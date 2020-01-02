 Секретарь СНБО Данилов вручил лучшим офицерам контрразведки награды и отличия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение СНБО.

"В эти нелегкие времена внешней агрессии против нашего государства работа контрразведки является ключевым фактором нашей успешной борьбы и победы над врагом", - заявил он во время торжественных мероприятий.

Секретарь СНБО отметил, что благодаря работе отечественной контрразведки удается эффективно противодействовать внешним и внутренним угрозам, выявлять и обезвреживать вражескую агентуру, бороться с террористическими проявлениями и подрывной деятельностью, в частности, на временно оккупированных территориях.

"Переоценить ваш вклад в укрепление устойчивости государства и сохранение нашей государственности в целом крайне трудно", - сказал Данилов.

"Мы в долгу перед теми героями-контрразведчиками, которые отдали жизни, защищая интересы Украины и ее граждан", - добавил он.

Данилов поблагодарил сотрудников Департамента контрразведки СБУ за преданную службу государству, высокий профессионализм, мужество и верность долгу.

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