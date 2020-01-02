 Нардеп от СН Венедиктова сложила с себя депутатские полномочия

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"Во исполнение Указа Президента Украины от 27.12.2019 № 961/2019 О назначении временно исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований Венедиктовой Ирины Валентиновны, народным депутатом Украины Венедиктовой И.В. подано личное письменное заявление о сложении депутатских полномочий в Верховную Раду Украины", - сказано в сообщении.
В ГБР напомнили, что должность директора Бюро несовместима с депутатским мандатом.
"К выполнению полномочий в Государственном бюро расследований Ирина Венедиктова приступила 28 декабря 2019 после выполнения требований закона ч. 3 ст. 3 "О статусе народного депутата Украины"", - добавили в пресс-службе.
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Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющим его обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.
29 декабря ГБР объявило конкурс на замещение вакантных должностей заместителя директора Бюро.
Нардеп Устинова заявила, что конкурс был объявлен с нарушениями. Партия "Голос" требует отменить его проведение.
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Не знаете?
А вот слуги знают!
Надо начать платить пенсии НА ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ. (и неизвестно, дойдут ли эти деньги до гражданских - или все возьмут боевики-оккупанты)
Сам "долг" по пенсиям составляет 82.000.000.000 гривень. (только один лишь "долг")
Итого:
70.000.000.000 гривень + 82.000.000.0000 гривень = 150.000.000.000 гривень ДЫРА в бюджете.
Какая разница - будут вашим родителям (на НЕоккупированной территории) платить пенсию или нет?
Какая разница - будут повышаться зарплаты или нет?
Какая разница - останутся вообще деньги на дороги/больницы/школы или нет?
"Разницы нет", так ведь?
"Усьо будєт зе"
https://interfax.com.ua/news/interview/633697.html
Прям вижу, как предприятия Донбабве платят в пенсофонд Украины. Нет налогов - нет пенсии. Если ******* начнет платить туда пенсии - это будет нарушение закона.
Бо ніякого толку. Розкажу, (трейлер) може хтось тут з них пасецься.
Солідарна, це коли пенсія виплачується автоматом з поточних доходів молодого покоління, старшому.
Накопичувальна, це коли людина сама за своє робоче життя, вкладає частину своїх доходів у спеціальні фонди- банки, а потім, вони виплачують їм пропорційну пенсію.
Десь так. Хто знає краще, хай поправить.
Dixi.
Бряхня.
Когда и как этот долг возник? Никто не знает сколько их живых осталось. Откуда известна сумма долга?
2 января 2020 Россиянин загорелся и упал с крыши дома на прохожую.
В центре Санкт-Петербурга на крыше заброшенного здания загорелся неизвестный мужчина. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на МЧС.
(Єсть вєрсія, что он смотрєл Вата Шоу Андрєя Полтави.
Ілі зашел на Цензор.)
Роспись будет публичной или на закрытой вечеринке у дяди Бени?
Чи ти підказував їм куди бігти?
Тобі яка різниця взагалі?))