзик, или твой придурковатый сын Сруля... ну как тут не рассмеяться...
 показать весь комментарий
 
 
"Недостатки" в чём? Что я пишу грамотней, чем ты?... Ну, прощай, прощай... В отношении таких, как ты, говорят: "На дураков грех обижаться... Их бог наказывает, лишая ума...".
 показать весь комментарий
 
"Александр Буряк - выпускник Национальной юридической академии в Харькове" - значить, портновський кадр.
 показать весь комментарий
 
 
Так а що тепер розслідувати? Чи тепер розслідування по портновськи буде? Всі хто був на Майдані- під суд?
 показать весь комментарий
 
 
Ну тоді буде інший Майдан,і, млять, не такий добрий як попередній...
 показать весь комментарий
 
 
Найкращим варіантом був би "палацовий" переворот.
Сумніваюся, що хтось із 73% вийде за Зе - отже, вийде практично без кровопролиття...
 показать весь комментарий
 
Сотни мало,надо плядь тысячу положить,да соевый
 показать весь комментарий
 
"Он отвечал за работу оперативных подразделений".
Я только на фото глянул и сразу это понял. Потом только прочитал. В общем, спалился моментально пацан. В ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана - Александра Буряка - Цензор.НЕТ 9655 Интересно, что первично, а что вторично? На должность по роже принимают или рожа начинает должности соответствовать?
 показать весь комментарий
 
 
У ДБР призначили нового керівника відділу з розслідування справ Майдану - Олександра Буряка - Цензор.НЕТ 1545 Интересно, что первично, а что вторично?

Чудеса мироздания,где первична материя,а вторично сознание...)
 показать весь комментарий
 
Как только всю ночь не целовал Иванушка-дурачек лягушку - все без толку, но через 9мес. она таки отложила икру в головы 73% жителей его царства. В ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана - Александра Буряка - Цензор.НЕТ 5014
 показать весь комментарий
 
 
Как только, всю ночь, не целовал Иванушка- дурачок, лягушку-все без толку, ...предложение замечательное, ну очень уж сложно - подчинённое 😉спасибо за идею) зебилы без зпт не смогут осмыслить 😉
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
любителям петушенка вопрос. Почему мертвечук жив и здоров? а дела майдану у попе ?
 показать весь комментарий
 
 
так порошенка вже відповідав на ці питання
 показать весь комментарий
 
любителям петушенка вопрос.

Там такое болото,как помне.Барыга откупился деньгами и ни какой следователь ему не указ.
 показать весь комментарий
 
ясно.это тот сашка который сливал дела майдана.на записях
позорище от зеленых чмерей.дбр портновская помойка.ее длет ликдвидация .после гонение зели на ростов
 показать весь комментарий
 
 
Перепрошую, а чого він так по-дебільному виглядає?
 показать весь комментарий
 
 
Это обязательное условие для работы в ДБР. Ты на Трубу взгляни.
 показать весь комментарий
 
 
Он наверное до вчерашнего дня в прокуратуре ДНР работал ?
 показать весь комментарий
 
 
Какое, нахрен, уже расследование? Прокатили потерпевших с их правом на справедливость - нормальная украинская традиция. И виноват тут не столько ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь, сколько Порохатый Барыга - 5 лет всё было в его руках. Видать, не всё так просто. А ЗЕ-клоуну хорошо бы создать отдел по прогнозированию и противодействию новому Майдану, но это уже в парафии бакланов Баканова.
 показать весь комментарий
 
 
ще одна характерна особливість 73/43%зебілів (достатня для їх ідентифікації) - намагання запудрити мізки, ніби-то в демократичні країні (чи в такій, яка намагаєтся стати демократичною) влада є авторитарною чи навіть самодержано-диктаторською.
так і тут: Анемподiст Майорiв - типовий зебіл.
 показать весь комментарий
 
А ти він, чи вона? Більш схоже на «він». У тебе, тупоголового бамбули, не вистачає розуму обмежитись запереченням по суті. Це що(?), така хвороба - непереборна потреба перейти на особистості й повісити ярлик. Якщо так, тобі сподобається:
Ан Мур - типовий довбодятел.
 показать весь комментарий
 
tZE inform‏ @tZEinform 19 ч.19 часов назад
Дело расстрела на Майдане безнадежно буксовало. Завершить его процесуально просто невозможно. Там есть факты вообще необъяснимые, например перестрелка на Лютеранской двух групп снайперов. Но признавать это никто не хотел и дело тянулось уже годы. В какую то очень светлую голову и главное вовремя, пришла мысль похоронить это дело навсегда, скрыв окончательно все (...)этого дела и сделать крайним дурака-президента, который теперь навсегда останется в глазах народа человеком, который "не дал узнать истину о расстреле".
 показать весь комментарий
 
Майдан - это несомненно сложное дело, а перестрелка снайперов попахивает тем, что эффективное расследование вывело бы, как минимум, на соратников Порохатого Барыги. Но ведь есть примеры и попроще - как насчёт патрульного Олейника, убившего невиновного пассажира БМВ? Тоже попахивает тем, что дело искусственно тормозят. Есть конспирологическая версия, что преследованием того БМВ лично руководил друг меньшого Авакова керівник «о@@єнної інституції» Зозуля, а Олейнику на суде брать большой срок одному будет скучно - вот и тормозят. Казалось бы, всё просто - один труп, один «автор» смертельного и незаконного выстрела, а через месяц скромная годовщина - 4 года событию преступления.
 показать весь комментарий
 
Т.е всенародно избранный Президент затеял обмен для того чтобы двть возможность соратникам Порохатого Барыги уйти от ответственности?
 показать весь комментарий
 
Фраза «всенародно избранный Президент» в своё время абсолютно справедливо касалась и Януковича. Просто Гнусавый Мессия пьЮщенко и Юла своими разборками так задолбали лохмандеев, что те «в пику» избрали Гопника. Ну какой здравый отец отдал бы свою дочь обладателю такой родословной? А страну отдали, правда, кончилось «не ахти».
Теперь Порох - как тактично высказался уважаемый среди меня еврей Пасхавер на организованном Порохатым промосборище - благих дел много, а служения державе мало. И это подкрепилось гранд-скандалищами и с барыжничеством, и с мародёрством. Лохмандеи опять прониклись, заценили и «в пику» избрали пошлого ЗЕ-клоуна (одна игра пипеткой на рояле чего стоит). Соткудова мне знать, какие черви живут в головешке ЗЕлёносопельного БлаЗЕня и где у него кнопка, и кто на неё жмёт? Те, кто доживут - увидят.
 показать весь комментарий
 
Завгоп по кадрах...,радіємо що не істопника-сантехніка
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А где были майданные сотни, их командиры, их типа лидеров, когда убийц отдавали русским????? Где была ваша честь и совесть???? И как вы дальше собираетесь смотреть в глаза тем, чью отцы, дети, не вренулись с мирного протеста.....
 показать весь комментарий
 
Не поклонница Фарион, но заметила верно: если нет разницы, то почему бы Зе не жить на улице Гитлера или в переулке Йозефа Менгеле. У ДБР призначили нового керівника відділу з розслідування справ Майдану - Олександра Буряка - Цензор.НЕТ 8428
 показать весь комментарий
 
 
Вулиця Гітлера? Я б не мав нічого проти (хоча краще на вулиці Гейдріха або Шелленберга).
А от для Зе це були б страшні борошна та суцільний цорес, азохен-вей... У ДБР призначили нового керівника відділу з розслідування справ Майдану - Олександра Буряка - Цензор.НЕТ 9281
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх