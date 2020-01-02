 Секретарь СНБО Данилов вручил лучшим офицерам контрразведки награды и отличия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение СНБО.
"В эти нелегкие времена внешней агрессии против нашего государства работа контрразведки является ключевым фактором нашей успешной борьбы и победы над врагом", - заявил он во время торжественных мероприятий.
Секретарь СНБО отметил, что благодаря работе отечественной контрразведки удается эффективно противодействовать внешним и внутренним угрозам, выявлять и обезвреживать вражескую агентуру, бороться с террористическими проявлениями и подрывной деятельностью, в частности, на временно оккупированных территориях.
"Переоценить ваш вклад в укрепление устойчивости государства и сохранение нашей государственности в целом крайне трудно", - сказал Данилов.
"Мы в долгу перед теми героями-контрразведчиками, которые отдали жизни, защищая интересы Украины и ее граждан", - добавил он.
Данилов поблагодарил сотрудников Департамента контрразведки СБУ за преданную службу государству, высокий профессионализм, мужество и верность долгу.
а) боїться власної контррозвідки, як ворожий аґент
б) розвідка, контррозвідка, армія, оборона - не пріоритет, у дитинстві грався лялька, а не пі толетами, танчиками та сотдатиками. Головна іграшка - набитий ватою Арлєкін.
в) відпочинок у Буковелі - то святе! Безпека держави почекає.
Данилов вручил
Куда катится этот мир?
Майор
когда вырастишь
не будь таким
а з тими подяками й грамотами й до відхожого місця не сходиш