 Минкульт объявил конкурс на руководящие должности в 7 созданных учреждениях

Об этом сообщил в Telegram глава министерства Владимир Бородянский, передает Цензор.НЕТ.

"Приглашаем участвовать всех, кому небезразлично развитие этих важных направлений", - написал глава Минкульта.

Отмечается, что конкурс проводится на должности председателей Государственного агентства Украины по вопросам искусств, Государственного агентства Украины по вопросам художественного образования, Государственного агентства развития молодежи и гражданского общества.

Кроме того, руководителей ищут в Государственное агентство спорта, Государственное агентство развития туризма, Государственную инспекцию культурного наследия и Государственную службу охраны культурного наследия.

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