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Все про:граната (720) Нацполиция (10655) Донецкая область (4397) Авдеевка (1554)

 Полиция задержала мужчину, бросившего гранату во двор своих знакомых на Донетчине

В Донецкой области сотрудники Национальной полиции задержали мужчину, который 1 января бросил во двор своих знакомых гранату.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

"Полицейские установили, что 36-летний местный житель пришел в гости к своим знакомым и прихватил с собой гранату. Хозяин дома не был рад гостю и выпроводил его из своего двора. Оскорбленный злоумышленник бросил во двор боеприпас, от разрыва которого и пострадал мужчина", - сообщает полиция.

Отмечается, что в результате происшествия 62-летний житель Авдеевки получил осколочные ранения. Злоумышленник был задержан уже через несколько часов в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В полиции уточнили, что последний находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правонарушителю объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168194
 
 
 Топ комментарии
 
Святкували за містом. Обурила кількість салютів. Війна закінчилась? Мудозвонам з салютами - що б вам від кожного феєрверку щось в дупу залітло.
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И мы уже этому не удивляемся... Воспринимаем, как обыденное событие...
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"вміє" лугандонське бидло відпочивати Полиция задержала мужчину, бросившего гранату во двор своих знакомых на Донетчине - Цензор.НЕТ 9390
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А мені 1 січня кидали віртуальні гранати, але уламками зачепило їх самих.
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Я теж на весіллі пропонував замість феєрверків підірвати кілька мін, бо так крутіше🧐
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Просто міни тепер дешевші ніж феєрверки та трохи голосніше вибухають😲
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а я уявляв собі такого мудрого і правильного мужчину, підтянутого, з посрібленими сивиною скронями, волосся хвилясте, засмагле обвітрене обличчя, прорите благородними зморшками... а він міни на весіллі збирався підривати... шейм, шейм! шейм он йу!!!
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Майже вгадали, але з мінами ви помилилися🤫
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Поліція затримала чоловіка, який кинув гранату у двір своїх знайомих на Донеччині - Цензор.НЕТ 7869 Ali Hasan

Я теж на весіллі пропонував замість феєрверків підірвати кілька мін, бо так крутіше🧐02.01.2020 18:49-----------------------------
я користувався публічною відкритою... з перших уст
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Ця пропозиція після якої рюмки наступила?
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Святкували за містом. Обурила кількість салютів. Війна закінчилась? Мудозвонам з салютами - що б вам від кожного феєрверку щось в дупу залітло.
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То мабуть якомусь зебілу- малоросу нелоху з 73% біомусора😉😉😉
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Мышебратская акция от сруського мира ☝️☝️☝️
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