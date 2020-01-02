 В ГБР ответили "Голосу": прошлые правила проведения конкурса утратили силу

В Государственном бюро расследований ответили на обвинения партии "Голос" в нарушении правил проведения конкурса на замещение вакантных должностей. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Так, в пресс-службе напомнили, что 27 декабря 2019 года вступил в силу новый закон о ГБР.
"Согласно новой редакции части третьей статьи 14 Закона Украины "О Государственном бюро расследований" Типовое положение о конкурсной комиссии и Порядок проведения открытого конкурса утверждается директором Государственного бюро расследований", - заявили в Бюро.
Предыдущая редакция закона о ГБР предусматривала, что Бюро должно придерживаться Типового порядка проведения конкурса на должности, утвержденного Кабмином, отметили в пресс-службе. Но эти правила не согласуются с новой редакцией закона о ГБР, и потому утратили силу.
Читайте на Цензор.НЕТ: ГБР объявило конкурс на должности заместителей директора, нардеп Устинова говорит, что с нарушениями
Напомним, 29 декабря ГБР объявило конкурс на замещение вакантных должностей заместителя директора Бюро.
Нардеп Устинова заявила, что конкурс был объявлен с нарушениями. По ее словам, на то, чтобы собрать пакет из 11 документов, кандидатам дали вместо положенных 14 дней только 5, 2 из которых - выходные.
Партия "Голос" потребовала отменить проведение конкурса.
За, что Вьі критиковали Порошенка ?
Классная фотка
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Вищого гатунку. Вони таке **********
випіваєте?
А я то думаю, чего это ОПЗЖ и ЕС молчат!
Они просто хитрее оказались
Потім і будемо робити висновки...
Порошенко настільки «сміливо» йшов парком в Чернігові, що його охороняли не менш двох тисяч поліцейських, як мінімум, з усієї області. Місце проведення акції заздалегідь було оточено в декілька рядів силовиками, тому «сміливий президент» міг витримати атаку військового підрозділу. Хоча до нього всього лише прийшли громадяни, що хотіли поставити питання про корупцію в оборонній сфері. Порошенко так захопився обзивати всіх, хто його критикує, або бодай просто задає питання, «руками Кремля», що скоро патріотами, за його версію, можна будет називати лише співробітників АП, родину Свинарчуків і кілька сотень порохоботів.
В казематах революціонерів сидять французький рояліст-арістократ, англійський шпигун і єврей-банкир. Сидять чекають смертної кари.
Почули вони, що гільйотина зламалась.
Якобинці питають аристократа:
- Що ви виберете гільйотину, чи росстріл?
- Гільйотину!- мовив аристократ. Його відпускають, бо гільйотина зломана.
Те саме питають шпигуна, він так саме відповідає:
-Гільйотина!
І англієць на волі.
Питають єврея-банкіра:
-Гільйотина чи росстріл?
- Зачем ви мені пропонуєте гільйотину? Всі знають, що вона зламана!
Німа пауза. Банкіра росстріляли.
Висновок: професіоналізм сильніший за основний інстинкт.
""Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться..." ПСС т.37 В. И. ЛЕНИН" - хоть и преступник но был прав
як ото було ще і недавно:
""Отже, який висновок ми можемо зробити? Та один єдиний - голосуймо за Президента Ющенка, щоб потім не довелося чухати чуби і вкотре плакать, плакать. плакать, як цей набрід позасідає на всіх становищах в Україні. Це ж МАФІЯ!
Тільки Президент Ющенко може бути гарантом для розвитку Української України! Йдіть на вибори і голосуйте за нього, бо тільки ця Людина може зупинити Вону!""