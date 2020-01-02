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 Политика Украины
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Все про:ВР (24248) депутат (2813) полномочия (170) ГБР (821) Венедиктова (17)

 Нардеп от СН Венедиктова сложила с себя депутатские полномочия

Назначенная и.о. директора ГБР представительница партии "Слуга народа" Ирина Венедиктова написала заявление об отказе от депутатских полномочий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"Во исполнение Указа Президента Украины от 27.12.2019 № 961/2019 О назначении временно исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований Венедиктовой Ирины Валентиновны, народным депутатом Украины Венедиктовой И.В. подано личное письменное заявление о сложении депутатских полномочий в Верховную Раду Украины", - сказано в сообщении.

В ГБР напомнили, что должность директора Бюро несовместима с депутатским мандатом.

"К выполнению полномочий в Государственном бюро расследований Ирина Венедиктова приступила 28 декабря 2019 после выполнения требований закона ч. 3 ст. 3 "О статусе народного депутата Украины"", - добавили в пресс-службе.

Читайте на Цензор.НЕТ: ГБР не справилось с первоочередными задачами по итогам 2019 года, - заявление Госбюро

Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющим его обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

29 декабря ГБР объявило конкурс на замещение вакантных должностей заместителя директора Бюро.

Нардеп Устинова заявила, что конкурс был объявлен с нарушениями. Партия "Голос" требует отменить его проведение.

Также на Цензор.НЕТ: Суд поручил мне вручить повестки следователям ГБР в деле о защите чести Порошенко, - адвокат Головань. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3168198
 
 
 Топ комментарии
 
Что делать, если благодаря твоему незграбному керуванню в бюджете страны образовалась дыра в 70.000.000.000 гривень?
Не знаете?
А вот слуги знают!
Надо начать платить пенсии НА ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ. (и неизвестно, дойдут ли эти деньги до гражданских - или все возьмут боевики-оккупанты)
Сам "долг" по пенсиям составляет 82.000.000.000 гривень. (только один лишь "долг")
Итого:
70.000.000.000 гривень + 82.000.000.0000 гривень = 150.000.000.000 гривень ДЫРА в бюджете.
Какая разница - будут вашим родителям (на НЕоккупированной территории) платить пенсию или нет?
Какая разница - будут повышаться зарплаты или нет?
Какая разница - останутся вообще деньги на дороги/больницы/школы или нет?
"Разницы нет", так ведь?
"Усьо будєт зе"
https://interfax.com.ua/news/interview/633697.html
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І чудниє дєла творятся в Мордорє.
2 января 2020 Россиянин загорелся и упал с крыши дома на прохожую.
В центре Санкт-Петербурга на крыше заброшенного здания загорелся неизвестный мужчина. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на МЧС.

(Єсть вєрсія, что он смотрєл Вата Шоу Андрєя Полтави.

Ілі зашел на Цензор.)
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Что делать, если благодаря твоему незграбному керуванню в бюджете страны образовалась дыра в 70.000.000.000 гривень?
Не знаете?
А вот слуги знают!
Надо начать платить пенсии НА ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ. (и неизвестно, дойдут ли эти деньги до гражданских - или все возьмут боевики-оккупанты)
Сам "долг" по пенсиям составляет 82.000.000.000 гривень. (только один лишь "долг")
Итого:
70.000.000.000 гривень + 82.000.000.0000 гривень = 150.000.000.000 гривень ДЫРА в бюджете.
Какая разница - будут вашим родителям (на НЕоккупированной территории) платить пенсию или нет?
Какая разница - будут повышаться зарплаты или нет?
Какая разница - останутся вообще деньги на дороги/больницы/школы или нет?
"Разницы нет", так ведь?
"Усьо будєт зе"
https://interfax.com.ua/news/interview/633697.html
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Дай дураку грамоту и бкдет горе от ума.
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Напечатають, або Ху-йло ЗЄ-йлу позичить. Нібито вже браття.
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Главное, что у нас солидарная пенсионная система. Т.е., шоб выплатить пенсию, надо сначала собрать бабло в пенсофонд.

