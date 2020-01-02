 Следователи с нарушениями собираются провести эксперимент в деле об убийстве Шеремета, - адвокат подозреваемой Кузьменко. ВИДЕО

Об этом он заявил в видео, опубликованном в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Добоша, правоохранители не предоставили защите материалов дела – адвокату не открыли видео, по которому должны проводить эксперимент.
"Я 26-го подал ходатайство об ознакомлении с материалами, следователь расписался о получении ходатайства. Следственный эксперимент я только "за" проводить, потому что я о нем ходатайствовал. Но оно должно быть проведено все правильно. Опять же, прямое нарушение права на защиту", – сказал он.
Адвокат отметил, что ему трудно представить, как эксперимент может быть реализован без первичной информации с видеокамер, "а ребята находятся некоторые в Харькове, и некоторые не в городе. Потому как им на 18.00 прибыть на следствие – понятия не имею".
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По мнению Добоша, следователи сделали это намеренно, "чтобы потом сказать: вот смотрите, адвокаты сорвали следственные действия".
"На самом деле следственный эксперимент должен быть проведен в 02.40, так как они задекларировали, что люди на видео действовали именно тогда, чтобы этому полностью отвечали время, освещение и погода", – добавил Добош.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
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13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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Ніхто не може узурпувати державну владу.
Говорила я всегда, что "бубочке" не будет места в Ростове, потому что там уже есть один законно-избранный президент, ПроФФесор, а Вы мои слова и подтверждаете!
Зачем два президента в Ростове, дубликат не нужен.
А ПроФФесор президент годный, сложносочиненными предложениями научился разговаривать, да и привычен он. Кроме того образован: автор книг, и ученую степень имеет.
Так что "бубочке" в безвоздушное пространство только...
Спасибо за комментарий, возьмите с полки пирожок.
И тут внезапно...
А алкаш претензии предьявил. Так, что не Овощ менял Конституцию.....
Это новый анекдот?
Ты?
https://www.aliexpress.com/item/32875695070.html
И даже размеры подозреваемого есть!
https://ae01.alicdn.com/kf/H386c23afe8064a34a3ff8f22cdd34518g.jpg
Этот?
Я уже не говорю про толстовки, такого китайского ширпотреба там на любой вкус и размер.
Источник: https://censor.net.ua/n3168202
Во-первых, видео монтируют и постоянно корректируют под походку Антоненко и Кузьменко.
Во-вторых, дай адвокатам видео - а они его на экспертизу в Скотланд-Ярд понесут, или в ФБР.
Нет-нет, главное верить эксперту Шустера и Авакова.