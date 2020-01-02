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Все про:антисемитизм (163) Бандера (668) Израиль (986) национализм (261) ОУН-УПА (263) Польша (5028)

 Послы Польши и Израиля оскорблены чествованием деятелей ОУН-УПА в Киеве и Львове

Главы дипломатических ведомств Польши и Израиля считают обидой чествование Степана Бандеры, Андрея Мельника, Ивана и Юрия Липы Киевским городским и Львовским областным советами.

Об этом говорится в общем заявлении Посла Республики Польша в Украине Бартоша Цихоцкого и Посла Государства Израиль в Украине Джоэля Лиона. Заявление опубликовано на сайте посольства Польши в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"24 декабря Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в 2020 году в память нацистского коллаборанта Андрея Мельника, а также ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который является создателем расистской теории украинского расы. Кроме того, 1 января Киевский городской государственная администрация на своем здании выставила баннер с изображением Степана Бандеры", - сказано в заявлении.

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Цихоцкий и Лион напоминают о своих "братьях и сестрах, битых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины".

"Мы, Послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположного желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов", - сказано в заявлении.

Дипломаты напомнили, что правительства их стран делают все, чтобы предотвратить попытки искажения истории Второй мировой войны.

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"Мы ожидаем, что также Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация присоединятся к диалогу с целью поиска правды. Со своей стороны, мы готовы содействовать в лучшем сотрудничестве с учреждениями в Израиле и Польше, в том числе с Яд Вашем и Институтом национальной памяти", - подытожили авторы заявления.

Источник: https://censor.net.ua/n3168200
 
 
 Топ комментарии
 
Ми ж не забороняєм полякам шанувати Пілсудського, про Ізраіль взагалі мовчу.
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А ми ображені пам'ятниками Пілсудському.
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Внимание!! Вопрос всем комментаторам диванным!! И многим прочим. Кто из Вас реально готов взять оружие в руки и убивать, дабы освободить Богом Нам данную территорию, от всех этих захватчиков и оккупантов? Лайк кто способен. При этом Вы должны понимать что врагов полно среди самого близкого окружения.
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богом всранную нам территорию
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Вот бы они так заморачивались, как бы не оскорбить украинцев
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Почему дипломатические ведомства Израиля не возмущаются, что в россии в 2005 году на мемориальной доске увековечено имя Деникина? В свое время еврейская делегация представила
генералу Деникину копию прошения Лозовской городской управы на имя генерала
Май-Маевского: "Что касается Екатеринослава, то без ужaса говорить нельзя:
целыми улицами eвpeйские дома и магазины разгромлены дотла, сотни женщин
изнacилoвaны, много yбитыx. Вначале мы склонны были считать это результатом
"упоения победой" и разгоревшихся страстей солдат и были уверены, что
скоро всё это пройдет. На самом же деле эти звepства и yжaсы решительно не проявляют
тенденции к прекращению". "Эти
зверства происходят также на железных дорогах - на всем протяжении
пространства, занятого Добровольческой армией. Из вагонов eвpeев буквально
выбрасывают в окна. Ни один eвpeй не может спастись. В лучшем случае он спасет
свою жизнь ценой огромного выкупа".
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Може би спочатку жиди вибачились за голодомор украінців? Кацапи, звичайно, сволота ще та, але натхненникамиголодомору украінців в 1932-33 роках таки були жиди. Хто хоче, нехай поцікавиться хто придумав "Торгсин" і хто в магазинах цього "Торгсину" вимінював золоті обручки і хрестики вмираючих з голоду украінських жінок на половинку буханки хліба. То лиш один злочин з маси інших, які творили жиди ураінцям. Сме тому Ізраіль і не визнає голодомор украінців, бо знає, що холокост жидів забрав менше жертв ніж вони вбили в украінському холокості.
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Правильно! Наступило и наше время предъявить претензии к Ж2е!..
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14,5 миллионов ж- идов делают погоду во всем мире, мал клоп, но вонюч
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А Украина и (вместо Беларуси), оскорблена чествованием "Бурого
МИНСК, 11 мар - Sputnik. Институт национальной памяти Польши (ИНП) оправдал польского антикоммуниста Ромуальда Райса, который был казнен в 1948 году за военные преступления, в частности массовый расстрел белорусов.
Во время Второй мировой Райс, получивший кличку "Бурый", служил в Армии Крайовой, а затем в составе незаконного вооруженного формирования в 1946-м действовал на востоке Польши. Его отряд сжег несколько деревень и убил 79 человек, в основном православных белорусов.

Посли Польщі та Ізраїлю ображені вшануванням діячів ОУН-УПА в Києві і Львові - Цензор.НЕТ 2791

Ничё, нормально?... " И не холодно...".
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Посол Ізраїлю не оскорблен, що в Польщі офіційна назва особи єврейського походження - жид. А в Україні за таке слово, він верещить про антисемітизм як недорізана свиня.
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Фууу..., твої висловлювання якісь не кашерні...
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Шо значит, не кошерные? В польском языке нет евреев. Есть только жиды. С ударением на предпоследний слог.
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Циган почали називати ромами, навіть мадярота, яка ненавидить циган більше за нацистів, мабуть за те що ті такі ж чорні як і мадяри. Думаю у польській є слово єврей, навіть без наголосу, але історично саме у Польщі були самі великі і жорстокі єврейські погроми, а поляки дуже шанують свою історію і не бажають змінюватися...
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тре подарувати й2ому свиню новорічного 2020 щура

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Читаем Вики...
Нейтральное значение в западнославянских и соседних языках
В польском (żyd), словацком (žid), чешском языках (žid), литовском (žydas), венгерском (zsidó) этимологическое соответствие русскому слову жид означает как «еврей», так и «иудей» (иногда с орфографическим разграничением - в польском и чешском это слово пишется с большой буквы в этническом значении и с маленькой в религиозном), и не имеет негативного оттенка.
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в поляків слово ЖИД не є образою
а взагалі похер що думають жиди і поляки
Нам своє робить Посли Польщі та Ізраїлю ображені вшануванням діячів ОУН-УПА в Києві і Львові - Цензор.НЕТ 2057
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евреи и поляки разлагают патриотизм и национализм в Украине. Украинцы не должны никого слушать, кроме себя и своих национальных интересов! Вся власть евреи и все они ворье во главе с главным евреем Украины - Коломойским. Это ворье выгнать бы из страны и поставить патриотов у власти, которые будут на благо страны все делать, а не грабить ее.
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Я теж кажу, при владі крадуть усі, але коли в Україні крадуть чужинці, це велике паскудство, я розумію що наш президент какаяразница повість что єму усе до задницы, українці мають з цим паскудством щось робити...
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Это все потому .что мы сейчас в сложной ситуации и слабые .потому Польша колотит имперские понты . и Израиль подлизывает ***** . Нам пофиг на их Пилсудского ,и пофиг на методы захвата земель Израилем . но и к нам не стоит лезть , это бесполезно ,затихнет -разгорится снова ! Слава ОУН - УПА !
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но и к нам не стоит лезть ...

