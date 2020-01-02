 В 2020 году проведем работы по дноуглублению украинского участка реки Припять, - АМПУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АМПУ.

"АМПУ совместно с Министерством инфраструктуры Украины проводят системную работу по улучшению условий судоходства на внутренних водных путях. В 2019 году наш специализированный филиал "Дноуглубительный флот" впервые за последние шесть лет осуществил дноуглубления на каскаде водохранилищ Днепра в объеме почти 800 тыс. куб. м. Работы на Припяти в 2020 году будут проходить в соответствии с Дорожной картой улучшения судоходства на реках Днепр и Припять в рамках проекта по восстановлению международного водного пути Е-40", - цитирует пресс-служба руководителя предприятия Райвиса Вецкаганса.

Работы выполнит подрядчик ООО "СОБИ", который стал победителем аукциона в рамках открытых торгов в электронной системе публичных закупок ProZorro, предложив самое низкое ценовое предложение.

Общий объем ремонтного черпания составляет 100 тыс. куб. м грунта. Результатом работ будет обеспечение гарантированных габаритов судового хода (глубина - 1,6 м, ширина - 35 м, радиус закругления - 300 м) на украинском участке реки Припять общей протяженностью 64,5 км.

Стоимость работ по договору составляет почти 9,9 млн грн без НДС. Все работы будут проводиться с обязательным соблюдением требований экологической безопасности.

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