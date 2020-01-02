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 Полиция объявила подозрение руководителю одного из управлений Ужгородского горсовета

Сотрудники управления Нацполиции в Закарпатской области сообщили о подозрении руководителю одного из управлений Ужгородского городского совета. Его подозревают во взяточничестве, растрате бюджетных средств и служебном подлоге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Сообщается, что правоохранители задокументировали противоправную деятельность должностного лица и собрали материалы, подтверждающие его причастность к совершению преступлений.

"Во время следствия правоохранители установили, что за подписание актов выполненных работ с недостоверными сведениями относительно их объема руководитель одного из управлений Ужгородского городского совета получил неправомерное вознаграждение - 20 тыс. гривен от представителя коммерческой структуры. Также, согласно экспертному заключению, сумма нанесенного ущерба в результате подписания данных актов составляет 520 тыс. гривен. Это почти половина от общей суммы договора, который был заключен между коммерческой и государственной структурами", - говорится в сообщении.

Чиновнику объявили подозрение 2 января по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168189
 
 
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Не верю!!!
Это политическое преследование!
Зелёные наступают по всех фронтах!
Надо как-то от них спасаться Полиция объявила подозрение руководителю одного из управлений Ужгородского горсовета - Цензор.НЕТ 5592
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Йой, лишень би в того "руководітєля" прізвище не було мадярське, а то Орбан почне пургу гнати про прітєснєніє
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Шеремет - есть;
Ужгород - есть;
Когда же Кеннеди?!
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