угу - судячи з демографії ми і самі себе подолаємо ... ((
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зараз майже уся Европа себе демограф1чно долаэ , прир1ст за рахунок мавр1в .але це ще боком вил1зе .
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угу - от тільки причини в нас і в Європи зовсім різні ...
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У поляк . молдован . словаков . жителей стр балтии та же проблема . трудовая миграция .пмж .В меньшем обьеме , но причины теже .Допускаю .что у нас это это делают сознательно , опустить население до 15 -25 млн .
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Тема Пороха в демографічній кризі недостаньо розкрита, зелене. Повтори знову.
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Мабуть українці забули послів привідати з Днем народженням С Бандери Посли Польщі та Ізраїлю ображені вшануванням діячів ОУН-УПА в Києві і Львові - Цензор.НЕТ 7777
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Понапиваються, мля на 1 січня і потім з опохмілу звіздять всяку хєрню. Посли Польщі та Ізраїлю ображені вшануванням діячів ОУН-УПА в Києві і Львові - Цензор.НЕТ 360
А самі таємно святкують день народження Степана Андрійовича,хто маскує його під "Sylwestra" Посли Польщі та Ізраїлю ображені вшануванням діячів ОУН-УПА в Києві і Львові - Цензор.НЕТ 4821 , а хто "пад новий ґод"! Як нап'ються то й святкують ,а потім як дізнаються чию днюху святкували Посли Польщі та Ізраїлю ображені вшануванням діячів ОУН-УПА в Києві і Львові - Цензор.НЕТ 6646 то і починають повчати всіх ,а самі ж то Посли Польщі та Ізраїлю ображені вшануванням діячів ОУН-УПА в Києві і Львові - Цензор.НЕТ 2351 зрадники ! День народження Бандери святкують Посли Польщі та Ізраїлю ображені вшануванням діячів ОУН-УПА в Києві і Львові - Цензор.НЕТ 3492 і не жаль їм ні братів ні сестер, от така то малята політика ,ні честі,ні совісті ,самі інгтереси!
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Присоединяюсь ко всем, кто до меня послал этих послов в достойное их место.
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Якщо би наша влада почала тицяти поляків і жидів мордою в історію іх злочинів проти украінців , та виставила б іім хоча б моральний рахунок і стала вимагати вибачень, то й заткнулись би і жиди і поляки.
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В Україні завдяки й...ним хохлам відсутня українська влада.
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Не зря из нашего паспорта убрали графу национальность, чтоб укролохи не смогли возмущаться, что Ж2 рвется к власти, а так они все "громадяны Украины"!
Срочно вернуть в паспорт графу национальность!!!
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Ох,не дарма в Умані гайдамаки повісили ляха,жида та пса. Хоч песика і шкода. Ні за що повісили
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вот тому і поляки не хочуть бачити україну в єс тому що бояться сторонників ОУН УПА
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любителям петушенка вопрос. Почему мертвечук жив и здоров? а дела майдану у попе ? свинарчукам также поууууй на Вас как и рюкзачкам? )))
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Запомоенный мокша, в Украине уже 8 месяцев президент Янелох и он за это время ничего не сдела, а Порох тебе до сих пор в штаны гадит)) Смени методичку, а то не заплатят.
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"дєла майдана в попє" - тому що зелена ***** знищила і зугубила усі докази з допомогою Труби, а на фінал - випустила усіх вбивць у кацапстан. Можеш почитати Портянку - він досить доступно дякує за це конкретним людям..... Порох там не згадується.
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Користуючись нагодою, висловлюю занепокоєння з цього приводу (і ще трошки стурбованості).
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Тільки для одного мене очевидно, що Москва в черговий раз використовує Бандеру для того, щоб знищити мрії українців про нормальну державу і заможнє життя?
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Я так поримаю пшеки уже вьісказали свое решительное "фе" кацапомразям за возрожлеоие ккльта Сталина?
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Вшановувати треба тих, хто проводив "пацифікацію" в Галичині і операцію "Вісла" на Лемківщині.
І нікого більше - Nie pozwalam!
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Сихів 2020

@syhiv25

Яка різниця яке дерево якшо на ньому висить москаль.
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Украине с окупантами никто не помог реально остановить росийскую окупацию. Так что все пашли нах.
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Думаю, что нормальные израильтяне, поляки и др. нормально воспринимают стремление украинцев быть самими собой, а кацапофедерасты, неприкаянные совки, вата, зелебилодрочеры ипут себя во все щели и не видят КОнца своим страданиям.
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Тут выбор один. По Киеву будут шагать украинские националисты или росийские нацисты. Бандера или Сталин? Пшеки с жидами хотят комунистов? Так пускай к себе их приглашают а не к нам в Украину.
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А жітєлі Камчатки пєрвими почали стограм пити за народження С.А. Бандери і шо
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тепер про справжні етнічні чистки
Опера́ція «Ві́сла» (пол. Akcja Wisła, у мові українців Польщі зазвичай акція «Вісла») - етнічна чистка, здійснена у 1947 році (початок - 29 березня) за рішенням партійного і державного керівництва СРСР, Польської республіки та ЧСР. Полягала у примусовій, з використанням військ (СРСР, Польської республіки, ЧСР), депортації українців з їхніх етнічних територій, - Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини, - на території у західній та північній частині польської держави, що до 1945 року належали Німеччині, так звані «повернені території» (пол. ziemie odzyskane) з метою асиміляції українського населення під маніпулятивним приводом обмеження підтримки українського підпілля місцевим населенням[1]. Було насильно переселено 140 575 осіб, ув'язнено в концтаборі Явожно 3936 людей (з них: 823 жінки, 27 священиків. Унаслідок катувань загинуло близько 200 бранців.), убито 655 чол., заарештовано 2800 членів українського руху ОУН і УПА у Закерзонні. З квітня до липня 1947 року оперативна група «Вісла» провела 357 бойових акцій, ліквідувала 1509 повстанців, знищила 1178 бункерів і криївок.[2]

