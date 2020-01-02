 Минкульт объявил конкурс на руководящие должности в 7 созданных учреждениях

Об этом сообщил в Telegram глава министерства Владимир Бородянский, передает Цензор.НЕТ.
"Приглашаем участвовать всех, кому небезразлично развитие этих важных направлений", - написал глава Минкульта.
Отмечается, что конкурс проводится на должности председателей Государственного агентства Украины по вопросам искусств, Государственного агентства Украины по вопросам художественного образования, Государственного агентства развития молодежи и гражданского общества.
Кроме того, руководителей ищут в Государственное агентство спорта, Государственное агентство развития туризма, Государственную инспекцию культурного наследия и Государственную службу охраны культурного наследия.
Pavlo Klimkin
@PavloKlimkin
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В Росії кажуть, що видали майже 200тисяч паспортів мешканцям Донбасу. Може пропустив, але не чув, щоб це питання було в порядку денному та результати обговорення. Двостронньо або Нормандії. Як на мене, достатня причина і аргумент дивитися на Нормандію з НАШОЇ точки зору
артисты квартала - все на министерских постах или в раде.
их любовницы - все зав. департаментами
сценаристы квартала - все в раде или СБУ
их любовницы - членессы наглядовых рад банков и госкорпораций.
кого же в "новосозданные учреждения"?
для кого их создали?
аааа! - наверное, гундосый об уборщицах и рабочих сцены вспомнил.