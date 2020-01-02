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 Следователи с нарушениями проводят эксперимент в деле об убийстве Шеремета, - адвокат подозреваемой Кузьменко. ВИДЕО

Защитник подозреваемой в убийстве журналиста Шеремета детского кардиохирурга Кузьменко Влад Добош утверждает, что правоохранители с нарушениями проводят следственный эксперимент.

Об этом он заявил в видео, опубликованном в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Добоша, правоохранители не предоставили защите материалов дела – адвокату не открыли видео, по которому должны проводить эксперимент.

"Я 26-го подал ходатайство об ознакомлении с материалами, следователь расписался о получении ходатайства. Следственный эксперимент я только "за" проводить, потому что я о нем ходатайствовал. Но оно должно быть проведено все правильно. Опять же, прямое нарушение права на защиту", – сказал он.

Адвокат отметил, что ему трудно представить, как эксперимент может быть реализован без первичной информации с видеокамер, "а ребята находятся некоторые в Харькове, и некоторые не в городе. Потому как им на 18.00 прибыть на следствие – понятия не имею".

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По мнению Добоша, следователи сделали это намеренно, "чтобы потом сказать: вот смотрите, адвокаты сорвали следственные действия".

"На самом деле следственный эксперимент должен быть проведен в 02.40, так как они задекларировали, что люди на видео действовали именно тогда, чтобы этому полностью отвечали время, освещение и погода", – добавил Добош.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Также на Цензор.НЕТ: Эксперты в деле Шеремета ссылаются на принцип неопределенности Гейзенберга из квантовой механики, - экс-член ОСД Маслов. ДОКУМЕНТ

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3168202
 
 
 Топ комментарии
 
"Я более чем доволен новогодней речью 42-летнего организма, который открыто назвал сам себя врагом украинства. Оно появилось во всей своей красе. Игра окончена. Маски сожжены", -
"Человек без идентичности. Ни национальной, ни мировоззренческой, ни исторической - никакой. Субстанция без ценностных координат, зато с четко выраженным желудочно-кишечным трактом. Просто "челавек". Без корней и без вектора. Ломоть салями. Кусочек селедочки, которой до фени название улицы, где стоит ее бочка с маринадом"
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дійсно.... була б відповідна людина, а кримінальна справа завжди знайдється
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Я что то не помню, что бы Овощ, что то узурпировал. Он получил полномочия либо от КС либо от ВР Украины. И что то я не помню, чтобы майданный Генпрокугог Юга алкаш кому то по этому поводу претензии предьявлял. И ваш министр МВД тоже ка4 то на майдане стоял. И явно с его помощью мусоров переправили на обмен....
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Ну если вы считаете , что изменение в конституцию через ее нарушение это не узурпация тогда разговор закончен
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Но Овощ не своим указом ее изменил. Ее вернул КС Украины. И три года майданный Генпрокугог Юга как в рот воды набрал в этой теме.....
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Когда Янукович менял форму правления узурпировав власть вас мало интересовала конституция.
И тут внезапно...
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Я что то не помню, что судьям КС майданный Генпрокугог Юг
А алкаш претензии предьявил. Так, что не Овощ менял Конституцию.....
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А судьям прокурор может предъявлять претензии за судебные решения?
Это новый анекдот?
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Конечно может. В КК Украины там целый раздел. Учи матчасть, соевый....
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Я сижу на вокзале пишу с телефона. По памяти начинается с ст. 383 кк Украины Вынесение заведомо неправосудного решения...
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А кто решает что решение КС не правосудное?
Ты?
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Во. Для этого ваш майданный Генпрокугог Юга алкаш, сидел и бухал. А это его прямая работа.....
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Провели уже. Есть запись камеры в отличном качестве.

https://www.aliexpress.com/item/32875695070.html
И даже размеры подозреваемого есть!
https://ae01.alicdn.com/kf/H386c23afe8064a34a3ff8f22cdd34518g.jpg

Этот?
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Та їм похрін. Чим вони гірші? "В ГБР ответили "Голосу": прошлые правила проведения конкурса утратили силу"
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Ну вот как получается, что после обучения в наших юридических вузах обычные люди становятся в большинстве своем преступниками, садистами, ворами, бандитами и организаторами бандитских группировок??? Это я о мусорах, о судьях самых честных судов, о прокурорах типа Кулика, об исполнительной и пенитенциарной службе. Совпадение??? Кто пишет такие программы обучения и кто им преподает так, что выходят они в большинстве своем беспринципиальными и полностью бесчеловечными, а по народному - полным гавном?
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