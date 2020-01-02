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 Политика Украины, Общество
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Все про:Бородянский Владимир (62) Министерство культуры, молодежи и спорта (14)

 Минкульт объявил конкурс на руководящие должности в 7 созданных учреждениях

Министерство культуры, молодежи и спорта объявило конкурс на должности руководителей в семи созданных профильных институтах.

Об этом сообщил в Telegram глава министерства Владимир Бородянский, передает Цензор.НЕТ.

"Приглашаем участвовать всех, кому небезразлично развитие этих важных направлений", - написал глава Минкульта.

Отмечается, что конкурс проводится на должности председателей Государственного агентства Украины по вопросам искусств, Государственного агентства Украины по вопросам художественного образования, Государственного агентства развития молодежи и гражданского общества.

Кроме того, руководителей ищут в Государственное агентство спорта, Государственное агентство развития туризма, Государственную инспекцию культурного наследия и Государственную службу охраны культурного наследия.

Минкульт объявил конкурс на руководящие должности в 7 созданных учреждениях 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3168190
 
 
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Ще б на посаду генпрокурора, прем'єр-міністра, директора ДБР шукали.
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Мендель еще не всех подружек на хлебные места пристроила?
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Pavlo Klimkin

@PavloKlimkin

·19 мин

В Росії кажуть, що видали майже 200тисяч паспортів мешканцям Донбасу. Може пропустив, але не чув, щоб це питання було в порядку денному та результати обговорення. Двостронньо або Нормандії. Як на мене, достатня причина і аргумент дивитися на Нормандію з НАШОЇ точки зору
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тааак...
артисты квартала - все на министерских постах или в раде.
их любовницы - все зав. департаментами
сценаристы квартала - все в раде или СБУ
их любовницы - членессы наглядовых рад банков и госкорпораций.

кого же в "новосозданные учреждения"?
для кого их создали?
аааа! - наверное, гундосый об уборщицах и рабочих сцены вспомнил.
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прикольно - у нас стока бабла что мона нанимать новых дармоедов))) ))
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