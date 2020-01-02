 Послы Польши и Израиля оскорблены чествованием деятелей ОУН-УПА в Киеве и Львове

Об этом говорится в общем заявлении Посла Республики Польша в Украине Бартоша Цихоцкого и Посла Государства Израиль в Украине Джоэля Лиона. Заявление опубликовано на сайте посольства Польши в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"24 декабря Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в 2020 году в память нацистского коллаборанта Андрея Мельника, а также ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который является создателем расистской теории украинского расы. Кроме того, 1 января Киевский городской государственная администрация на своем здании выставила баннер с изображением Степана Бандеры", - сказано в заявлении.
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Цихоцкий и Лион напоминают о своих "братьях и сестрах, битых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины".
"Мы, Послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположного желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов", - сказано в заявлении.
Дипломаты напомнили, что правительства их стран делают все, чтобы предотвратить попытки искажения истории Второй мировой войны.
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"Мы ожидаем, что также Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация присоединятся к диалогу с целью поиска правды. Со своей стороны, мы готовы содействовать в лучшем сотрудничестве с учреждениями в Израиле и Польше, в том числе с Яд Вашем и Институтом национальной памяти", - подытожили авторы заявления.
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Май-Маевского: "Что касается Екатеринослава, то без ужaса говорить нельзя:
целыми улицами eвpeйские дома и магазины разгромлены дотла, сотни женщин
изнacилoвaны, много yбитыx. Вначале мы склонны были считать это результатом
"упоения победой" и разгоревшихся страстей солдат и были уверены, что
скоро всё это пройдет. На самом же деле эти звepства и yжaсы решительно не проявляют
тенденции к прекращению". "Эти
зверства происходят также на железных дорогах - на всем протяжении
пространства, занятого Добровольческой армией. Из вагонов eвpeев буквально
выбрасывают в окна. Ни один eвpeй не может спастись. В лучшем случае он спасет
свою жизнь ценой огромного выкупа".
МИНСК, 11 мар - Sputnik. Институт национальной памяти Польши (ИНП) оправдал польского антикоммуниста Ромуальда Райса, который был казнен в 1948 году за военные преступления, в частности массовый расстрел белорусов.
Во время Второй мировой Райс, получивший кличку "Бурый", служил в Армии Крайовой, а затем в составе незаконного вооруженного формирования в 1946-м действовал на востоке Польши. Его отряд сжег несколько деревень и убил 79 человек, в основном православных белорусов.
Ничё, нормально?... " И не холодно...".
свинюноворічного 2020 щура
Нейтральное значение в западнославянских и соседних языках
В польском (żyd), словацком (žid), чешском языках (žid), литовском (žydas), венгерском (zsidó) этимологическое соответствие русскому слову жид означает как «еврей», так и «иудей» (иногда с орфографическим разграничением - в польском и чешском это слово пишется с большой буквы в этническом значении и с маленькой в религиозном), и не имеет негативного оттенка.
а взагалі похер що думають жиди і поляки
Нам своє робить
угу - судячи з демографії ми і самі себе подолаємо ... ((
А самі таємно святкують день народження Степана Андрійовича,хто маскує його під "Sylwestra" , а хто "пад новий ґод"! Як нап'ються то й святкують ,а потім як дізнаються чию днюху святкували то і починають повчати всіх ,а самі ж то зрадники ! День народження Бандери святкують і не жаль їм ні братів ні сестер, от така то малята політика ,ні честі,ні совісті ,самі інгтереси!
Срочно вернуть в паспорт графу национальность!!!
І нікого більше - Nie pozwalam!
Сихів 2020
@syhiv25
Яка різниця яке дерево якшо на ньому висить москаль.
Опера́ція «Ві́сла» (пол. Akcja Wisła, у мові українців Польщі зазвичай акція «Вісла») - етнічна чистка, здійснена у 1947 році (початок - 29 березня) за рішенням партійного і державного керівництва СРСР, Польської республіки та ЧСР. Полягала у примусовій, з використанням військ (СРСР, Польської республіки, ЧСР), депортації українців з їхніх етнічних територій, - Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини, - на території у західній та північній частині польської держави, що до 1945 року належали Німеччині, так звані «повернені території» (пол. ziemie odzyskane) з метою асиміляції українського населення під маніпулятивним приводом обмеження підтримки українського підпілля місцевим населенням[1]. Було насильно переселено 140 575 осіб, ув'язнено в концтаборі Явожно 3936 людей (з них: 823 жінки, 27 священиків. Унаслідок катувань загинуло близько 200 бранців.), убито 655 чол., заарештовано 2800 членів українського руху ОУН і УПА у Закерзонні. З квітня до липня 1947 року оперативна група «Вісла» провела 357 бойових акцій, ліквідувала 1509 повстанців, знищила 1178 бункерів і криївок.[2]
Майже 13 мільйонів німців примусово виселили наприкінці Другої світової з територій, які нині належать Польщі та Чехії.
Думаю - весь мир ошибаться не может!
Obiekt przetrwał wojnę w stosunkowo dobrym stanie. Jego dewastacja rozpoczęła się w okresie późniejszym. W styczniu 1948 r. nieznani sprawcy "w poszukiwaniu złotych zębów" dwukrotnie rozkopali grób, w którym pochowano ofiary pogromu z 1905 r. Skradziono wiele nagrobków, m.in. obelisk z grobu ofiar pogromu białostockiego. Około 2 ha przeznaczono pod budowę osiedla domów jednorodzinnych.
Но, вєнц, єст про цо гадаць і нє застанавяць сє на байках історичних.
Як нєсьць такє бздури то лєпєй сьпєваць пйосенкі як
На уліце Пєрвше мая баба біє поліцая.
Раз ґо в дупе, раз ґо в яя - так сє біє поліцая.
І вшисткє слухаче билі би в сьвйонтечним настрою.
Каждая нация в своем государстве имеет право на свои правила!
А вот как Польша оказалась в такой компании, вопрос, не торчат ли за такой позицией уши расиянских чекистов?
А слова из песни - " а на джэвах замяст лисьци бэндом висець комунисьци" - так и остались голубой мечтой.
youtube.com/watch?v=MXMtFLulmrg