Майже 13 мільйонів німців примусово виселили наприкінці Другої світової з територій, які нині належать Польщі та Чехії.
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а ці посли не дуже "оскарблєни" що Україна обміняла росіян вбивць на звичайних інтелегентів яких путін нахапав в Криму і Донбасі..? Таке вони вітають...
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Поляк по крові, духом українець, словами зелі а вам яка різниця
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ПОСОЛ - всємі посилаємій чєловєк. Ото хай і йдуть нах...й.
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Где этих "семитов" только не уничтожали, они задолбали весь мир во все времена!
Думаю - весь мир ошибаться не может!
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Проше паньства, било би бардзо кожистнєй жеби обай пословє пжипомнілі сєбє як то сє злоте земби пошуківало на жидовскіх цментажах в Польскєй Жєчи Посполітей.
Obiekt przetrwał wojnę w stosunkowo dobrym stanie. Jego dewastacja rozpoczęła się w okresie późniejszym. W styczniu 1948 r. nieznani sprawcy "w poszukiwaniu złotych zębów" dwukrotnie rozkopali grób, w którym pochowano ofiary pogromu z 1905 r. Skradziono wiele nagrobków, m.in. obelisk z grobu ofiar pogromu białostockiego. Około 2 ha przeznaczono pod budowę osiedla domów jednorodzinnych.

Но, вєнц, єст про цо гадаць і нє застанавяць сє на байках історичних.
Як нєсьць такє бздури то лєпєй сьпєваць пйосенкі як
На уліце Пєрвше мая баба біє поліцая.
Раз ґо в дупе, раз ґо в яя - так сє біє поліцая.
І вшисткє слухаче билі би в сьвйонтечним настрою.
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Сунулись бы эти евреи везде поменьше и никто бы их и не трогал!
Каждая нация в своем государстве имеет право на свои правила!
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Израиль, насколько я знаю, не признал Голодомор, их премьер, обвиняемый на родине в коррупции, участвовал в победобесии с фашистом путинхЪом. Мнение посла такой страны не имеет никакого значения.(Не помню точно, но Израиль, имхо, ставил палки в колеса Украине при различных голосованиях в ООН).
А вот как Польша оказалась в такой компании, вопрос, не торчат ли за такой позицией уши расиянских чекистов?
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Ну, так члены ПОРП и "службы беспеченьства" в космос же не улетели. Они притихли растворились в, ликующей на руинах коммунизма, толпе, но никуда не делись. Они воспроизвели своих наследников и последователей и природа их не изменилась и Украина тому доказательство,
А слова из песни - " а на джэвах замяст лисьци бэндом висець комунисьци" - так и остались голубой мечтой.
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И целая куча потерявших моральный облик человека стукачей этой службе тоже никуда не делись... Раздражает такая мерзкая компания - Польша и Израиль...
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Кремлядские агенты активизировались во всех странах...
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Надо понимать, посол Израиля уже разобрался с еврейским нацизмом Ицхака Гинзбурга, раз его беспокоит антисемитизм в чужой стране.
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Только тот, кто борется с еврейским нацизмом Хабада, имеет моральное право упрекать других в антисемитизме.
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Германии и России тоже не нравится когда украинцы определятся в своей идентичности и перестанут лениться управлять своим государством. Посли Польщі та Ізраїлю ображені вшануванням діячів ОУН-УПА в Києві і Львові - Цензор.НЕТ 3926
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А мені не подобається фашист і вбивця Пілсудський... Йдіть на х.....й ляхи! Посли Польщі та Ізраїлю ображені вшануванням діячів ОУН-УПА в Києві і Львові - Цензор.НЕТ 1325
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Как говорил Шекспир: "Чума на оба ваши дома!" Многие сионистские нацисты родом из Украины. Но и среди украинцев немало шовинистов, которые, возмущаясь российской агрессией, почему-то ругают мордву, мокшу, т.е. те малые народы, которые сами страдают от российского империализма. В Польше тоже развит шовинизм и расизм. Как правило, это признак экономической и культурной отсталости. Такие богатые страны, как Швейцария и Великобритания, весьма толерантны и интернациональны.
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Сподіваюся в Високоповажних панів ще не раз буде привід ображатися
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Славянка Светлана - это ослиная плоть. Что делает посол Израиля в стране ослов?

youtube.com/watch?v=MXMtFLulmrg
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