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Все про:АМПУ (28) река (66)

 В 2020 году проведем работы по дноуглублению украинского участка реки Припять, - АМПУ

Администрация морских портов Украины планирует в 2020 году провести дноуглубительные работы для обеспечения гарантированных габаритов судового хода на украинском участке реки Припять.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АМПУ.

"АМПУ совместно с Министерством инфраструктуры Украины проводят системную работу по улучшению условий судоходства на внутренних водных путях. В 2019 году наш специализированный филиал "Дноуглубительный флот" впервые за последние шесть лет осуществил дноуглубления на каскаде водохранилищ Днепра в объеме почти 800 тыс. куб. м. Работы на Припяти в 2020 году будут проходить в соответствии с Дорожной картой улучшения судоходства на реках Днепр и Припять в рамках проекта по восстановлению международного водного пути Е-40", - цитирует пресс-служба руководителя предприятия Райвиса Вецкаганса.

Работы выполнит подрядчик ООО "СОБИ", который стал победителем аукциона в рамках открытых торгов в электронной системе публичных закупок ProZorro, предложив самое низкое ценовое предложение.

Общий объем ремонтного черпания составляет 100 тыс. куб. м грунта. Результатом работ будет обеспечение гарантированных габаритов судового хода (глубина - 1,6 м, ширина - 35 м, радиус закругления - 300 м) на украинском участке реки Припять общей протяженностью 64,5 км.

Стоимость работ по договору составляет почти 9,9 млн грн без НДС. Все работы будут проводиться с обязательным соблюдением требований экологической безопасности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168199
 
 
 Топ комментарии
 
Молодці! Та Прип'ять уся в радиоактивному мулі.
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Молодці. Бо весь радіоактивний бруд з часу аварії вже залежався на дні. Потрібно розворушити.
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Потрібно заглибити Прип'ять щоб кацапи з військових баз в Білорусі змогли по воді зайти прямо в Київ! Кацапи вже давно відпрацьовують в Білорусі десантування на берег на бронетехниці, тепер ми їм заглибимо канали, щоб баржі з російською бронетехнікою могли підійти до Києва і висадитись прямо на пісочок! Де беруть таких дебілів в АМПУ? путін присилає?
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Молодці! Та Прип'ять уся в радиоактивному мулі.
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Потрібно заглибити Прип'ять щоб кацапи з військових баз в Білорусі змогли по воді зайти прямо в Київ! Кацапи вже давно відпрацьовують в Білорусі десантування на берег на бронетехниці, тепер ми їм заглибимо канали, щоб баржі з російською бронетехнікою могли підійти до Києва і висадитись прямо на пісочок! Де беруть таких дебілів в АМПУ? путін присилає?
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ГДЕ на карте Беларуси найти ХОТЯ-БЫ ОДНУ кацапскую военную базу??? Мля, один идиот вечно подобную хрень пишет, другие такие же ему лайкают.
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Молодці, вони той радіонуклідний мул повикидують на береги...
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Молодці. Бо весь радіоактивний бруд з часу аварії вже залежався на дні. Потрібно розворушити.
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А почему - Припять ?
Разве важно , как называется река , ведь главное , что бы дноуглубление было .
Почему не назвать эту реку Ихтамнетовкой , в честь героев ДыНыРы ???
А Крещатик переименовать в проспект Моторылы ?
Ведь звучит !
И партнёрам приятно ...
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Іронія, звичайно, добре, але це якось дивно виглядає від людини, яка пише на російській мові. Для вас є чи нема різниці, я щось заплутавсь?..
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Придурки это поставки нефти по Днепру для ваших танков !
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Значить Є гроші. А то чутки були про якусь діромаху в бюджеті...
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Ти маєш на увазі компенсацію за нафтовий кидок білорасєї...?))
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В схемах распила бюджета зеленое стадо превзошло своих учителей ..рыгов..
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В 2020 году проведем работы по дноуглублению

...
Цього достатньо. Бо СН вже активно ведуть роботи з "дноуглубления" в турборежимі.

У 2020 році проведемо роботи з днопоглиблення української ділянки річки Прип'ять, - АМПУ - Цензор.НЕТ 8672
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В 1986 году в районе Чернобыля поперек реки Припять из грантного камня были сооружены перекаты для улавливания радиактивного песка (ила). Теперь эти деятели спустят потоки радиактивного муляки вниз по течению. О последствиях даже не задумываются!
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А чому не задумуються, може це спеціально спланована операція гібридної війни, освіжити радіоактивною водою все до Херсона, чим більше вимре українців тим краще для ху йла
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вот где бабла попилить можно , и концы ( в смысле бумаги ) в воду
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Зеля не просто углубил дно, он его пробил до безпредела.
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