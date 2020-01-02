 Авдеевка на сутки останется без света

Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Авдеевки, сообщает Цензор.НЕТ.
Город обесточат в 6 утра в пятницу, 3 января. Отключение продлится сутки.
"В связи с аварийной ситуацией, сложившейся из-за повреждения двухцепочечной опоры №12 ВЛ-110 кВ "ГПП2-ГПП1 № 1,2 ответвления Авдеевка", 03.01.2020 года с 06-00 ч., на сутки, будет обесточен город Авдеевка. Восстановление электроснабжения состоится после полного устранения аварийной ситуации", - сказано в сообщении.
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Майже - тиждень
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Ось наприкінці 2014 року була більш драматична подія: приїхав я на офіційне СТО корейського бренду, район потрапив під "віяльні відключення". На підйомнику зависло відремонтоване авто посла Кореї, поруч бігає шофер-кореєць і щось кричить ламаною англійською. Весь персонал автосалону забігав, шукаючи новеньку автівку схожого кольору, тепміново її мили, перевішували номери, перестилали килимки, перечіпляли прапорці і перевіряли сканером роботу необкатаного двигуна.
Ото справді був шухер. Це вам не Авдіївка.