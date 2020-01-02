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 Политика Украины, Общество
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Все про:Данилов (33) контрразведка (202) награда (1226) СБУ (14208)

 Секретарь СНБО Данилов вручил лучшим офицерам контрразведки награды и отличия

Во время торжественных мероприятий по случаю Дня контрразведки СБУ 27 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вручил лучшим офицерам контрразведки награды и отличия СНБО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение СНБО.

"В эти нелегкие времена внешней агрессии против нашего государства работа контрразведки является ключевым фактором нашей успешной борьбы и победы над врагом", - заявил он во время торжественных мероприятий.

Секретарь СНБО отметил, что благодаря работе отечественной контрразведки удается эффективно противодействовать внешним и внутренним угрозам, выявлять и обезвреживать вражескую агентуру, бороться с террористическими проявлениями и подрывной деятельностью, в частности, на временно оккупированных территориях.

"Переоценить ваш вклад в укрепление устойчивости государства и сохранение нашей государственности в целом крайне трудно", - сказал Данилов.

"Мы в долгу перед теми героями-контрразведчиками, которые отдали жизни, защищая интересы Украины и ее граждан", - добавил он.

Данилов поблагодарил сотрудников Департамента контрразведки СБУ за преданную службу государству, высокий профессионализм, мужество и верность долгу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168192
 
 
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Та певне було за що. Направду. А от мене інше цікавить - секретар Радбезу - це звичайний функціонер, клерк. Він не начальник, не головнокомандуючий. Клерк, чиновник. Чому Зєля нагороди не вручив? Товариство, яка відповідь на вашу думку правильна:
а) боїться власної контррозвідки, як ворожий аґент
б) розвідка, контррозвідка, армія, оборона - не пріоритет, у дитинстві грався лялька, а не пі толетами, танчиками та сотдатиками. Головна іграшка - набитий ватою Арлєкін.
в) відпочинок у Буковелі - то святе! Безпека держави почекає.
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Слава Богу без фото і відео, це вже краще ніж в часи порошенка! Відсутність власного телеканалу у Президента сильно допомагає посилювати обороноздатність України!
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Бла
Данилов вручил
Куда катится этот мир?

Майор
когда вырастишь
не будь таким
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Зарплату нормальну їм дайте Секретар РНБО Данілов вручив найкращим офіцерам контррозвідки нагороди та відзнаки - Цензор.НЕТ 548 ,
а з тими подяками й грамотами й до відхожого місця не сходиш
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