EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  936  21
Все про:авария (1115) Авдеевка (1554) электроэнергия (338)

 Авдеевка на сутки останется без света

Электроэнергию в городе отключат из-за аварии.

Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Авдеевки, сообщает Цензор.НЕТ.

Город обесточат в 6 утра в пятницу, 3 января. Отключение продлится сутки.

"В связи с аварийной ситуацией, сложившейся из-за повреждения двухцепочечной опоры №12 ВЛ-110 кВ "ГПП2-ГПП1 № 1,2 ответвления Авдеевка", 03.01.2020 года с 06-00 ч., на сутки, будет обесточен город Авдеевка. Восстановление электроснабжения состоится после полного устранения аварийной ситуации", - сказано в сообщении.

Читайте также: 80 000 жителей Лисичанска остались без воды из-за аварии

Авдеевка на сутки останется без света 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168196
 
 
 Топ комментарии
 
А Буковель зі світлом, яка різниця?
 показать весь комментарий
 
А що роблять люди, якщо нема світла?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Авдіївку потрібно повністю евакуювати, це місто неможливо обороняти якщо в ньому будуть масові жертви цивільних від обстрілів терористів! Авдіївка не має захищених шляхів для евакуації місцевого населення, тому це пастка, як тільки почнуться терористичні обстріли всі цивільні будуть в ролі заручників терористів, не можна буде ані вивезти поранених, ані доправити медичну допомогу! Всі шляхи до Авдіївки пристріляні терористами зі всіх калібрів аж до 203мм вже кілька років! Потрібно або звільняти Ясинувату та частину Донецька, щоб унеможливити обстріли з території Донецька та Ясинуватої житлових кварталів Авдіївки та під'їзних шляхів до Авдіївки, або проводити евакуацію цивільних з міста!
 показать весь комментарий
 
А що роблять люди, якщо нема світла?
 показать весь комментарий
 
 
А мені сказали, що дотримуються посту ті, у кого грошей нема🤫
 показать весь комментарий
 
 
Морозів не передбачається, труби не полопають.
 показать весь комментарий
 
 
Доречі, не знаю, як у вас, а у нас, на Миколаївщині, осінь була набагато холодніша, аніж півзими Авдеевка на сутки останется без света - Цензор.НЕТ 4397
 показать весь комментарий
 
разве не знаете кого всегда нужно слышать первым?
 показать весь комментарий
 
 
У нас не будо часа 4 . Дякую бригаде ресов..
 показать весь комментарий
 
 
Кому цікава ця новина за межами авдіївського району чи як там він називається?
Ось наприкінці 2014 року була більш драматична подія: приїхав я на офіційне СТО корейського бренду, район потрапив під "віяльні відключення". На підйомнику зависло відремонтоване авто посла Кореї, поруч бігає шофер-кореєць і щось кричить ламаною англійською. Весь персонал автосалону забігав, шукаючи новеньку автівку схожого кольору, тепміново її мили, перевішували номери, перестилали килимки, перечіпляли прапорці і перевіряли сканером роботу необкатаного двигуна.
Ото справді був шухер. Це вам не Авдіївка.
 показать весь комментарий
 
 
А не простіше було знайти дизель-генератор?
 показать весь комментарий
 
 
Звідки я знаю? Я приїхав оформити заміну лобового скла (за полісом КАСКО). Манагер сфотографував, скинув на комп, а мережа зупинилася.
 показать весь комментарий
 
По всей Украине если что-то случается, то тут не пишут, а то прям конец света.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх