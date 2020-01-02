 Авдеевка на сутки останется без света

Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Авдеевки, сообщает Цензор.НЕТ.

Город обесточат в 6 утра в пятницу, 3 января. Отключение продлится сутки.

"В связи с аварийной ситуацией, сложившейся из-за повреждения двухцепочечной опоры №12 ВЛ-110 кВ "ГПП2-ГПП1 № 1,2 ответвления Авдеевка", 03.01.2020 года с 06-00 ч., на сутки, будет обесточен город Авдеевка. Восстановление электроснабжения состоится после полного устранения аварийной ситуации", - сказано в сообщении.

Читайте также: 80 000 жителей Лисичанска остались без воды из-за аварии