Прям вижу, как предприятия Донбабве платят в пенсофонд Украины. Нет налогов - нет пенсии. Если ******* начнет платить туда пенсии - это будет нарушение закона.
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Та їм же в Трускавці про що то таке солідарна, чи накопичувальна пенсія не розказували.
Бо ніякого толку. Розкажу, (трейлер) може хтось тут з них пасецься.
Солідарна, це коли пенсія виплачується автоматом з поточних доходів молодого покоління, старшому.
Накопичувальна, це коли людина сама за своє робоче життя, вкладає частину своїх доходів у спеціальні фонди- банки, а потім, вони виплачують їм пропорційну пенсію.
Десь так. Хто знає краще, хай поправить.
Dixi.
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Ще рано панікувати. Ніхто ще нічого не виплачує!
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Нардеп від СН Венедіктова склала з себе депутатські повноваження - Цензор.НЕТ 3752 7Кокс7 - Сам "долг" по пенсиям составляет 82.000.000.000 гривень. (только один лишь "долг").
Бряхня.

Когда и как этот долг возник? Никто не знает сколько их живых осталось. Откуда известна сумма долга?
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Це погано. Мінус один штик в СН. Надіюся вони будуть одноголосно підтримувати Зеленського в майбутньому - це нам потрібно
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На місце одного штика, прийде другий штик. От тільки з головами в СН не все гаразд.
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А-а, уж конечно, как же, какие уж мы вам товарищи! Где уж. Мы понимаем-с! Мы в университетах не обучались.
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Это та венедиктова, которую портянка пялил??? Они ж близки, если не по разуму, то по половым органам... как можно такое на ответственную должность...
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...не штик а куля з ЗЕмна ...там таких черга
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І чудниє дєла творятся в Мордорє.
2 января 2020 Россиянин загорелся и упал с крыши дома на прохожую.
В центре Санкт-Петербурга на крыше заброшенного здания загорелся неизвестный мужчина. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на МЧС.

(Єсть вєрсія, что он смотрєл Вата Шоу Андрєя Полтави.

Ілі зашел на Цензор.)
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Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Еще парочку! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать!
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І про розслідувачів-антікорупцьйонєрів-октівіздів.Ілі "ктозамовєлкатю" .Ілі "свинарчуківзаграти"
Нардеп от СН Венедиктова сложила с себя полномочия депутата - Цензор.НЕТ 830
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пуштуна мать! он долго к етому шел. Во для него епоха бедности закончена!!! Бабушки - дедушки вы в курсе. Внуки хай вам розкажут!!! И вместе порадуйтесь за розлидувача Пуштуны - вперьод!!!
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А когда она идёт под венец с Портновым?
Роспись будет публичной или на закрытой вечеринке у дяди Бени?
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Кандидаты на замену ей в ВР уже на вокзале.Нардеп от СН Венедиктова сложила с себя полномочия депутата - Цензор.НЕТ 6435
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«Скоро, на всех хорошо освещенньіх улицах Киева.»
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Ех, а ти шо не встиг?
Чи ти підказував їм куди бігти?
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О , какие люди идейные! Рискуя остаться и без мандата и без должности , и.о. всего лишь, идут , чтобы спасти страну от беспредела , от папередников и паследников....Усё теперь будет хорошо в стране!
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Буде весело, якщо по конкурсу не пройде Нардеп от СН Венедиктова сложила с себя депутатские полномочия - Цензор.НЕТ 835 Хоча... Про що це я? Який конкурс? Яка незалежність кандидатів? Богдан же Портнову в карти програв, а картярський борг для "вора" - то святе!
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Порохоботы с похмелья опять в соцсетях засуетились.
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Ти уже проплакався після промови ПреЗедента)))
Тобі яка різниця взагалі?))
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Я против и парашенко и против зелемойского слуги сабакова,как тебк иакое илон...только дебил будет делить людей на фанатов каких то царьков недолюдей
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а не поторопился капитан милиции со сложением полномочий депутата,все таки и.о. пока. А вдруг не изберут???? гы-гы-гы!
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Кацапская фамилия у этой бывшей слуги Чорта
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Звісно тепер у неї офіційно буде 300000, а не офіційні какаяразница...
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