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Все про:обстрел (8560) операция Объединенных сил (1946)

 С начала суток - 2 обстрела, раненых нет, - штаб ООС

Оккупанты открывали огонь по защитникам Украины вблизи Новотроицкого и рядом с Орехово.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"1 обстрел наших позиций зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

1 обстрел противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Орехово - из подствольного гранатомета", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что потерь среди военнослужащих ООС в результате вражеских обстрелов сегодня нет.

Также на Цензор.НЕТ: 619 оккупантов и 110 единиц вражеской техники уничтожено в 2019-м, - штаб ООС

С начала суток - 2 обстрела, раненых нет, - штаб ООС 01
С начала суток - 2 обстрела, раненых нет, - штаб ООС 02
С начала суток - 2 обстрела, раненых нет, - штаб ООС 03

Источник: https://censor.net.ua/n3168193
 
 
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Добре, що сьогодні ми не маємо втрат.
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Добре, що сьогодні ми не маємо втрат.
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Є один...
Офіцер...
Кажуть, самогубство...
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СМУхачики, а вот и фиг вам, ничего вы не получите!
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А в "Свободі" заявляють, що зранку одного нашого підстрелили... і навіть насмерть...
Не знаю, наскльки правда... Хотілось, щоб було помилкою... я навіть вибачу інформатору...
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Будем надеется, что потерь действительно(!!!) нет.........
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